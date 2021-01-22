На море без карантину: названі нові умови в'їзду до популярної країни

Острівна держава в Середземному морі готується 1 березня 2021 року відкрити небо для всіх туристів. Офіційну дату початку туристичного сезону озвучив в ефірі телеканалу CyBC заступник міністра туризму Саввас Пердіос, повідомляє ekathimerini.com.

"Це означає, що пасажири (які прибувають в країну літаками - ред.) зможуть відвідувати Кіпр без карантинних обмежень, якщо по прибутті у них не виявиться позитивний результат тест на COVID-19", - сказав він державному телеканалу.

Чиновник уточнив, що Кіпр має сполучення з 56 країнами. Вони будуть позначені різними кольорами відповідно до рівня захворюваності COVID-19 серед населення. Без обмежень прийматимуть туристів, які пред'являть довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Туристів не чекають раніше сезону (pixabay.com)

Які правила в'їзду в країну будуть діяти

За даними порталу visitukraine.today, регулярне авіасполучення з Україною не відновлено. З України можуть в'їжджати громадяни та резиденти Кіпру, члени їх сімей, і ті, у кого є спеціальний дозвіл від уряду країни.

З 1 лютого починає діяти класифікація країн, для громадян яких будуть діяти різні обмеження при в'їзді на Кіпр.

Зелена категорія включає всі країни ЄС. Пасажири з цієї категорії можуть прилітати в аеропорти Лімассолу і Пафосу без обмежень.

Помаранчева категорія. Вона включає країни Європейської економічної зони (ЄЕЗ), Швейцарію та Великобританію. Туристи повинні будуть надати перед посадкою на борт літака на Кіпр сертифікат з негативним ПЛР-тестом, зробленим протягом 72 годин до поїздки.

Червона категорія включає Україну, Ізраїль, Ліван, ОАЕ, Йорданію, Саудівську Аравію, Єгипет, Білорусь і Росію. У пасажирів цих країн будуть вимагати два ПЛР-тести. Один повинен бути зроблений за 72 години до польоту, інший – в аеропорту прибуття.

Фото: Пам'ятки Кіпру (pixabay.com)

Ситуація з карантинними обмеженнями на Кіпрі

Саввас Пердіос уточнив, що в країні не розраховують на приїзд туристів до 1 березня, зазначивши, що зараз більшість країн стикаються з другою чи третьою хвилею пандемії коронавірусу.

"Людям буде складно подорожувати зараз або навіть в лютому і березні", - припустив він.

В цей час на Кіпрі діє практично тотальний локдаун - працюють тільки важливі підприємства і діє комендантська година в нічний час. Програма вакцинації здійснюється повільними темпами через обмежені ресурси, але влада заявляє, що збирається провакцинувати більшість населення до початку літа.

Між тим, за даними статистичної служби Кіпру, кількість рейсів на острів скоротилася на 53 %, а туризм - приблизно на 80% у 2020 році у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У 2019 році острів в східному Середземномор'ї відвідали майже 4 млн туристів.

Наукова група, що консультує уряд Кіпру, збиралася на цьому тижні, щоб розглянути поступове ослаблення обмежень, введених для зупинки другої фази пандемії.

Фото: Краєвиди на Кіпрі (pixabay.com)

До речі, Республіка Кіпр знаходиться в "червоному переліку" для України – з показником захворюваності в 570,2 випадку на 100 тисяч населення за останні два тижні (в Україні – 204,3).

Це означає, що якщо курортна країна не впорається з ростом захворюваності завдяки вакцинації населення, то після повернення в Україну доведеться здавати ПЛР-тест або вирушати на 14-денну самоізоляцію.

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