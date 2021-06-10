Нарушали правила карантина: в Египте закрывают популярные отели и рестораны

В 30 исторических локациях создадут инфоцентры для путешественников

Министерство туризма Египта закрывает 25 отелей из-за нарушения ими мер безопасности во время пандемии. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

В ведомстве решили приостановить работу более двух десятков гостиниц на Красном море, Южном Синае и в Каире. Кроме того, закрывают также 17 популярных среди туристов ресторанов в Каире. Запрет на работу заведений продлится неделю. Каждую из гостиниц и заведений питания также оштрафуют на сумму в около 5,6 тысяч долларов США (более 153 тысяч гривен).

По словам помощника министра туризма и древностей Абдель Фаттах аль-Асси, закрытие проводится "для обеспечения соблюдения правил министерства в отношении заведений, не соблюдающих меры предосторожности".

Он подчеркнул, что применение этих санкций в случае нарушения ими мер в гостиницах и туристических заведениях - проявление "нулевой терпимости". И добавил, что специальные инспекционные группы от Министерства туризма будут продолжать следить за соблюдением правил.

Известные локации обновят для привлечения туристов

Одновременно с этим, в Египте пытаются восстановить туристическую сферу, которая существенно пострадала за весь период пандемии, пишет издание Arabnews.

Среди прочих шагов по восстановлению туризма, в стране решили модернизировать туристические услуги в 30 ключевых туристических локациях страны.

Фото: Комплекс пирамид в Гизе (Виталий Носач/РБК-Украина)

Новации коснутся улучшения туруслуг в ключевых египетских музеях и археологических памятниках. В список вошли такие локации:

улица Аль-Муиз в Старом Каире;

Каирская цитадель - крупный музейный комплекс и один из символов столицы страны;

Музеи в Александрии;

Файюм - город в Среднем Египте. Известен древними мечетями и аутентичными рынками;

Сохаг - город в Центральном Египте.

Фото: Каирская цитадель (wikipedia.org)

По словам генерального секретаря Верховного совета древностей Мостафы Вазири, в этих локациях появятся новые ориентиры и указатели для туристов на разных языках, карты и маршруты, откроются туристические центры и зоны отдыха, а путешественникам при необходимости будут выдавать зонтики, чтобы тем было проще переносить летнюю жару.

Также в указанных местах появятся точки раздельного сбора мусора и новые туалеты. В ведомстве пообещали, что туристов обеспечат и брошюрами на разных языках, в том числе - арабском, английском, на шрифте Брайля.

В последние годы в Египте провели аналогичную модернизацию туруслуг в таких достопримечательностях:

Филы - крупный туристический объект и остров посреди реки Нил. Здесь, согласно легендам, был погребен Осирис;

Ком-Омбо - исторический город в 150 километрах от Луксора. Главная достопримечательность - одноименный храм Ком-Омбо: единственное сохранившееся до наших дней сооружение античного города Нубит;

Абу-Симбел - два уникальных древнеегипетских храма, расположенных в скале в Нубии - Верхнем Египте неподалеку от границы с Суданом. Это два масштабных храма, сооруженных в честь Рамзеса II и его первой супруги Нефертари.

Фото: Храм Ком-Омбо в Египте (wikipedia.org)

Напомним, ранее РБК-Украина рассказали, будет ли Египет вводить COVID-паспорта для туристов.

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