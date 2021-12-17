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Світовий рекорд. Мандрівник побував у всіх найглибших місцях планети

Автор: Євгенія Тугушева

Віктор Весково досліджує найглибші місця на Землі

Колишній командувач ВМС США став першою людиною, якій вдалося побувати на дні всіх чотирьох найглибших океанських траншів у світі, пише Dailymail.co.uk.

Віктор Весково – бізнесмен та дослідник, відставний військово-морський офіцер. 55-річний американець поставив собі за мету і виконав її: досяг дна чотирьох найглибших океанських траншів у світі, занурившись на 32 818 футів (10 003 метри) нижче поверхні.

Таких западин – чотири:

  1. Маріанська западина, Тихий океан: 10 925 метрів;
  2. Жолоб Тонга, Тихий океан: 10817 метрів;
  3. Філіппінський жолоб, Філіппінське море, північно-західна частина моря: 10 045 метрів;
  4. Жолоб Кермадек, Тихий океан: 10003 метри.

Після дев'ятигодинної експедиції дослідник досяг максимально глибокої точки на дні ринви Кермадек у південній частині Тихого океану, яка відома під назвою Глибина Шолля.

"До цієї експедиції ніхто не знав, як виглядав жолоб Кермадек і наскільки він глибокий. Якщо врахувати умови - понад сім тонн тиску на квадратний дюйм, мінусові температури та солона вода - чудово, що в цих глибоких траншеях є життя", - розповідає Вескове. Twitter.

Весково досяг дна ринви Кермадек на підводному апараті DSV Limiting Factor.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співробітники NASA вирушили до ізольованого місця на континенті.

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