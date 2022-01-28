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Справжній ажіотаж. До румунського містечка масово їдуть туристи: в чому причина

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П'ятниця 28 січня 2022 17:21
Справжній ажіотаж. До румунського містечка масово їдуть туристи: в чому причина Фото: Замерзлі водоспади в Румунському місті Топліца (колаж РБК-Україна)
Автор: Євгенія Тугушева

Місцевий водоспад цієї зими замерз вперше за кілька років

До румунського міста Топліца масово їдуть туристи, щоб помилуватися замерзлими водоспадами. Про це йдеться у відеосюжеті на сайті ТСН.ua.

Водоспад Топліца заввишки десять метрів відомий у країні своєю особливою красою. У зв’язку з низькою температурою водоспади замерзли одразу у кількох регіонах. Згідно з прогнозами синоптиків, холодний фронт триватиме ще декілька днів.

Найближчими днями усі охочі ще матимуть змогу побачити дивовижні замерзлі водоспади. Через доволі нечасте природне явище впродовж останніх днів тут різко побільшало туристів.

У місцевих ЗМІ відзначають, що водоспад у цьому році замерз вперше за кілька років.

Місто Топліца (рум. Toplița) розташоване у повіті Харгіта в Румунії, за 215 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Норвегії спрощують правила для туристів.

Також ми писали, що в ЄС запроваджують нові правила перетину кордону для туристів.

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