Мільярдні доходи. Круїзний туризм повертається до Туреччини після пандемії

Більше 500 круїзних лайнерів привезуть до Туреччини туристів з усього світу в 2022 році. Такий прогноз роблять в асоціації туристичних агентств Туреччини (TURSAB), повідомляє Hurriyet daily news.

Всього очікується близько 1,5 мільйона круїзних туристів – трохи менше, ніж до пандемії. Оптимістичні прогнози пов'язані з відкриттям стамбульського порту Галатапорт в 2021 році.

"Галузь сильно постраждала в 2020 році на тлі пандемії. Ми очікуємо, що в 2022 році настане нова ера", - сказав представник TURSAB Ерджан Абітагаоглу.

У чому особливість круїзного туризму в Туреччині в 2022 році і які локації найбільш привабливі для туристів – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Стамбул прийматиме лайнери в новому порту

Всесвітньо відомі круїзні компанії додали турецькі порти до своїх маршрутів після відкриттясСтамбульського порту Галатапорт. Завдяки цій події турецькі експерти очікують в 2022 році бум відвідувань країни по воді.

Фото: Стамбул - один із найважливіших круїзних напрямків у світі (pixabay.com)

"Початок обслуговування в Галатапорті - важлива подія для турецького туризму. У порту Каракьой одночасно можуть перебувати три великих круїзних лайнера", - розповів менеджер "MSC Cruises" Бурак Чалишкан.

Галатапорт - це порт для круїзних суден і багатофункціональні будівлі в центрі міста на береговій лінії завдовжки 1200 метрів. Цей майданчик обійшовся в 1,8 млрд доларів і був відкритий в квітні 2021 року - через пандемію коронавірусу лише через рік від запланованої дати.

"Стамбул - один з найважливіших круїзних напрямків у світі. Ми з нетерпінням чекаємо круїзних лайнерів у Стамбулі", - сказав Чалишкан.

Популярний вид туризму повертається після пандемії

Круїзний туризм у світі почався в 1831 році з круїзного лайнера, що вирушив з Італії до Туреччини. Сьогодні загальносвітова економіка круїзного туризму оцінюється приблизно в 60 млрд доларів.

У 2011 році в Туреччині було зареєстровано 2,1 мільйона туристів, які прибули на круїзних лайнерах. Всього - 615 відвідувань.

Фото: Круїзний лайнер в Галатапорті (facebook.com/Gent.Kumnova)

Але в 2020 році число туристів різкого знизилося, а в 2021 році незначно зростало. І тільки після скасування комендантської години і коронавірусних обмежень кількість круїзних туристів, які відвідали Туреччину, збільшилася з 2000 до 25 тисяч осіб.

"Ми очікуємо близько 1,5 мільйона круїзних туристів в 2022 році, що принесе нашій економіці близько 1 мільярда доларів", — зазначив Абітагаоглу.

За прогнозами Чалишкана, разом з тим, як Стамбул знову стає популярним місцем для круїзів іноземних туристів, пропускна здатність інших портів - в провінціях Егейського моря - буде збільшуватися.

Місцевий директор круїзної компанії "Celestyal Cruises" Озгю Алнітеміз також розраховує на розширення маршрутів.

"Наші круїзні лайнери з Афін прибувають в Кушадаси (туристичне місто в егейській провінції Айдин). Відтепер вони будуть заходити в Галатапорт", - сказала вона.

За словами представника TURSAB, Галатапорт в Стамбулі - порт з найкращим розташуванням серед усіх інших круїзних портів.

Фото: Туристи в порту Каракьой (instagram.com/galataportistanbul)

Круїзні туристи витрачають в 10 разів більше грошей

Відкритий в 2021 році Галатапорт в листопаді приймав останній корабель в році - круїзний лайнер Viking Venus місткістю 930 пасажирів, який через три дні вирушив у Кушадаси і далі - в Грецію, повідомляло видання rayhaber.com.

Галатапорт починався як продовження Каракьоя, а зараз перетворює історичний порт Стамбула в круїзний порт світового класу і район культури, мистецтва, магазинів і гастрономії. Всі види термінальних, багажних і паспортних процедур пасажирів відбуваються у першому в світі підземному терміналі.

Очікується, що в Галатапорт буде щорічно прибувати 1,5 мільйона круїзних пасажирів, включаючи екіпаж. За даними Міністерства туризму, турист, який приїжджає до Туреччини, витрачає в середньому 62 долари. У той час, як середні витрати круїзних пасажирів, що прибувають в Стамбул, складуть 400-600 євро.

Згідно зі звітом Міжнародної асоціації круїзних ліній за 2018 рік, пасажири витрачають близько 376 доларів в головному портовому місті, в середньому 101 долар в день. Ці дослідження показують, що туристи, які прибувають в країну круїзом, забезпечують приплив іноземної валюти, що значно перевищує середні витрати туристів в кожній країні, де зупиняються кораблі.

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