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"Зупиніть страждання". Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

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П'ятниця 04 березня 2022 19:11
"Зупиніть страждання". Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України Фото: Світ закликає зупинити війну (GettyImages)
Автор: Євгенія Тугушева, Катерина Гончарова

Після вторгнення Росії в Україну увага світу прикута до драматичних подій в нашій країні

Увага всього світу сьогодні прикута до війни Росії проти України.

Знамениті світові видання The Gurdian, The Daily Telegraph, The Times, The Sun, Metro, Daily Mail, Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Indenpendent пишуть про війну та злочини Росії проти мирних мешканців нашої країни.

Про це пише TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Антона Геращенка.

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

Фото: Перші шпальти світових видань

"Життя переможе смерть, а світ темряву"

Одне з найстаріших та найвпливовіших видань Time вийде з українською обкладинкою. Також на ній розмістили слова президента України Володимира Зеленського, які він озвучив під час промови в Європарламенті.

Новий номер вийде вже 14 березня. На тлі обкладинки розміщені слова Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ темряву".

&quot;Зупиніть страждання&quot;. Світові видання виходять з обкладинками про війну Росії проти України

Фото: Time вийшов з українською обкладинкою на честь героїв війни проти Росії (time.com)

Статтю вже оприлюднено в онлайн-версії видання за посиланням.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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