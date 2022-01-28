ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настоящий ажиотаж. В румынский городок массово едут туристы: в чем причина

Новина українською →
Пятница 28 января 2022 17:21
Настоящий ажиотаж. В румынский городок массово едут туристы: в чем причина Фото: Замерзшие водопады в Румынском городе Топлица (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Местный водопад этой зимой замерз впервые за несколько лет

В румынский город Топлица массово едут туристы, чтобы полюбоваться замерзшими водопадами. Об этом идет речь в видеосюжете на сайте ТСН.ua.

Водопад Топлица высотой в десять метров известен в стране своей особенной красотой. В связи с низкой температурой водопады замерзли сразу в нескольких регионах. Согласно прогнозам синоптиков, холодный фронт продлится еще несколько дней.

В ближайшие дни все желающие еще смогут увидеть удивительные замерзшие водопады. Из-за довольно нечастого природного явления за последние дни здесь резко увеличилось количество туристов.

В местных СМИ отмечают, что водопад в этом году замерз впервые за несколько лет.

Город Топлица (рум. Toplița) расположен в уезде Харгита в Румынии, в 215 километрах от украинской границы.

Напомним, ранее мы писали, что в Норвегии упрощают правила для туристов.

Также мы писали, что в в ЕС вводят новые правила пересечения границы для туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения