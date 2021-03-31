Можна залишитися без відпустки: туристів попередили про шахрайство в мережі

Відпочинок в курортних країнах влітку 2021 року приваблює туристів знижками за раннім бронюванням, але багатьох відлякує і невизначена ситуація з карантинними обмеженнями в різних країнах.

Напередодні пляжного сезону чимало туристів будуть намагатися заощадити на путівках і планувати поїздки самостійно. При чому однією зі статей економії можуть здаватися дешеві авіаквитки, рекламу яких можна знайти в інтернеті.

Втім, в цьому році особливо великі ризики опинитися жертвою шахраїв і оплатити неіснуючі квитки на фейкових сайтах. Це можуть бути копії відомих агрегаторів або нові маловідомі ресурси, каже засновниця компанії Kazakovs Travel Марина Казакова.

РБК-Україна вона розповіла, як купити квиток, щоб не виявитися обдуреним і полетіти у країну призначення.

Як надійніше купувати квитки

Вирушаючи в подорож самостійно, авіаквитки краще всього купувати на сайті авіаперевізника, рекомендує турагент.

"Найперша рекомендація – намагатися купувати на сайті аваиперевізника. Звичайно, можна користуватися будь-якими агрегаторами (скайсканнер, момондо) – на них можна просто орієнтуватися і вибирати авіакомпанію", - говорить Марина Казакова.

Фото: У мережі можна придбати квитки на неіснуючі рейси (pixabay.com)

Вона радить вивчити ціни на сайтах-агрегаторах, вибрати підходящі варіанти, і перейти на сайти авіаперевізника.

"Наприклад, побачили, що найдешевший квиток у МАУ. Заходьте на сайт авіакомпанії і купуйте його там. Це гарантований варіант, що там не виникне проблем з покупкою", - зазначає вона.

Другий варіант – знайти авіакасу.

"Це складніше, тому що ток само серед турагенств є шахраї, як і фейкові сайти. Тому варто перевіряти відгуки, якщо хтось порекомендував або вже літали – то можна брати", - розповідає фахівець про продажі через турагентства.

Вона зазначає, що існують перевірені сайти, наприклад – tickets.ua. Але шахраї можутьїхні створити копії.

"Можуть створити такий самий сайт – і виглядати він буде однаково, аж до меню, цін, підборів турів. Тому потрібно звертати увагу на деталі, наприклад, на точну назву сайту, без приставок типу "com" або "info".

Чартерні рейси керівник турагентства рекомендує купувати туроператорів, тому що саме такі компанії замовляють чартерні перевезення.

"У цьому сезоні буде багато шахраїв, які будуть продавати неіснуючі чартерні квитки, тому що регулярний рейс можна перевірити на сайті авіакомпанії. З чартерних авіаквитків не завжди ви зможете зайти і перевірити", - попереджає фахівець.

Фото: Квитки краще всього купувати на сайті авіакомпанії (pixabay.com)

Тому існує високий ризик купити на якомусь сайті фейковий квиток на рейс, якого взагалі не існує, каже вона.

Шукати перевірених агентів і перевіряти реквізити

Кожна людина бере на себе відповідальність, купуючи що-небудь на неперевірених ресурсах. Це правило стосується і купівлі квитків на літаки, зазначає в коментарі РБК-Україна керівник авіавідділу компанії "Авіачартер" Наталія Власенко.

"У випадках з авіаквитками краще звертатися до перевірених роками агентів або шукати їх за рекомендаціями знайомих, які користувалися послугами, або хоча б вивчити відгуки в інтернеті", - зазначає експерт.

Вона додає: на користь агентів говорить той факт, що в багатьох країнах зараз вистачає нюансів із в'їзду. Не знаючи їх, можна потрапити в ситуацію, коли поїздка не відбудеться. А пасажир, навіть купивши квиток, може його втратити.

Також перед покупкою квитків на посередницькому сайті потрібно перевірити юридичну реєстрацію компанії і наявність фізичного офісу.

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Фото: Турагенти також підкажуть правила в'їзду в країну (pixabay.com)

"Потрібно завжди перевіряти реквізити компанії в єдиному реєстрі платників податків – там має бути зазначено підприємство, наприклад, ФОП, ТОВ. Хоча і фейкові сайти можуть створити підприємство на короткий час. Тому потрібно бути обережними з компаніями, які були створені нещодавно", - попереджає фахівець.

На багатьох сайтах покупцям пропонують розрахуватися карткою, зазначає вона. Хоча безпечніше оплату здійснювати за банківськими реквізитами.

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