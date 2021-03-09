От мини-лайнера до бизнес-джетов: насколько дорого купить и содержать частный самолет

Выбор самолетов для частных перелетов или бизнес-авиации сегодня большой. Стоя в многочасовых заторах и разбивая машины на наших далеко не идеальных дорогах, многие состоятельные люди начинают задумываться о покупке собственного самолета.

При этом много кто рассматривает собственный самолет как аналог дорогого автомобиля, не совсем понимая, что означает владеть самолетом с технической и финансовой точек зрения. Давайте разберемся, что это означает на самом деле. При этом писать о нюансах получения лицензии пилота пока не будем. Хотя о них будущим покупателям тоже стоит подумать заранее.

Что и по какой цене можно купить

В отличие от автомобиля, в той или иной стране разрешено эксплуатировать далеко не все типы самолетов.

Дело в том, что каждый производитель авиационной техники утверждает специальный документ – так называемый сертификат типа (Type Certificate) на каждый отдельный тип воздушного судна. Сертификат типа выдается в государстве, где находится разработчик самолета. Остальные страны либо признают данный сертификат, либо нет.

Например, если тот или иной сертификат типа не признан в Украине, то такой самолет нельзя будет зарегистрировать в украинском реестре. Поэтому перед покупкой нужно четко понимать, где именно будет регистрироваться самолет.

Немного упрощает задачу тот факт, что, например, в Украине спокойно можно летать с некоммерческой целью на самолетах, зарегистрированных в других государствах. Правда, придется проходить техосмотры в стране регистрации, но об этом мы поговорим дальше.

Фото: В Украине можно летать с некоммерческой целью на самолетах, зарегистрированных в других странах (facebook.com/airportkiev)

Ну и понятно, что одним из основных критериев для покупателя является цена.

Без учета прохождения ТО и всех других расходов, о котором мы еще поговорим, его стоимость может стартовать от 30 000 долларов за простенький не новый одномоторный до полумиллиона и выше за двухмоторный самолет. Стоимость реактивных бизнес-джетов исчисляется миллионами долларов США.

Просто владеть самолетом после покупки не получится

Чикагская конвенция о гражданской авиации позволяет собственникам воздушных судов летать в другие страны, если сертификат типа на воздушную технику выдан одной из стран подписантов Конвенции и на его основании эта страна выдала конкретному самолету сертификат летной годности. Давайте более детально разберемся в том, что это такое.

Не так давно украинские автомобилисты должны были проходить ежегодный техосмотр своих автомобилей, чтобы удостовериться в их технической надежности и безопасности. Без талончика о прохождении техосмотра автомобиль не допускался на дороги.

Поскольку самолет является намного более сложным и опасным транспортным средством, процесс прохождения технического контроля у него более сложный.

Фото: Cessna Citation M2 – легкий двухмоторный самолет производства США, вмещающий до 7 человек. Ориентировочная цена новой модели - 4,7 млн долларов (wikipedia.org)

Вместо одного талончика ТО, у каждого самолета есть два документа: сертификат летной годности (Certificate of Airworthiness), его выдают один раз при регистрации самолета, и сертификат пересмотра летной годности (Airworthiness Review Certificate), который собственник обязан получать каждый год на основании технических инспекций самолета.

Таким образом, просто владеть самолетом после покупки не получится. Чтобы самолет был допущен в небо, придется регулярно выкладывать немаленькие деньги: около тысячи долларов за прохождение ежегодного техосмотра маленького одномоторного самолета.

При этом если самолет зарегистрирован в другой стране, то придется либо лететь в эту страну, либо вызывать оттуда сертифицированного инспектора.

Без технического обслуживания не обойтись

Как и автомобили на гарантии, самолеты обязаны проходить регламентное техническое обслуживание, установленное производителем.

Но, в отличие от авто, нарушение этого требования приведет к потере не гарантии, а летной годности.

Фото: Gulfstream G650 - двухмоторный реактивный самолет бизнес-класса производства американской компании. Примерная стоимость новой модели - 64,5 млн долларов (wikipedia.org)

Самолет попросту не пройдет ежегодного техосмотра, если на нем не проводились необходимые регламентные работы на протяжении года. Причем все работы должны проводиться исключительно сертифицированными организациями (так называемыми MRO), где час работы может стоить 50-100 долларов.

"Гаражный ремонт" категорически не допускается. Сложность и стоимость ТО самолета существенно отличаются в зависимости от марки и размера воздушного судна, а также от его возраста и количества налетанных часов.

Стоимость. На обслуживание маленького двухместного одномоторного самолета нужно откладывать примерно 20 долларов на каждый летный час. Расходы на реактивный бизнес-джет исчисляются сотнями тысяч долларов в год.

Названия регламентных работ различаются по буквам (A, B, C, D-check), где A-check – это поверхностный осмотр техником, а D-check представляет собой фактически полную разборку и сборку самолета. Интересно, что иногда в процессе эксплуатации производитель воздушной техники устанавливает необходимость отдельных доработок в конструкции (airworthiness directives).

Фото: FALCON 2000 LX - самолет бизнес-класса производства Франции. Примерная стоимость - 510,67 млн грн или 18,4 млн долларов в не новом состоянии (wikipedia.org)

Все эксплуатанты указанного типа техники обязаны за свой счет внести необходимые доработки. Отдельные похожие требования по регламентному техническому обслуживанию выдвигаются также и к авиационным двигателям.

Из описанного выше становится понятно, что владение самолетом, особенно не новым, влетит в копеечку, даже если он не будет ломаться.

Ремонт самолета: не все так просто

К сожалению, самолет не будет ломаться только в одном случае – если он не будет летать. Это сложная и достаточно нежная конструкция, и те или иные поломки неизбежны. Помимо того, что ремонт самолета должен производиться сертифицированным мастером, в случае серьезных поломок необходимо получать заключение производителя относительно необходимости тех или иных работ.

То есть хозяин и его MRO могут решить заменить в самолете поврежденные закрылки, а производитель потребует заменить все крыло.

При этом и владелец, и ремонтная организация обязаны уведомлять производителя о всех серьезных происшествиях с самолетом и выполнить все его требования до того, как самолет сможет вновь подняться в небо. Нарушение этих правил грозит опять же потерей летной годности.

Фото: Содержание ультралегкого одномоторного двухместного самолета с учетом страховки и хранения может обойтись около 4 000 долларов в год (wikipedia.org)

На этом, однако, траты авиавладельца не заканчиваются. Все запасные части, которые устанавливаются на самолет в процессе ремонта либо регламентных работ, должны также сертифицироваться производителем для использования на конкретной модели самолета. В дополнение к этому каждая запасная часть должна быть получена от сертифицированного производителя.

Если деталь не новая и уже использовалась на других самолетах, корректность ее установки и демонтажа также должны подтверждаться соответствующими техническими записями (так называемый back to birth traceability).

Понятно, что стоимость таких оригинальных запчастей может быть в разы выше. Отсюда логичное стремление владельцев сэкономить и поставить на самолет аналогичный агрегат без документов. Эксперты оценивают, что даже на больших коммерческих лайнерах передовых перевозчиков около 20% компонентов не имеют подтверждающих записей.

Фото: Бизнес-джет Dassault Falcon 900 (wikipedia.org) большой второй

Однако следует помнить, что чем больше в самолете элементов без соответствующих документов, тем опаснее его эксплуатация и тем меньше стоимость самого самолета. Именно поэтому два одинаковых воздушных судна могут существенно отличаться в цене в зависимости от того, насколько скрупулезно их хозяева занимаются техническим обслуживанием самолетов.

То есть если вы или ваша компания вдруг стали счастливым обладателем самолета, особенно бывшего в употреблении, вам следует хорошо подумать, стоит ли продолжать им владеть или дешевле просто заказать чартер тогда, когда это действительно нужно.

На реактивные бизнес-джеты придется тратить сотни тысяч

Самолет может не просто сэкономить своему хозяину драгоценное время, но и принести существенную прибыль. Этот же самолет может разорить своего хозяина в самое короткое время. Все зависит от того, насколько умело самолет эксплуатируется, и насколько глубоко хозяин просчитал все траты и доходы, с которыми он может столкнуться, владея воздушным судном.

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Стоимость. В среднем содержание ультралегкого одномоторного двухместного самолета с учетом страховки и хранения может обойтись в около 4 000 долларов в год, четырехместного самолета потяжелее - в 8-10 тысяч долларов. На реактивные бизнес-джеты придется тратить сотни тысяч.

Надеюсь, эта статья хотя бы немного поможет будущим владельцам самолетов принять правильное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, как может измениться авиация в Украине и в мире в ближайшее время.

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