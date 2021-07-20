Мінус 15 градусів: "тропічна" спека на морі в Україні зміниться грозами і похолоданням

Якою буде погода курортах Чорного та Азовського морів наприкінці липня

Погода на морських курортах України радує останніми спекотними днями. Вже з 20 липня в деяких районах починаються грозові дощі, які принесуть з собою різке похолодання до кінця тижня.

Спекотні ночі з температурою вище 20 градусів метеорологи називають "тропічними ночами". Це явище збережеться ще 21 липня.

"Поодинокі випадки - коли нічна температура вище 20 градусів - трапляються щоліта. Період у 5 днів стався вперше з 2013 року. Крім особистого дискомфорту, така температура істотного ризику для здоров'я більшості людей не несе", - розповідають на сторінці у Facebook Миколаївського гідрометеорологічного центру.

З 21 липня під впливом активного холодного фронту характер погоди в області зміниться, попереджають фахівці. Зміну погоди відчують відпочивальники на курортах Очаків, Кінбурнська коса, Коблево, де за пляжем можна спостерігати за веб-камерами.

"Пройдуть короткочасні зливи різної інтенсивності з грозами, місцями в супроводі поривчастого вітру", - йдеться в повідомленні.

Якою буде погода на морі в інших областях до кінця тижня - в матеріалі.

Азовське море: нічний холод і шквальний вітер

Денна температура в Запорізькій області (курорти Бердянськ, Кирилівка) знизиться з 32-37 градусів у вівторок, 20 липня, до 22-27 градусів вже в наступні два дні, 22-23 липня. З середи по п'ятницю в області будуть грозові дощі зі шквальним вітром до 20 м/с. такий прогноз опубліковано на сайті Запорізького обласного центру з гідрометеорології.

Фото: Федотова коса в Кирилівці (kirillovka.ks.ua)

При цьому особливо прохолодно стане вночі - з 18-23 градусів температура знизиться до 10-15 градусів 24 липня.

Поки ж курорти в Запорізькій області шукають способи врятувати пляжі від навали медуз, яких особливо багато виявляється біля берега у спекотну погоду. Щоб туристи могли купатися в чистій воді, від медуз встановлюють сітки й збирають їх біля кромки води.

Поки ж відпочивальників на пляжах небагато - попри температуру повітря близько 30 градусів і води в морі – 28, з туристів майже ніхто не купається. У коментарях до трансляції з веб-камер на сайті kirillovka.ks.ua. пишуть, що "в море неможливо зайти, діти чухаються, медузи смердять".

Втім, зниження температури води та шторми можуть природним чином посприяти поверненню желеподібних тварин на великі глибини.

Судячи з місцевих веб-камер, не надто багато людей купаються також на Арабатській стрілці. Погода на цьому курорті Азовського моря, згідно з даними Українського гідрометцентру, буде дощовою в найближчі три дні, при цьому температура повітря знизиться з 35 градусів до 26 вдень, і до 16 – вночі до кінця тижня.

Фото: Пляж на Арабатській стрілці (wikipedia.org)

Чорне море: грози закінчаться до п'ятниці

Багато туристів в цьому місяці, дізнавшись про нашестя медуз в Азовському морі, вибрали для відпочинку локації в Одеській області. Хоча вода в Чорному морі традиційно трохи холодніша, курорти з меншою кількістю медуз знайти нескладно.

На цьому тижні спека на курортах Одеської області знизиться з 34 градусів до 26 вдень, нічні температури – до 16 градусів. Грози закінчаться до п'ятниці, 23 липня.

Поки ж на курортах Грибівка і Затока вистачає тих, хто купається в морі, але аншлагу за веб-камерами на пляжах готелів не видно. На форумах обговорюють, що на Одеському узбережжі збільшилася кількість водоростей, які хвилі викидають на берег, але це явище набагато краще, ніж "суп з медуз" на Азовському морі.

Фото: Пляж в Затоці (facebook.com/vlad zaslav)

До слова, вода в Чорному морі в Одеській області зараз прогрілася до 27 градусів.

Зазначимо, раніше ми писали, де шукати найкрасивіші пляжі для відпочинку в Україні влітку.

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