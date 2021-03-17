Накататися на лижах: на курорті Славське в березні можна відпочити дешевше

Для багатьох туристів, які планували закрити лижний сезон у березні, він обірвався із введенням "червоної зони" в трьох областях з гірськолижними спусками. Так, популярний курорт "Буковель" закрили до 27 березня.

Але у Львівській області гірськолижні курорти працюють за правилами "помаранчевої" зони і запрошують лижників на свої траси. Застати засніжені схили Карпат можна ще на десятку львівських баз із дозволеною роботою підйомників, готелів і ресторанів.

Хоча сезон наближається до кінця, погода продовжує радувати лижників. На курортах у Львівській області їх запрошують провести зиму за цінами низького сезону.

Наприклад, у Славському запрошують насолодитися засніженими спусками і закрити сезон до 28 березня. А на житло і катання пропонують знижки.

Обстановка на курортах

За веб-камерами гірськолижних комплексів та на сайті snig.info видно, що на більшості трас снігу дуже багато, і він продовжує йти. При цьому людей на спусках практично немає.

Фото: Схили в Плав'ї (booking.com)

Наприклад, на горі Тростян у Славському снігу ледь не по коліно, і намело цілі кучугури. Через зупинку роботи підйомників у будні дні деякі туристи піднімаються на гору на снігоходах. У відгуках лижники відзначають, що кататися зараз на трасах особливо приємно.

"Буковиця" у Бориславі – на курорті поруч з Трускавцем (5 кілометрів) снігу теж вистачає, хоч і менше. Траси засніжені, на них катаються лижники. Також працює бугельний підйомник.

В селі Волосянка поруч зі Славським у комплексі "Захар Беркут" схили продовжує засипати. На деяких трасах катаються лижники і працюють підйомники.

В селі Плав'я Сколівського району – на курорті "Плай" також схили засипані снігом, продовжує сніжити. За веб-камерами видно, що працює підйомник і катаються десятки лижників. Траси утрамбовані.

Фото: Підйомник в селі Волосянка (zaharberkut.ua)

Скільки коштує відпочинок в горах

Гірськолижні комплекси оголосили, що вартість послуг у вихідні знижують до цін буднього дня. При цьому на останніх зимових туристів чекають і власники житла.

Ми перевірили актуальні ціни на сайті booking.com на найближчі вихідні 20-21 березня.

Наприклад, в Славському зняти кімнату в готелі "Перлина Карпат" коштує від 475 гривень на добу за двох (після знижки з 501 грн) у бюджетному номері, і від 570 гривень (знижка з 601 грн) – в стандартному номері з видом на гори, в 300 м від підйомника.

Є розміщення й дорожче. Наприклад, в шале "AGORA" в номері делюкс з панорамним видом на гори можна відпочити за 1400 гривень зі сніданком. До найближчого витягу – 700 м.

Фото: Спуски у Славському (perlyna.com)

В готелі "Захар Беркут" (село Волосянка) стандартний двомісний номер обійдеться за ціною від 1350 гривень зі сніданками. До підйомника – 50 м.

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У Бориславі можна знайти житло дешевше. Наприклад, в мотелі "Санаторій Джерельный" скромний двомісний номер з ванною обійдеться в 300 гривень за двох. Можна замовити сніданок за 50 грн.

А в котеджному готелі на 5 номерів "AVALON" із загальним лаунжем, садом і зоною барбекю в стандартному тримісному номері з ванною можна відпочити за 750 гривень на добу. До підйомника – 2 км.

У селі Плав'я залишилося мало вільних варіантів. Наприклад, в гостьовому будинку "Затишок" можна поселитися учотирьох в сімейному номері за 1100 гривень на добу. У номерах є ванна і кухня. До підйомника – 1,5 км.

У селі можна розміститися і великою компанією. Наприклад, на віллі "Галерея гір" доба проживання для 12 осіб обійдеться в 5000 гривень. Будинок обладнаний кухнею і трьома ваннами. З вікон та балкону відкривається вид на гори. До спусків комплексу "Плай" - 4 кілометри.

Нагадаємо, ми писали про проблеми виїзду з "червоної" зони.

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