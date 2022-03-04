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"Остановите страдания". Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 19:11
"Остановите страдания". Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины Фото: Мир призывает остановить войну (GettyImages)
Автор: Евгения Тугушева, Катерина Гончарова

После вторжения России в Украину внимание мира приковано к драматическим событиям в нашей стране

Внимание всего мира сегодня приковано к войне России против Украины.

Знаменитые мировые издания The Gurdian, The Daily Telegraph, The Times, The Sun, Metro, Daily Mail, Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Indenpendent пишут о войне и преступлениях России против мирных жителей нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Антона Геращенко.

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

Фото: Первые полосы мировых изданий

"Жизнь победит смерть, а свет тьму"

Одно из старейших изданий Time выйдет с украинской обложкой. Также на нем разместили слова президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил во время речи в Европарламенте.

Новый номер выйдет уже 14 марта. На фоне обложки размещены слова Зеленского: "Жизнь победит смерть, а свет тьму".

&quot;Остановите страдания&quot;. Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

Фото: Time выйдет с украинской обложкой в честь героев войны против России (Фото time.com)

Статья уже обнародована в онлайн-версии издания по ссылке.

Война России против Украины продолжается девятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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