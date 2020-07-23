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Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениями

Четверг 23 июля 2020 07:53
Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениями
Фото: Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров (пресс-служба)
Автор: Катерина Гончарова

Интересные места Украины от телеведущей Александры Кучеренко

Лето – пора путешествий. Несмотря на частично закрытые границы, украинцы хотят поехать куда-то хотя бы в короткое путешествие. Сейчас - прекрасная возможность исследовать Украину и побывать там, куда вы давно хотели отправиться.

Телеведущая, "Мисс Украина 2016" и жена телеведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась с РБК-Украина подробностями своего путешествия по Украине и рассказала о местах, которые обязательно нужно посетить этим летом.

"В нашей стране - много невероятно интересных мест, которые впечатлят любого туриста"

"Часто кажется, что найти что-то интересное и увидеть что-то особенное в том месте, где ты проживаешь, уже невозможно. Но лето 2020 года показало, что это совсем не так. Мне нравится путешествовать по Украине. И не только потому, что сегодня поездки за границу стали практически недоступными из-за пандемии. Но и по той причине, что в нашей стране - очень много невероятно интересных и красивых мест, которые впечатлят любого туриста", - рассказывает нам Александра.

Например, только за один месяц она побывала в Одесской и в Херсонской областях, где впервые открыла для себя достопримечательности этих регионов.

А буквально на прошлых выходных она вместе с мужем отправилась в путешествие на машине по западной Украине.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Александра Кучеренко (пресс-служба)

Львов: потрясающие панорамы и архитектура

"Даже если вы и бывали во Львове не раз, то я уверена, вам захочется ощутить его удивительную атмосферу вновь, особенно сейчас, когда число туристов там сильно уменьшилось. Площадь Рынок, бесчисленные ресторанчики, потрясающие панорамы и архитектура города - все это точно стоит увидеть", - делится Александра Кучеренко.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Александра Кучеренко во Львове (пресс-служба)

Начать утро с чашечки львовского кофе - идеальный старт путешествия по западной Украине, считает она.

"Например, рекомендую попробовать "горящий" кофе в заведении "Львівська копальня кави". Эффектная экскурсия гарантирована", - советует телеведущая.

Буковель, Говерла, Драгобрат: высокогорные курорты

Покорить вершины гор можно и летом, уверена Александра:

"Карпаты ошеломляют своей красотой и величеством. А еще - удивительными местными обычаями и атмосферой умиротворения".

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Звездная пара во время поездки в Карпаты (пресс-служба)

В Буковель Александра попала впервые в жизни именно летом, а не зимой. Они с мужем поднялись на подъемнике на самый верх. Оттуда, несмотря на дождливую погоду, открылся вид невероятной красоты.

"А вниз спускались еще более драйвовым способом - на американской горке! Аттракцион длится минуты четыре, и везет тележку, в которой помещаются два человека, извилистой дорогой через лес. Эмоции - невероятные! Важно из-за них не упустить телефон во время движения", - добавляет телеведущая.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров (пресс-служба)

На самый высокогорный курорт Карпат, Драгобрат, они с мужем поднимались на машине:

"Путь туда - это отдельная экскурсия! Скалистые дороги, холодные горные ручейки, хрустально чистый воздух и колорит местной жизни. По пути нам встречались коренные гуцулы, добродушные и открытые жители, которые радостно встречали нас, направляли и угощали местными деликатесами - брынзой и свежим молоком".

"Когда делаешь фотографию, даже не веришь, что это реальность"

Говерлу Александра увидела с высоты птичьего полета.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Закарпатские блюда, которые пробовала Александра во время путешествия (пресс-служба)

"Мы отправились в Коломыю, где на аэродроме проводился авиафестиваль. Оттуда поднялись в небо над Карпатами. И перед глазами открылся вид на самую высокую точку Украины! Красота необыкновенная - когда делаешь фотографию, даже не веришь, что это реальность. Вершина горы частично была закрыта облаками, поэтому подлететь к ней ближе не удалось. Выбрав хорошую погоду, я бы очень хотела подняться на Говерлу пешком", - рассказывает телеведущая.

В Карпатах она советует попробовать местную гуцульскую кухню. Грибная юшка, банош с брынзой и десятки видов сала не оставят ни одного гурмана равнодушным, говорит Александра.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Александре удалось увидеть Говерлу с высоты птичьего полета (пресс-служба)

"Тоннель любви": место для идеальных фото

Собираясь отправиться в путешествие в горы, важно не забыть взять с собой удобную теплую одежду, подчеркивает Александра Кучеренко.

"Несмотря на жаркий летний сезон, горная погода очень капризна. Поэтому свитера, дождевики и водонепроницаемая обувь - "must have" в Карпатах в любое время", - отмечает она.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: "Тоннель любви" (пресс-служба)

Путь из Карпат до Киева на машине занимает в целом около девяти часов. Чтобы поездка не была утомительна, лучше делать остановки, советует девушка.

Например, можно остановиться в Ровенской области и заехать в уникальное место, которое привлекает романтиков.

"Я давно мечтала вживую увидеть "Тоннель любви", который вошел в список самых красивых природных тоннелей. Это идеальная арка из зарослей деревьев и кустов протяженностью в шесть километров", - делится Александра.

Через арку по железной дороге проходит поезд. Но в какой день и во сколько - не знают даже местные.

Места Украины, ошеломляющие красотой: куда поехать на уикенд за новыми впечатлениямиФото: Александра с мужем посетили "Тоннель любви" (пресс-служба)

"Поэтому настоящая удача, прогуливаясь там, вдруг услышать гудок приближающегося поезда! В этот момент лучше отойти от рельсов на безопасное расстояние, когда вы, счастливые, делаете селфи. Фото в "Тоннеле" получаются просто фантастические! На входе туда лучше сразу же купить спрей от комаров, так как в арке их очень много!", - резюмирует телеведущая.

Напомним, ранее мы писали о том, что посетить в Бессарабии – живописном регионе на юге Украины.

Также советуем почитать о "Подольской Швейцарии" – месте, куда едут на отдых в Хмельницкой области.

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