Ціни зросли в рази: туристка розповіла про проблеми з виїздом із "червоної" зони

Інформацію про зупинки потяга довелося дізнаватись на місці, а не заздалегідь

Через складну ситуацію з COVID кілька регіонів України перебувають у "червоній" зоні. До неї входять Житомирська, Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська область. Під обмеження потрапив і регіон Карпат, де сьогодні відпочиває немало туристів.

"Укрзалізниця" з 26 лютого призупинила продаж квитків до населених пунктів Івано-Франківської області, що входять до "червоної" зони, але запустила кілька спецрейсів, якими могли скористатися пасажири.

"Реагуючи на епідеміологічну ситуацію, Укрзалізниця з 00 год. 00 хв. 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів Івано-Франківщини та у зворотному напрямку", - йшлося у повідомленні "УЗ" в соцмережах.

Туристка Лілія Чемоданова, яка саме відпочивала в цей період у Карпатах, розповіла РБК-Україна про складнощі, які виникли у неї під час покупки квитків на поїзд до Києва.

Один з нюансів був у тому, що у неї взяли чималу комісію за повернення квитків, хоча в УЗ її запевнили, що кошти брати не будуть, оскільки "червону" зону запровадили не з вини туристів".

Фото: Попри обіцянки не брати комісію за повернення квитків, з туристки все ж взяли 600 гривень (РБК-Україна)

"У нас спочатку були квитки із Франківська в Київ на 9 березня - купе за ціною 280 гривень. Потім Івано-Франківськ оголосили "червоною" зоною, і нам довелося придбати квитки з посадкою в селі Ясіня - купе за 800 гривень. Теж на 9 березня, оскільки посадку в Івано-Франківську скасували. Коли оголосили "червоною" зоною і Закарпаття, "УЗ" призначила спецрейс на 9 березня з Івано-Франківська по 614 грн за квиток в купе", - згадує туристка.

"Люди придбали квитки, але не знали, чи зайдуть до потяга"

За словами Лілії, туристам пообіцяли, що комісії за повернення попередніх двох квитків (не на спецрейси) не буде. Проте все ж утримали 600 гривень, тому що потяг з Ясіні (селі біля підніжжя Драгобрату у Закарпатській області - ред.) спочатку зняли з продажу, а потім - знову повернули.

Вона каже, що інформація щодо зупинок і руху поїздів змінювалася дуже часто.

"Ми дзвонили у довідку буквально щодня, і весь час щось змінювалося. Навіть зупинки. Наприклад, ми запитували, чи буде зупинка поїзда в Івано-Франківську. Нам відповіли: "будемо знати завтра, коли потяг приїде на станцію". Тобто в Укрзалізниці не знали, чи буде зупинка! Дізнатись це можна було, тільки коли потяг вже прибуде в Івано-Франківськ. Люди придбали квитки, але не знають, чи матимуть можливість зайти до потяга", - каже вона.

Фото: Туристи до останнього не знали, чи зупиниться потяг на потрібній їм станції (РБК-Україна)

Також Лілія Чемоданова додає, що у спецрейсах мали пускати тільки по дві людини в купе.

"Але коли їхали ми, то купе були забиті: по чотири людини, як у звичайному поїзді", - каже вона.

Ціни на трансфер у "червоній" зоні суттєво підвищилися

Туристка звертає увагу на те, до чого ще слід бути готовими, якщо ви опинилися в Карпатах та вам треба кудись доїхати. Зокрема, треба знати, що трансфер з Івано-Франківська до Ясенів подорожчав, каже Лілія. Тепер в автобуси можна брати лише чотирьох дорослих пасажирів.

Туристка бачила на шляху два контрольно-пропускні пункти, де "гальмують" та перевіряють автобуси.

Фото: На Драгобраті - ідеальна погода, але сезон скоро закінчується (pixabay.com)

"Наш автобус не перевіряли. Але перед нами на КПП стояли два автобуси, поліція їх зупинила. Виходить, що тепер за трансфер просять 1500 грн з авто незалежно від того, двоє вас чи троє. Раніше вартість становила 200 гривень з особи. Ну й окремо трансфер на гору з Ясіні коштує 150 гривень. Він не подорожчав, але туди возять повні авто", - пояснює вона.

За словами туристки, в середині березня що на Драгобраті - ідеальна погода для катання і багато снігу. Але головною проблемою може стати те, як саме дістатися на курорт. Крім того, сезон гірськолижного відпочинку в Карпатах скоро закінчується.

Нагадаємо, раніше ми писали, як будуть зростати ціни на проїзд у поїздах "Укрзалізниці" у 2021 році.

Також повідомлялося, коли українці зможуть їздити на швидкісних поїздах у різні населені пункти країни.