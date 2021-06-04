Нові правила та безкоштовна самоізоляція: до чого готуватися туристам, збираючись до Єгипту

Скільки коштують ПЛР-тести та які нові локації відкриються в країні

Туризм в Єгипті, як і в безлічі інших країн світу, переживає під час пандемії непрості часи. За весь час дії карантинних обмежень у 2020 році, доходи Єгипту від туризму знизилися на 70% в порівнянні з 2019-м.

Водночас там очікують, що туристів цього року в країну приїде набагато більше. Днями міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Енані повідомив Reuters, що з січня цього року в країну прибувало до 500 тисяч туристів на місяць.

"Понад 65% (туристів) приїжджають на Червоне море і в Південний Синай, адже тут є відкриті простори та водні розваги: саме те, що потрібно туристам після COVID", — сказав агентству міністр.

Попри пандемію, українці продовжують активно бронювати путівки до Єгипту: ця країна традиційно залишається в лідерах напрямків, які наші туристи вибирають для відпочинку. Про те, що відбувається з туризмом під час пандемії й про які нововведення треба знати туристам з України, РБК-Україна розповів глава Управління з просування туризму Єгипту Ахмед Юсеф.

Нові правила під час COVID: що потрібно знати

Починаючи з серпня минулого року, до Єгипту українці можуть їхати, зробивши попередньо ПЛР-тест на COVID не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.

У довідці мають бути підпис лікаря, дата проведення тесту, печатка клініки або QR-код, який веде на результат тесту на сайті лабораторії. Крім того, в травні цього року Єгипет відновив дію візового збору для туристів з більшості країн: тепер для в'їзду потрібно сплатити 25 доларів - онлайн або по прильоту в аеропорту.

Що змінилося в правилах в порівнянні з минулим роком? За словами Ахмеда Юсефа, зараз для туристів діє те ж правило в'їзду. Але з урахуванням того, що багатьом потрібні ПЛР-тести й для повернення додому, здати їх з'явилася можливість і в аеропортах Єгипту.

Фото: Українці активно літають до Єгипту й під час пандемії (Getty Images)

"Головна різниця в порівнянні з минулим роком в тому, що з'явилася можливість ПЛР-тести в аеропортах Хургади та Шарм-ель-Шейха. Наприклад, якщо ви їдете додому, і тест вам потрібен для в'їзду. По-друге, що якщо ви приїжджаєте у відпустку в Єгипет, прибули в аеропорт і у вас при цьому немає ПЛР-тесту, то також буде можливість пройти його в аеропорту", — говорить він.

На всі ПЛР-тести в аеропортах Єгипту встановлена ціна - 30 доларів. Якщо туристи здають їх по приїзду у відпустку, потрібно залишатися в готелі протягом 24 годин, поки результат тесту не буде готовий.

Що робити туристу, якщо результат тесту виявився позитивним

Ахмед Юсеф запевняє, що якщо тест на COVID у туриста виявився позитивним, а симптоми хвороби відсутні або інфекція протікає в легкій формі, то туристу дають можливість залишатися в готелі на самоізоляції без додаткової плати за готельний номер.

"Якщо ж з'явилися більш серйозні симптоми, і потрібна госпіталізація, то людину відправлять на лікування в одну з державних клінік. Також їй надаватимуть лікування безкоштовно", - говорить глава відомства.

Фото: Пройти ПЛР-тести для повернення в Україну можна в аеропортах Єгипту (wikipedia.org)

Але в українських турфірмах наполягають на тому, що туристам перед поїздкою до Єгипту під час пандемії обов'язково потрібно оформити страховку, що покриває лікування в стаціонарі.

Ситуація з COVID і вакцинацією в Єгипті

Глава Управління з просування туризму Єгипту вважає, що відновлення туризму має проходити нерозривно з темпами вакцинації.

"Наша країна відкрилася для іноземних мандрівників у липні 2020 року. До кінця літа обсяг поїздок іноземців в країну склав тільки 10-15% від тих масштабів, які були в країні до пандемії. Але за останні 2-3 місяці Єгипет потроху досягає рівня 45% від колишнього обсягу туристичних поїздок, якщо порівнювати з 2019 роком", — говорить він.

На його думку, туризм в Єгипті відновлюється швидше, ніж в інших країнах.

"Ми очікуємо, що ситуація покращиться ще більше в міру проведення вакцинації. Процес (відновлення туризму - ред.) має проходити нерозривно від кампанії з вакцинації. Цього року ми очікуємо більше приїздів туристів з країн Близького Сходу. Сподіваємося, що до осені до нас зможуть також їздити туристи з країн Західної Європи - Німеччини, Франції", — додає Ахмед Юсеф.

Фото: Карнакський храм на честь Амона біля Луксора(РБК-Україна /Віталій Носач)

"Ну а найсвіжіша новина полягає в тому, що всі співробітники туристичної сфери Хургади та Шарм-ель-Шейха повністю пройшли вакцинацію від COVID",- зазначає Ахмед Юсеф.

З іншого боку, згідно з даними One World Data, станом на 2 червня 2021 року повну вакцинацію від COVID в Єгипті пройшли 347 тисяч людей, що становить всього 0,3% населення країни. Вакцинація почалася в країні в кінці січня цього року.

У Єгипті було кілька сплесків COVID під час пандемії. Зараз, згідно з офіційними даними, кількість нових випадків дещо зменшилася: в кінці травня і на початку червня в країні фіксується в середньому 1000 нових хворих за добу (усереднені показники за 7 днів).

Нові музеї та "єгипетська глибинка": що запропонують туристам

Туристи, які їдуть дивитися знамениті піраміди в Єгипті, досить рідко відвідують місця, розташовані неподалік від них. Але нещодавно в країні вирішили також залучити мандрівників і в "автентичні локації єгипетської глибинки", повідомляло РБК-Україна напередодні.

Очікується, що туристи також звернуть увагу на "зелену смугу" місцевих сільськогосподарських угідь з пальмами, яка тягнеться на південь від пірамід Гізи, між менш відомими пірамідами Саккара і Дахшур і західним берегом Нілу. Проект включає розвиток туризму в таких місцях: Саккара, Абу-Сір, Дахшур, всі локації району Бадрашин.

"Минулого року ми також відкрили музей Шарм-ель-Шейха, музей в Хургаді. Є й інші хороші музеї неподалік від пляжних локацій. До слова, є прямі рейси з Києва в Каїр: можна приїхати та подивитися столицю перед тим, як їхати на пляжі", — говорить Ахмед Юсеф.

Фото: Статуя Рамзеса II у Великому Єгипетському музеї (en.wikipedia.org)

За його словами, серед туристів вже давно стало трендом бувати в Луксорі, який знаходиться за декілька годин їзди від Хургади.

Також він додав, що в країні триває будівництво Grand Egyptian Museum - великого Єгипетського музею, який хочуть відкрити вже цього року. Великий Єгипетський музей або Музей Гізи - найбільший Археологічний музей в Гізі. Планується, що його площа складе 50 гектарів.

Чи введуть у Єгипті COVID-паспорти

Все більше країн світу вводять COVID-паспорти для спрощення поїздок між державами. Наприклад, нещодавно про взаємне визнання COVID-паспортів домовилися Україна і Грузія. З 1 червня видавати "паспорта вакцинації" почали в Німеччині, Данії, Болгарії, Чехії, Греції, Польщі, Хорватії. Також в Єврокомісії закликали країни ЄС поступово знімати обмеження для вакцинованих туристів, які будуть подорожувати при наявності у них "паспортів".

Проте чіткого рішення про затвердження єдиного формату таких документів в туристичному співтоваристві поки немає, зазначає Ахмед Юсеф.

"Я нещодавно повернувся з поїздки до Іспанії, де проходила важлива виставка з туризму в Європі. Там, звичайно, обговорювалося і це питання. Але сьогодні необхідно досягти консенсусу про те, як саме будуть використовуватися такі документи. Та я можу сказати точно: які б не були прийняті механізми для туризму і переміщення між країнами в майбутньому, Єгипет не буде стояти осторонь. Ми не будемо вводити якісь свої окремі правила. Ми приймемо загальний стандарт таких документів і в нашій країні", - пояснює представник відомства.

Фото: Статуї фараонів в Єгипті (pixabay.com)

Найбільше туристів в Єгипті - з України

Цього року Україна очолила список країн, з яких найчастіше їдуть до Єгипту туристи, каже Ахмед Юсеф.

"До початку пандемії COVID Україна була одним з трьох головних ринків з туризму для Єгипту: Ці показники дещо змінювалися. А вже після введення карантину Україна вийшла на перше місце, якщо порівнювати з кількістю мандрівників з інших країн", — пояснює він.

Він додав, що в Єгипті з'являється все більше екскурсій українською мовою, хоча введення гідів іноземними мовами вимагає значних фінансових вкладень.

Те, що Україна - в лідерах серед туристів в Єгипті, підтверджує і посол України в цій країні Євген Микитенко. Він розповів "Укрінформу", що у "доковідному" 2019 році в Єгипті відпочила рекордна кількість українців - 1 млн 490 тисяч осіб. Більше було тільки відпочиваючих з Німеччини.

У 2020 році, коли влітку Єгипет знову відкрив свої курорти після введених у березні обмежень, Україна посіла перше місце за кількістю туристів - там відпочили 727 тисяч 100 наших громадян.

Ахмед Юсеф сподівається, що цього року до Єгипту приїде ще більше туристів з України та інших держав.

"Втім, багато чого залежатиме й від того, які правила карантину діятимуть і в інших країнах, від вакцинації й від того, якими будуть COVID-паспорти. У період пандемії прогнозувати будь-що дуже складно", - каже глава Управління з просування туризму.

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