Порушували правила карантину: в Єгипті закривають популярні готелі та ресторани

У 30 історичних локаціях створять інфоцентри для мандрівників

Міністерство туризму Єгипту закриває 25 готелів через порушення ними заходів безпеки під час пандемії. Про це повідомляє видання Egypt Independent.

У відомстві вирішили призупинити роботу понад двох десятків готелів на Червоному морі, південному Синаї та в Каїрі. Крім того, закривають також 17 популярних серед туристів ресторанів в Каїрі. Заборона на роботу закладів триватиме тиждень. Кожен з готелів і закладів харчування також оштрафують на суму в близько 5,6 тисяч доларів США (понад 153 тисячі гривень).

За словами помічника міністра туризму і старожитностей Абдель Фаттах аль-Ассі, закриття проводиться "для забезпечення дотримання правил Міністерства щодо закладів, які не дотримуються запобіжних заходів".

Він підкреслив, що застосування цих санкцій у разі порушення ними заходів у готелях і туристичних закладах - прояв "нульової терпимості". І додав, що спеціальні інспекційні групи від Міністерства туризму будуть продовжувати стежити за дотриманням правил.

Відомі локації оновлять для залучення туристів

Одночасно з цим, в Єгипті намагаються відновити туристичну галузь, яка істотно постраждала за весь період пандемії, пише видання Arabnews.

Серед інших кроків відновлення туризму, в країні вирішили модернізувати туристичні послуги в 30 ключових туристичних локаціях країни.

Фото: Комплекс пірамід в Гізі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новації торкнуться поліпшення турпослуг в ключових єгипетських музеях і археологічних пам'ятках. До списку увійшли такі локації:

вулиця Аль-Муіз в Старому Каїрі;

Каїрська цитадель - великий музейний комплекс і один із символів столиці країни;

Музеї в Олександрії;

Файюм - місто в Середньому Єгипті. Відомий стародавніми мечетями та автентичними ринками;

Сохаг - місто в Центральному Єгипті.

Фото: Каїрська цитадель (wikipedia.org)

За словами генерального секретаря Верховної Ради старожитностей Мостафи Вазірі, у цих локаціях з'являться нові орієнтири й покажчики для туристів різними мовами, карти та маршрути, відкриються туристичні центри й зони відпочинку, а мандрівникам за необхідності видаватимуть парасольки, щоб тим було простіше переносити літню спеку.

Також у зазначених місцях з'являться точки роздільного збору сміття та нові туалети. У відомстві пообіцяли, що туристів забезпечать s брошурами різними мовами, в тому числі - арабською, англійською, на шрифті Брайля.

В останні роки в Єгипті провели аналогічну модернізацію турпослуг у таких пам'ятках:

Філа - великий туристичний об'єкт і острів посеред річки Ніл. Тут, згідно з легендами, був похований Осіріс;

Ком-Омбо - історичне місто за 150 кілометрів від Луксора. Головна визначна пам'ятка - однойменний храм Ком-Омбо: єдине збережене до наших днів спорудження античного міста Нубіт;

Абу-Сімбел - два унікальних давньоєгипетських храми, розташованих у скелі в Нубії - Верхньому Єгипті неподалік від кордону з Суданом. Це два масштабних храми, споруджених на честь Рамзеса II і його першої дружини Нефертарі.

Фото: Храм Ком-Омбо в Єгипті (wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіли, чи буде Єгипет вводити COVID-паспорти для туристів.

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