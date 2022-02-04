Чи можна заощадити, подорожуючи потягом Україною: туристам дали поради

Пасажири, які часто подорожують потягом Україною та купують квитки через інтернет, можуть економити. Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Для пасажирів діє спеціальна система бонусів. Для цього достатньо зареєструватись на сайті.

Так, при ранній купівлі квитків на поїздах Інтерсіті та Інтерсіті плюс діє знижка до 40%. Оскільки за кілька діб до дати відправлення квитки коштують дорожче.

На сайті компанії зазначається, що знижка діє для подорожей у внутрішньому сполученні територією України, а пасажири таким чином зможуть економити від 40% до 10% вартості квитка.

Наприклад, можна поїхати в подорож у певні дні (вівторок, середа, четвер) і за ранньої купівлі квитків нараховується знижка з урахуванням днів. Тобто чим більше днів до поїздки – тим більша знижка.

Фото: Програма лояльності для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті (uz.gov.ua)

За 90-30 діб до дати відправлення поїзда зниження становило 40%, а за 29-25 діб – 30%, 24-15 діб – 10%. Вартість квитків підвищується за 4-2 дні до відправлення, вартість буде на 10%, а за 1 добу – вартість зростатиме на 15%.

При цьому знижка нараховується лише на плацкартну частину квитка та поширюється лише на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+.

При оформленні квитка "туди та назад" знижка нараховується на повну вартість квитка.

Нагадаємо, раніше ми писали, якими будуть ціни на проїзд та нові маршрути для подорожі поїздами Україною у 2022 році.