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Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнями

Четвер 23 липня 2020 07:53
Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнями
Фото: Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров (прес-служба)
Автор: Катерина Гончарова

Цікаві місця України від телеведучої Олександри Кучеренко

Літо – пора подорожей. Попри частково закриті кордони, українці хочуть поїхати кудись хоча б у коротку подорож. Зараз є прекрасна можливість досліджувати Україну і побувати там, куди ви давно хотіли вирушити.

Телеведуча, "Міс Україна 2016" і дружина телеведучого Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася з РБК-Україна подробицями своєї подорожі Україною та розповіла про місця, які обов'язково потрібно відвідати цього літа.

"В нашій країні - багато неймовірно цікавих місць, які вразять будь-якого туриста"

"Часто здається, що знайти щось цікаве та побачити щось особливе в тому місці, де ти проживаєш, вже неможливо. Але літо 2020 року показало, що це зовсім не так. Мені подобається подорожувати Україною. І не тільки тому, що сьогодні поїздки за кордон стали практично недоступними через пандемію. Але і з тієї причини, що в нашій країні дуже багато неймовірно цікавих і гарних місць, які вразять будь-якого туриста", - розповідає нам Олександра.

Наприклад, тільки за один місяць вона побувала в Одеській та Херсонській областях, де вперше відкрила для себе пам'ятки цих регіонів.

А буквально на минулих вихідних вона разом з чоловіком вирушила в подорож на автівці по західній Україні.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Олександра Кучеренка (прес-служба)

Львів: приголомшливі панорами та архітектура

"Навіть якщо ви бували у Львові не раз, то я впевнена, вам захочеться відчути дивовижну атмосферу знову, особливо зараз, коли кількість туристів там сильно зменшилася. Площа Ринок, численні ресторанчики, приголомшливі панорами та архітектура міста - все це точно варто побачити", - ділиться Олександра Кучеренко.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Олександра Кучеренка у Львові (прес-служба)

Почати ранок з чашки львівської кави - ідеальний старт подорожі по західній Україні, вважає вона.

"Наприклад, рекомендую спробувати "палаючу" каву в закладі "Львівська копальня кави". Ефектна екскурсія гарантована", - радить телеведуча.

Буковель, Говерла, Драгобрат: високогірні курорти

Підкорити вершини гір можна і влітку, впевнена Олександра:

"Карпати приголомшують своєю красою і величністю. А ще - дивовижними місцевими звичаями й атмосферою спокою".

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиМісця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Зіркова пара під час поїздки в Карпати (прес-служба)

В Буковель Олександра потрапила вперше в житті саме влітку, а не взимку. Вони з чоловіком піднялися на підйомнику на самий верх. Звідти, попри дощову погоду, відкрився вид неймовірної краси.

"А вниз спускалися ще більш драйвовим способом - на американській гірці! Атракціон триває чотири хвилини й везе візок, в якому поміщаються дві людини, звивистою дорогою через ліс. Емоції - неймовірні! Важливо через них не впустити телефон під час руху", - додає телеведуча.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Олександра Кучеренка і Дмитро Комаров (прес-служба)

На найвищий гірський курорт Карпат, Драгобрат, вони з чоловіком піднімалися на автівці:

"Шлях туди - це окрема екскурсія! Скелясті дороги, холодні гірські струмочки, кришталево чисте повітря і колорит місцевого життя. Дорогою нам зустрічалися корінні гуцули, доброзичливі та відкриті жителі, які радісно зустрічали нас, направляли й пригощали місцевими делікатесами - бринзою і свіжим молоком".

"Коли робиш фото, навіть не віриш, що це реальність"

Говерлу Олександра побачила з висоти пташиного польоту.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Закарпатські страви, які пробувала Олександра під час подорожі (прес-служба)

"Ми вирушили в Коломию, де на аеродромі проводився авіафестиваль. Звідти піднялися в небо над Карпатами. І перед очима відкрився вид на найвищу точку України! Краса незвичайна - коли робиш фото, навіть не віриш, що це реальність. Вершина гори частково була закрита хмарами, тому підлетіти до неї ближче не вдалося. Вибравши гарну погоду, я б дуже хотіла піднятися на Говерлу пішки", - розповідає телеведуча.

У Карпатах вона радить спробувати місцеву гуцульську кухню. Грибна юшка, банош з бринзою і десятки видів сала не залишать байдужим жодного гурмана, каже Олександра.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Олександрі вдалося побачити Говерлу з висоти пташиного польоту (прес-служба)

"Тунель кохання": місце для ідеальних фото

Збираючись вирушити у подорож в гори, важливо не забути взяти з собою зручний теплий одяг, підкреслює Олександра Кучеренко.

"Попри спекотний літній сезон, гірська погода дуже примхлива. Тому светри, дощовики й водонепроникне взуття - "must have" у Карпатах в будь-який час", - зазначає вона.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: "Тунель кохання" (прес-служба)

Шлях з Карпат до Києва на автівці займає в цілому близько дев'яти годин. Щоб поїздка не була виснажливою, краще робити зупинки, радить дівчина.

Наприклад, можна зупинитися у Рівненській області та заїхати в унікальне місце, яке приваблює романтиків.

"Я давно мріяла наживо побачити "Тунель кохання", який увійшов до списку найкрасивіших природних тунелів. Це ідеальна арка із заростей дерев та кущів довжиною у шість кілометрів", - ділиться Олександра.

Через арку залізницею проходить поїзд. Але в який день і о котрій - не знають навіть місцеві.

Місця України, які вражають красою: куди поїхати на вікенд за новими враженнямиФото: Олександра з чоловіком відвідали "Тунель кохання" (прес-служба)

"Тому справжня удача, прогулюючись там, раптом почути гудок поїзда, що наближається! У цей момент краще відійти від колії на безпечну відстань, коли ви, щасливі, робите селфі. Фото в "Тунелі" виходять просто фантастичні! На вході туди краще одразу купити спрей від комарів, оскільки в арці їх дуже багато!", - резюмує телеведуча.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відвідати в Бессарабії – мальовничому регіоні на півдні України.

Також радимо почитати про "Подільську Швейцарію" – місце, куди їдуть на відпочинок у Хмельницькій області.

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