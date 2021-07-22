Море очищается. Грозы и штормы "прогоняют" медуз на украинских курортах

Какой будет погода Черном и Азовском море в конце июля

Ливни и штормы накрыли курорты на Черном и Азовском морях в Украине. Такая погода изменится уже в ближайшие дни: к выходным везде будет ясно и солнечно.

После похолодания туристы получат существенный "бонус" – вода у берегов очистится от медуз, которые вернутся на большие глубины. Такие прогнозы делают специалисты.

Какой будет погода на морских курортах Украины – в материале РБК-Украина.

Погода на курортах Черного моря: солнце и ветер

В Лазурном (Скадовский район Херсонская область) 22 июля наблюдается хмурая погода, идет дождь, а на море – сильные волны. По веб-камерам видно, что людей на пляжах практически нет.

В обсуждениях люди пишут, что в последние дни отдыхающие страдали от нашествия медуз и божьих коровок. Из-за медуз-корнеротов не заходили плавать на глубину, а только окунались у берега.

Фото: Отдых в Затоке на Черном море (unsplash.com/obv design)

На пляжах в Коблево Николаевской области медуз почти нет, море спокойное, на небе - небольшие облака. Судя по прогнозу, в ближайшие пять дней дождей уже не будет, воздух прогреется до 28-30 градусов, а ветер будет очень слабый – 3-8 м/с.

В Одесской области, согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночные грозы сменятся ясной погодой уже 23 июля. Шквальный ветер стихнет. К выходным воздух прогреется до 30-31 градуса днем и до 18-20 градусов ночью.

В Затоке и Грибовке на пляжах солнечно, но слышен сильный ветер, который поднимает волны. Многие отдыхающие загорают и купаются.

Азовское море: грозы и шквалы

По прогнозу Херсонского центра по гидрометеорологии, гроза с градом и шквальным ветром будет в области 22 и 23 июля, температура воздуха днем будет 24-29 градусов, ночью – 17-22. С 24 июля температура воздуха будет составлять 26-32 градуса днем и 13-20 градусов – ночью. Ветер стихнет до 5-10 м/с.

Фото: Отдых на Азовском море (unplash.com/igor karimov)

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области 22 июля хмуро, по веб-камерам на сайте kirillovka.ks.ua видно, что в обед идет сильный дождь, ветрено, на пляжах никто не купается.

В Запорожской области (курорты Кирилловка, Бердянск) грозы возможны еще в пятницу, 23 июля. По прогнозу местных синоптиков, с 24 июля дневная температура будет 23-28 градусов, ночная – 10-15 градусов, в последующие дни – на 3 градуса выше, ветер утихнет, осадки прекратятся.

Вода в море у берегов Бердянска прогрелась уже до 29 градусов и по веб-камерам видно, что много людей купаются на организованных пляжах. Погода на курорте ясная, с небольшими облаками на небе.

При этом пляжи Кирилловки "заливает" сильным дождем, по веб-камерам на пляжах видно сильные волны и слышны порывы ветра.

Фото: Море в Бердянске (unplash.com/tetiana shyshkina)

Медузы "уйдут" после шторма - прогноз

На нашествие медуз в последние недели и дни жалуются отдыхающие на курортах Азовского моря. Например, "кисель" из морских животных продолжает портить отдых туристам на Арабатской стрелке. Люди обращают внимание и на запах выброшенных на берег корнеротов.

Отдыхающие пишут в соцсетях, что медузы "ушли" в Бердянске, существенно меньше их стало также в Кирилловке. Впрочем, на этом курорте только начали устанавливать оградительные сетки в воде. А после протеста отдыхающих и местных жителей коммунальные службы и добровольцы начали уборку пляжных территорий.

"Самое неприятное, даже если в море мы не видим медуз, то вода обжигает. Стрекательные клетки - остатки медуз, обжигают. Я надеюсь, что после шторма северный ветер отгонит их дальше под Россию", - цитируют директора Приазовского Национального парка Дмитрия Воловика на сайте РиаМелитополь.

Напомним, ранее туристов предупредили, что "тропическая" жара на курортах сменится резким похолоданием.

Также сообщалось, куда едут наши туристы на море в Украине вместо Турции и Черногории.