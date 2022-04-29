Мільярди євро. У скільки обходиться утримання біженців з України в Польщі

У Європейській комісії підтвердили, що отримали лист від прем'єр-міністра Матеуша Моравецького. Це документ з таблицею, що містить розрахунок вартості перебування в Польщі біженців з України.

"Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен отримала лист від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького", — повідомив прес-секретар Єврокомісії Ерік Мамер.

До листа прем'єр-міністр Моравецький доклав таблицю з розрахунком вартості перебування біженця в Польщі. Це перший подібний розрахунок, представлений польською владою. Згідно з даними, наданими урядом Польщі, щоденні витрати на одного біженця становлять від 21 до 30 євро на добу.

Два сценарії подій. На що підуть гроші для біженців у Польщі

У таблиці вказані витрати для двох можливих сценаріїв. Перший, названий "базовим", передбачає наявність у Польщі 2 млн біженців. У такому випадку витрати складуть 11 мільярдів євро.

Фото: Таблиця витрат на перебування українських біженців у Польщі (Інфографіка rmf24.pl)

Другий сценарій – наявність 5-6 мільйонів біженців у Польщі, якщо ситуація в Україні погіршиться. За розрахунками уряду, це обійдеться у 24 мільярди євро. З таблиці видно, що найбільші витрати припадає на соціальне забезпечення: від 3 млрд євро при першому сценарії до 7 млрд євро при другому.

Як пояснюється, мова йде про соціальну допомогу (наприклад, догляд за дитиною, догляд за сім'єю, співфінансування перебування дитини в яслах, дитячому клубі або клубі продовженого дня).

При "гіршому" сценарії 7 млрд євро можуть також витратити на проживання і предмети першої необхідності, на утримання пунктів прийому: розкладачки, намети, харчування, ліки та медичні послуги в центрах розміщення, житлові субсидії.

Освіта коштуватиме від 1 до 3 мільярдів євро, транспорт (наприклад, безплатний проїзд для біженців або адаптація інфраструктури для зберігання і перевезення гуманітарної допомоги) – від одного до двох мільярдів. Також мільярд передбачається витратити на послуги охорони здоров'я.

Остання колонка в таблиці – "управління і координація": вона передбачає "збільшення витрат на Державне управління на центральному та місцевому рівнях управління, адаптація наявних систем до потреб біженців, працевлаштування додаткового персоналу, мовні курси для персоналу, що працює з українським населенням". У базовому сценарії це обійдеться у 1 млрд євро, у разі погіршення ситуації — у 2 млрд євро.

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