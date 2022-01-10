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Готелі на травень та червень вже заповнені. У Туреччині готуються до сплеску туризму у 2022 році

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Понеділок 10 січня 2022 15:38
Готелі на травень та червень вже заповнені. У Туреччині готуються до сплеску туризму у 2022 році Фото: Анталія, Туреччина (unsplash.com/dm-adventure)
Автор: Євгенія Тугушева

На думку влади країни, минулорічний сезон вдався через запровадження програми безпечного туризму

У Туреччині готуються до курортного сезону цього року і зазначили, що готелі на травень та червень 2022-го вже заповнені, пише Turizmnews.com. Зокрема, через високий попит Анатолійський дипломатичний форум цього року відбудеться раніше – 11-13 березня.

"Ми дивимося на бронювання на рік, готелі на період травень-червень, і вони вже заповнені", – повідомив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

За словами очільника відомства, попри пандемію, у 2021 році Туреччину відвідали 29 мільйонів туристів.

Він вважає, що такого результату вдалося досягти завдяки запровадженню програми сертифікації безпечного туризму – Safe Tourism. Відповідно до цієї системи, заклади розміщення та ресторани по всій Туреччині мають відповідати певним вимогам та COVID-протоколам, перш ніж їм нададуть дозвіл на роботу та прийом туристів.

Готелі на травень та червень вже заповнені. У Туреччині готуються до сплеску туризму у 2022 році

Фото: У Туреччині бронювання на рік, готелі на період травень-червень вже заповнені (unsplash.com/nihat-sinan-erul)

"Це стало прикладом для багатьох країн. Сертифікація та перевірка були дуже важливими. Ми уважно стежили за дотриманням правила та завершили 2021 рік з 29 мільйонами туристів та 24 мільярдами доходів від туризму", – відзначив міністр.

За його словами, в рамках цієї програми Туреччина навіть перевершила інші країни-лідери у сфері туризму.

"2019 року ми досягнули нашої мети у 51 мільйон, потім – у 70 мільйонів туристів", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки українців побувало в Анталії за минулий рік.

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