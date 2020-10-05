Тільки море і пісок: новий курорт Єгипту приваблює туристів незвичним відпочинком

Курорти Єгипту – один з небагатьох доступних варіантів для пляжного відпочинку цієї осені. Щоб залучити більше туристів, влада Єгипту скасували візи по прильоту аж до наступної весни.

Єгипет приваблює не лише теплим морем і яскравим сонцем, але і барвистим підводним світом. Рідко який турист відмовиться попірнати в масці в морі, яке за різноманітністю риб і красою коралів перевершує всі очікування новачків.

Українці все частіше бронюють путівки на новий курорт, розташований на Червоному морі – Марса Алам. За незвичайність і барвистість природи (пустелі й мальовничий підводний світ) це місце стали називати "Марсом".

Чим привабливий курорт Марса Алам для туристів, які головні відмінності цього курорту від інших та чому ним все частіше цікавляться українці, РБК-Україна розповіла київський турагент Тетяна Дубровська.

Фото: Підводний світ в Марса Алам (pixabay. com)

"Незайманий курорт"

У Тетяни Дубровської туристи часто стали цікавитися, як потрапити в Марса Алам.

"Звідки такий ажіотаж? Річ у тому, що цей курорт – мрія багатьох дайверів і снорклерів світу. Це новітній курорт ще з кольоровими рифами та величезною кількістю різноманітних рибок. Його ще не "спаскудили" туристи", - пояснює переваги курорту турагент.

Курорт розташований в пустелі в 120 км на південь від Хургади. Готелів в Марса Алам небагато – відстань між ними може досягати 7-10 км.

"Тут нікуди дітися з готелю, і більшість екскурсій – саме про море. Сюди не їдуть тусуватися. Сюди їдуть за морем – найчистішим, найяскравішим і найпривабливішим у світі", - розповідає Тетяна Дубровська.

Фото: Дайвінг в Марса Алам (pixabay.com)

Розваги для гостей

На курорті Марса Алам можна прямо на пляжі готелю поплавати з дикими дельфінами. Також – отримати задоволення від плавання з морськими черепахами, яких можна побачити тільки там, де на дні росте трава, адже морські черепахи - травоїдні.

"Скільки селфі мені надсилають туристи з цими велетнями! Єдине правило - плисти трохи вище або на відстані, щоб черепаха не поранила кігтями, пропливаючи повз", - попереджає фахівець.

В Марса Алам можна поплисти на фото-полювання на морську корову – дюгонь, яка занесена в Червону книгу. На курорті ці тварини не бояться людей, і дозволяють погладити собі спинку або животик.

"Здається, що вона посміхається. Корівка також травоїдна, тому люди на її смак непривабливі", - жартує Дубровська.

Фото: В Марса Аламі можна фотографувати та гратися з "морськими корівками" (pixabay.com)

Вона зазначає, що Марса Алам – єдине місце в Єгипті, де можна поїздити в пустелі на квадроциклах поруч з морем. А море тут таке, де можна плавати годинами та не відчувати втоми.

"Вода добре тримає, а рифи настільки заворожуюче прекрасні, що неможливо відірватися від цього "фільму", який дивишся крізь скло своєї маски", - говорить вона.

Ціни та сервіс на курорті Марса Алам

На курорті Марса Алам буде комфортно відпочивати тим туристам, кого відштовхує "нав'язливий сервіс". На "Марсі" всі ввічливі, а у деяких готелях навіть видають браслети з написом "не турбувати": якщо турист його одягає, то увага до його персони з боку співробітників готелю мінімізується, стверджує Тетяна Дубровська.

"Це "європейський" Єгипет. Так, "Марс" трохи дорожчий за Шарм і Хургаду. Але і сервіс, і ставлення до туристів тут на більш високому рівні. І в принципі, всі готелі адекватні. Тільки в Марса Аламі я можу рекомендувати бронювати систему "Фортуна", коли людина не знає, в який з готелів її поселять", - пояснює турагент.

При такому бронюванні турист знає, що його все одно поселять в готель на першій лінії від моря в Марса Аламі, по системі "все включено", в 4* або 5* в залежності від вартості відпочинку.

Фото: Один з готелів в Марса Алам (booking.com)

До речі, на найближчі дати у туроператора "JoinUp!" тур на 7 ночей для двох по системі все включено в готелі 4* коштує від 687 доларів з вильотом 7 жовтня.

У туроператора "Аполло-тур" тиждень відпочинку для двох по системі все включено в готелі 5* коштує від 786 доларів з вильотом 7 жовтня.

"Сюди є лише один рейс на тиждень - щосуботи. Його продають декілька операторів: "Альф", "Музенідіс Тревел" и "Феєрія", - уточнює Тетяна Дубровська.

Перед поїздкою в Єгипет вона також радить здати тести у лабораторіях в Україні, щоб безпечно подорожувати в компанії здорових людей.

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