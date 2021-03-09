Від міні-лайнера до бізнес-джетів: наскільки дорого купити та утримувати приватний літак

Вибір літаків для приватних перельотів або бізнес-авіації сьогодні великий. Стоячи в багатогодинних заторах і розбиваючи машини на наших далеко не ідеальних дорогах, багато заможних людей починають замислюватися про покупку власного літака.

При цьому багато хто розглядає власний літак як аналог дорогого автомобіля, не зовсім розуміючи, що означає володіти літаком з технічної й фінансової точок зору. Давайте розберемося, що це означає насправді. При цьому писати про нюанси отримання ліцензії пілота поки не будемо. Але про них майбутнім покупцям теж варто подумати заздалегідь.

Що і за якою ціною можна купити

На відміну від автомобіля, в тій чи іншій країні дозволено експлуатувати далеко не усі типи літаків.

Річ у тому, що кожен виробник авіаційної техніки затверджує спеціальний документ – так званий сертифікат типу (Type Certificate) на кожний окремий тип повітряного судна. Сертифікат типу видається в державі, де знаходиться розробник літака. Інші країни або визнають даний сертифікат, або ні.

Наприклад, якщо той чи інший сертифікат типу не визнаний в Україні, то такий літак не можна буде зареєструвати в українському реєстрі. Тому перед покупкою потрібно чітко розуміти, де саме буде реєструватися літак.

Трохи спрощує задачу той факт, що, наприклад, в Україні спокійно можна літати з некомерційною метою на літаках, зареєстрованих в інших державах. Правда, доведеться проходити техогляди в країні реєстрації, але про це ми поговоримо далі.

Фото: В Україні можна літати з некомерційною метою на літаках, зареєстрованих в інших країнах (facebook.com/airportkiev)

Ну і зрозуміло, що одним з основних критеріїв для покупця є ціна.

Без урахування проходження ТО і всіх інших витрат, про який ми ще поговоримо, його вартість може стартувати від 30 000 доларів за простенький не новий одномоторний до півмільйона і вище за двомоторний літак. Вартість реактивних бізнес-джетів обчислюється мільйонами доларів США.

Просто володіти літаком після покупки не вийде

Чиказька конвенція про цивільну авіацію дозволяє власникам повітряних суден літати до інших країн, якщо сертифікат типу на повітряну техніку виданий однією з країн-підписантів Конвенції та на його підставі ця країна видала конкретному літаку сертифікат льотної придатності. Давайте більш детально розберемося в тому, що це таке.

Не так давно українські автомобілісти мали проходити щорічний техогляд своїх автомобілів, щоб упевнитися в їх технічній надійності та безпеці. Без талончика про проходження техогляду автомобіль не допускався на дороги.

Оскільки літак є набагато складнішим і небезпечним транспортним засобом, процес проходження технічного контролю у нього складніший.

Фото: Cessna Citation M2 – легкий двомоторний літак виробництва США, що вміщає до 7 осіб. Орієнтовна ціна нової моделі - 4,7 млн доларів (wikipedia.org)

Замість одного талончика, у кожного літака є два документи: сертифікат льотної придатності (Certificate of Airworthiness), його видають один раз при реєстрації літака, і сертифікат перегляду льотної придатності (Airworthiness Review Certificate), який власник зобов'язаний отримувати щороку на підставі технічних інспекцій літака.

Таким чином, просто володіти літаком після покупки не вийде. Щоб літак був допущений у небо, доведеться регулярно викладати чималенькі гроші: близько тисячі доларів за проходження щорічного техогляду маленького одномоторного літака.

При цьому якщо літак зареєстрований в іншій країні, то доведеться або летіти до цієї країни, або викликати звідти сертифікованого інспектора.

Без технічного обслуговування не обійтися

Як і автомобілі на гарантії, літаки зобов'язані проходити регламентне технічне обслуговування, встановлене виробником.

Але, на відміну від авто, порушення цієї вимоги призведе до втрати не гарантії, а льотної придатності.

Фото: Gulfstream G650 - двомоторний реактивний літак бізнес-класу виробництва американської компанії. Приблизна вартість нової моделі - 64,5 млн доларів (wikipedia.org)

Літак просто не пройде щорічного техогляду, якщо на ньому не проводилися необхідні регламентні роботи протягом року. Причому всі роботи повинні проводитися виключно сертифікованими організаціями (так званими MRO), де година роботи може коштувати 50-100 доларів.

"Гаражний ремонт" категорично не допускається. Складність і вартість ТО літака істотно відрізняються в залежності від марки та розміру повітряного судна, а також від його віку і кількості налітаних годин.

Вартість. На обслуговування маленького двомісного одномоторного літака потрібно відкладати приблизно 20 доларів на кожну льотну годину. Витрати на реактивний бізнес-джет обчислюються сотнями тисяч доларів на рік.

Назви регламентних робіт розрізняються по буквах (A, B, C, D-check), де A-check – це поверхневий огляд техніком, а D-check являє собою фактично повне розбирання та складання літака. Цікаво, що іноді в процесі експлуатації виробник повітряної техніки встановлює необхідність окремих доробок у конструкції (airworthiness directives).

Фото: FALCON 2000 LX - літак бізнес-класу виробництва Франції. Приблизна вартість - 510,67 млн грн або 18,4 млн доларів у не новому стані (wikipedia.org)

Усі експлуатанти зазначеного типу техніки зобов'язані своїм коштом зробити необхідні доопрацювання. Окремі схожі вимоги по регламентному технічному обслуговуванню висуваються також і до авіаційних двигунів.

З описаного вище стає зрозуміло, що володіння літаком, особливо не новим, влетить у копієчку, навіть якщо він не буде ламатися.

Ремонт літака: не все так просто

На жаль, літак не буде ламатися тільки в одному випадку – якщо він не буде літати. Це складна і досить ніжна конструкція, і ті чи інші поломки неминучі. Крім того, що ремонт літака повинен проводитися сертифікованим майстром, у разі серйозних поломок необхідно отримувати висновок виробника щодо необхідності тих чи інших робіт.

Тобто власник і його MRO можуть вирішити замінити в літаку пошкоджені закрилки, а виробник вимагатиме замінити все крило.

При цьому і власник, і ремонтна організація зобов'язані повідомляти виробника про всіх серйозні події з літаком і виконати всі його вимоги до того, як літак зможе знову піднятися в небо. Порушення цих правил загрожує знову ж втратою льотної придатності.

Фото: Зміст ультралегкого одномоторного двомісного літака з урахуванням страховки та зберігання може обійтися близько 4 000 доларів в рік (wikipedia.org)

На цьому, однак, витрати авіавласника не закінчуються. Всі запасні частини, які встановлюються на літак в процесі ремонту або регламентних робіт, повинні сертифікуватися виробником для використання на конкретній моделі літака. На додачу до цього кожна запасна частина повинна бути отримана від сертифікованого виробника.

Якщо деталь не нова і вже застосовувалася на інших літаках, коректність її установки та демонтажу також мають підтверджуватися відповідними технічними записами (так званий back to birth traceability).

Зрозуміло, що вартість таких оригінальних запчастин може бути в рази вищою. Звідси логічне прагнення власників заощадити й поставити на літак аналогічний агрегат без документів. Експерти оцінюють, що навіть на великих комерційних лайнерах передових перевізників близько 20% компонентів не мають підтверджуючих записів.

Фото: Бізнес-джет Dassault Falcon 900 (wikipedia.org) великий другої

Проте слід пам'ятати, що чим більше в літаку елементів без відповідних документів, тим небезпечніша його експлуатація і тим менша вартість самого літака. Саме тому два однакових повітряних судна можуть суттєво відрізнятися в ціні в залежності від того, наскільки скрупульозно їх власники займаються технічним обслуговуванням літаків.

Тобто якщо ви або ваша компанія раптом стали щасливим власником літака, особливо вживаного, вам слід добре подумати, чи варто продовжувати ним володіти або ж вам дешевше просто замовити чартер тоді, коли це дійсно потрібно.

На реактивні бізнес-джети доведеться витрачати сотні тисяч

Літак може не просто заощадити своєму господареві дорогоцінний час, але і принести істотний прибуток. Цей же літак може розорити свого господаря в найкоротший час. Все залежить від того, наскільки вміло літак експлуатується, і наскільки глибоко господар прорахував всі витрати й доходи, з якими він може зіткнутися, володіючи повітряним судном.

Вартість. В середньому зміст ультралегкого одномоторного двомісного літака з урахуванням страховки й зберігання може обійтися у близько 4 тисячі доларів на рік, чотиримісного літака поважче - у 8-10 тисяч доларів. На реактивні бізнес-джети доведеться витрачати сотні тисяч.

Сподіваюся, ця стаття хоч трохи допоможе майбутнім власникам літаків прийняти правильне рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як може змінитися авіація в Україні та у світі найближчим часом.

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