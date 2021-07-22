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Море очищується. Грози та шторми "проганяють" медуз на українських курортах

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Четвер 22 липня 2021 14:02
Море очищується. Грози та шторми "проганяють" медуз на українських курортах Фото: Відпочинок на Азовському морі (колаж РБК-Україна/unplash. com/igor karimov)
Автор: Ольга Маджумдар

Якою буде погода Чорному та Азовському морі наприкінці липня

Зливи та шторми накрили курорти на Чорному й Азовському морях в Україні. Така погода зміниться вже найближчими днями: до вихідних скрізь буде ясно і сонячно.

Після похолодання туристи отримають істотний "бонус" - вода біля берегів очиститься від медуз, які повернуться на більші глибини. Такі прогнози роблять фахівці.

Якою буде погода на морських курортах України - в матеріалі РБК-Україна.

Погода на курортах Чорного моря: сонце і вітер

У Лазурному (Скадовський район Херсонська область) 22 липня спостерігається похмура погода, йде дощ, а на морі – сильні хвилі. За веб-камерами видно, що людей на пляжах практично немає.

В обговореннях люди пишуть, що в останні дні відпочивальники страждали від навали медуз і сонечок. Через медуз-корнеротів не заходили плавати на глибину, а тільки присідали біля берега.

Море очищується. Грози та шторми &quot;проганяють&quot; медуз на українських курортахФото: Відпочинок у Затоці на Чорному морі (unsplash.com/obv design)

На пляжах у Коблево Миколаївської області медуз майже немає, море спокійне, на небі - невеликі хмари. Судячи з прогнозу, в найближчі п'ять днів дощів вже не буде, повітря прогріється до 28-30 градусів, а вітер буде дуже слабкий – 3-8 м/с.

В Одеській області, згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, нічні грози зміняться ясною погодою вже 23 липня. Шквальний вітер стихне. До вихідних повітря прогріється до 30-31 градуса вдень і до 18-20 градусів вночі.

В Затоці і Грибівці на пляжах сонячно, але чути сильний вітер, який піднімає хвилі. Багато відпочивальників засмагають і купаються.

Азовське море: грози й шквали

За прогнозом Херсонського центру з гідрометеорології, гроза з градом та шквальним вітром буде в області 22 та 23 липня, температура повітря вдень буде 24-29 градусів, вночі – 17-22. З 24 липня температура повітря становитиме 26-32 градуси вдень і 13-20 градусів – вночі. Вітер стихне до 5-10 м/с.

Море очищується. Грози та шторми &quot;проганяють&quot; медуз на українських курортахФото: Відпочинок на Азовському морі (unplash.com/igor karimov)

На Арабатській стрілці в Генічеському районі Херсонської області 22 липня хмуро, за веб-камерами на сайті kirillovka.ks.ua видно, що в обід йде сильний дощ, вітряно, на пляжах ніхто не купається.

У Запорізькій області (курорти Кирилівка, Бердянськ) грози можливі ще в п'ятницю, 23 липня. За прогнозом місцевих синоптиків, з 24 липня денна температура буде 23-28 градусів, нічна – 10-15 градусів, у наступні дні – на 3 градуси вище, вітер ущухне, опади припиняться.

Вода в морі біля берегів Бердянська прогрілася вже до 29 градусів і за веб-камерами видно, що чимало людей купаються на організованих пляжах. Погода на курорті ясна, з невеликими хмарами на небі.

При цьому пляжі Кирилівки "заливає" сильним дощем, за веб-камерами на пляжах видно сильні хвилі та чути пориви вітру.

Море очищується. Грози та шторми &quot;проганяють&quot; медуз на українських курортахФото: Море в Бердянську (unplash.com/tetiana shyshkina)

Медузи "підуть" після шторму - прогноз

На нашестя медуз в останні тижні й дні скаржаться відпочивальники на курортах Азовського моря. Наприклад, "кисіль" з морських тварин продовжує псувати відпочинок туристам на Арабатській стрілці. Люди звертають увагу і на запах викинутих на берег корнеротів.

Відпочивальники пишуть в соцмережах, що медузи "пішли" в Бердянську, істотно менше їх стало також в Кирилівці. Втім, на цьому курорті тільки почали встановлювати огороджувальні сітки у воді. А після протесту відпочивальників і місцевих жителів комунальні служби та добровольці почали прибирання пляжних територій.

"Найнеприємніше, навіть якщо в морі ми не бачимо медуз, то вода обпікає. Жалкі клітини - залишки медуз, печуть. Я сподіваюся, що після шторму північний вітер віджене їх далі під Росію", - цитують директора Приазовського національного парку Дмитра Воловика на сайті РіаМелітополь.

Нагадаємо, раніше туристів попередили, що "тропічна" спека на курортах зміниться різким похолоданням.

Також повідомлялося, куди їдуть наші туристи на море в Україні замість Туреччини та Чорногорії.

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