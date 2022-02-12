ru ua
Сб, 12 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захоплюючі панорами та вілли посеред лісу. Найбільш вражаючі будинки світу за версією Airbnb

Новость на русском →
Субота 12 лютого 2022 16:52
Захоплюючі панорами та вілли посеред лісу. Найбільш вражаючі будинки світу за версією Airbnb Фото: Будинок Zion EcoCabin у штаті Юта, США (facebook.com/worktolivetraveling19)
Автор: Євгенія Тугушева

До списку увійшли десять фотографій з Instagram

На відомому порталі Airbnb склали рейтинг найпопулярніших в Instagram місць для проживання за 2021 рік.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Рейтинг складено на основі аналізу та оцінок користувачів в Instagram. До списку увійшли десять найпопулярніших будинків, які обирали туристи протягом 2021 року. лідером став незвичайний трикутний будинок з А-подібною рамою, розташований у штаті Юта, США.

Для багатьох мандрівників важливо жити у гарному місці. Це їхнє джерело натхнення. Туристи з різних країн обирали будинки незвичайної форми на Юті, до чарівного виду на ферму 18 століття у Франції. Рейтинг складено на основі аналізу та оцінок користувачів в Instagram.

Захоплюючі панорами та вілли посеред лісу. Найбільш вражаючі будинки світу за версією Airbnb

Фото: Будинок Zion EcoCabin у штаті Юта, США (facebook.com/seeseeksleep)

1. Zion EcoCabin (Хілдейл, Юта, США)

Найпопулярніша фотографія в Instagram у 2021 присвячена саме цьому краєвиду. Панорама, що захоплює Сіонських гір, зроблена з високої точки огляду будинку з А-подібною рамою. Вартість - 6 314 гривень на 1 особу за одну ніч.

2. Raven Rock Treehouse (Флетчер, Північна Кароліна, США)

Будинок на дереві Raven Rock, описаний господарем як "радикальна автономна терапія", розташований на деревах біля заповідника дикої природи.

3. Вороння гніздо (Монте-Ріо, Каліфорнія, США)

Готель Crow's Nest розташований високо в секвойях Монте-Ріо. З висоти пташиного польоту відкривається вид на давні риштування, що оточують готель.

4. The Kingdom A-frame (Берк, Вірджинія, США)

Цей мальовничий готель A-Frame, збудований у 1968 році, розташований за кілька хвилин ходьби від Королівських стежок, гори Берк та озера Віллоубі.

5. The Woodlands House (Сенді, Орегон, США)

Будинок Woodlands House розташований серед старого приватного лісу. До послуг гостей дві відкриті тераси, оточені високими соснами.

6. Вілла Амальфі (Тулум, Мексика)

Ця чудова сучасна вілла і величезними вікнами та просторими приміщеннями.

7. Елінг Марінер (Бєлград, Сербія)

Сьомим у списку є цей приголомшливий елінг, пришвартований у злиття річок Сави та Дунаю у Белграді.

8. Maison Lafleur (Ле Віньо, Франція)

Цей традиційний дерев'яний фермерський будинок оточений віковими дубами 18 століття. Після нещодавньої реконструкції додали басейн з підігрівом.

9. Hermosa Cabaña (Мінерал-дель-Чіко, Ідальго, Мексика)

Цей дерев'яний будинок, розташований у лісі неподалік гірських сіл Мінерал-дель-Чіко та Мінерал-дель-Монте.

10. Historic Guesthouse and Gardens (Марієтта, Джорджія, США)

Насолоджуйтесь ранковою кавою в оранжереї колишнього будинку двох губернаторів Джорджії.


Нагадаємо, раніше було названо найкрасивіші п'ятизіркові готелі у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Сполучені Штати Америки Мексика Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору