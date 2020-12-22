Не лише Буковель: особливості зимового відпочинку на мальовничому українському курорті

Фото: Курорт Мигово, Карпати (надане РБК-Україна)

Затишний курорт неподалік від Чернівців, де можна покататися на лижах

Багато українських туристів, любителів зимових видів спорту та активного відпочинку при згадці українських гірськолижних курортів насамперед згадують Буковель. Але не всі можуть з такою ж легкістю пригадати хоча б кілька подібних, не менш цікавих місць. А їх в Україні не так і мало.

Одна з таких локацій розташована на Буковині - у передгір'я українських Карпат. Це невелике село Мигове приблизно за 60 кілометрів їзди від Чернівців.

Розташований курорт Мигово на висоті 500 метрів над рівнем моря біля підніжжя вершин Стіжок та Кичера. Розповімо детальніше, чому варто розглянути цей курорт у якості місця для зимового відпочинку.

Фото: Курорт Мигово в Чернівецькій області (надане РБК-Україна)

Головні відмінності курорту Мигове від Буковелі

Буковель - більш масштабний курорт, Мигове - затишніший. Мигове нерідко називають "міні-Буковель". В основному - через компактності курорту. В Буковелі - більше розваг: дискотеки, гучні бари, а Мигове більше підходить для сімейного відпочинку.

В Буковелі - більш широкий вибір трас для досвідчених лижників. Мигове частіше вибирають, щоб почати знайомство з тим, що таке спуск на лижах і сноуборді з гірських вершин.

Тутешня траса добре підходить для новачків, є можливість навчитися в інструктора. Також ціни тут нижчі, ніж на курорті Буковель. Тому Мигове можуть вибирати ті туристи, у кого бюджет на відпочинок обмежений певними рамками.

Чим Мигове цікаве для туристів

Добратися з Києва в Мигово можна на нічному поїзді до Чернівців, а звідти - всього за одну годину на автобусі або маршрутному таксі, які курсують щодня.

Головна особливість села - однойменний гірськолижний комплекс. Тут є готелі, ресторани, каток, гірськолижна траса зі сніговими гарматами, сауни й широкий комплекс спа-послуг.

Фото: Загальна довжина трас курорту Мигове - 3300 метрів (надане РБК-Україна)

У цілому, цікаво тут в будь-яку пору року. Навесні, влітку або восени тут можна покататися на велосипеді, квадроциклі або конях, вирушити в гори по ягоди чи грибами або просто гуляти й милуватися навколишніми краєвидами карпатських гір.

Також можна вирушити на екскурсії в гори, щоб пройти по одному з туристичних маршрутів. Біля курорту протікає річка Мигівка з чистою водою, в якій живе форель.

Траси, які підійдуть для новачків

На горі Мала Кичера взимку відкриті чотири підйомники: два бугельних і два мультиліфти. Загальна довжина трас курорту - 3300 метрів.

Є траси різної складності, діють три лижні школи. Є снігові гармати та нічне освітлення. Біля трас чергують рятувальники, а неподалік облаштовано окремий медпункт.

Фото: Місцеві траси підійдуть і для дітей (надане РБК-Україна)

Якщо ви тільки хочете спробувати себе у зимових видах спорту, але не маєте свого спорядження або до цього взагалі не каталися на лижах чи сноуборді, на території комплексу є кілька пунктів прокату спорядження: тут, крім лиж, ви зможете орендувати сноуборд або ковзани.

Таких пунктів прокату гірськолижного спорядження тут п'ять. Повний лижний комплект можна орендувати приблизно за 150 гривень, сноуборд - за 150, шолом - за 40 гривень.

Фото: Тут можна знайти різні варіанти розміщення у готелях (надане РБК-Україна)

Перший бугельний підйомник: довжина - 1100 метрів, ціна - 40-60 гривень за підйом;

Другий бугельний підйомник: довжина - 600 метрів, ціна - 600-850 гривень (з 9 ранку до 6 вечора);

Два мультиліфти: довжина - 150 метрів, ціна - 400-450 гривень (з 6 вечора до 9 вечора).

Також можна скористатися послугами особистого інструктора, який поставить вас на лижі чи сноуборд, покаже і розповість все, що необхідно знати, виходячи на трасу. Ціни за індивідуальне навчання стартують від 250 гривень за годину.

Ціни на розміщення в готелях курорту Мигове

Розглянемо ціни, які пропонуються місцевими готелями для туристів в зимовий період. Дані візьмемо з системи онлайн-бронювання житла booking.com.

Ми вибрали період в середині січня: у цей час ціни дещо знижуються, і в різних готелях можна підібрати відпочинок на різний смак та бюджет.

Фото: А ще тут є каток (надано РБК-Україна)

До речі, після новорічних свят також може підійти для відпочинку в Мигово й у якості дозвілля під час нових карантинних обмежень, які введуть в Україні 8 січня 2021 року.

Фото: "Зимовий" басейн в одному з комплексів (прес-служба)

Наприклад, 18-19 січня 2021 року ціни за проживання в різних готелях курорту Мигове на двох будуть такими:

В гостьовому домі Skhovanka Dovbusha сімейний номер з видом на гори з чотирма односпальними ліжками та одним двоярусним ліжком буде коштувати 1870 грн на добу.

В Edelweiss Carpathians Migovo стандартний двомісний номер з двома окремими ліжками обійдеться у 1300 грн на добу на двох.

Фото: Один із видових ресторанів (прес-служба курорту)

Стандартний двомісний номер із двома окремими ліжками з видом на гори в готелі Норіс буде коштувати 1100 грн - трохи дешевше, ніж у попередньому варіанті.

Окрема велика вілла з балконом, з чотирма спальнями та трьома ванними кімнатами, власним басейном і видом на сад VIP HOUSES Карпати Мигово коштує 5000 грн на добу.

Стандартний двомісний номер з двома окремими ліжками у готелі Karpatska Vezha пропонується за ціною 1500 грн на добу на вищевказані дати.

Варто відзначити, що ціни тут нижчі, ніж на відпочинок у популярному курорті Буковель. Але враховуючи, що в період новорічних свят до всіх подібних місць традиційно спостерігається підвищений інтерес з боку туристів, більш вигідно розглянути поїздку у другій половині січня, коли ажіотаж дещо спаде, а ціни стануть не такими "новорічними".

Нагадаємо, раніше ми писали, де недорого покататися на лижах в Карпатах взимку.

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