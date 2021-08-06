Море без медуз: як вибрати комфортний курорт на Азові для яскравого відпочинку влітку

В останні роки медузи стали спільною проблемою для всіх Азовських курортів. Їх масова поява в прибережній акваторії створює істотні перешкоди для купання в морі, а іноді і зовсім робить його неможливим. Не бажаючи даремно витрачати гроші і дорогоцінний час відпочинку, українці змушені кидатися від однієї рекреації до іншої в пошуках моря без медуз.

В редакції медіа-проекту "Кирилівка.Укр" розповіли, як вибрати підходящий курорт, щоб через медуз відпочинок не перетворився на суцільне розчарування.

"Плаваючі парасольки"

Відсутність медуз в Азовському морі в колишні роки було однією з причин його популярності. На відміну від Чорного моря, на якому медузи й камка завжди сприймалися, як його невід'ємна частина відпочинку, Азов вабив чистою і теплою морською водою. Але сьогодні ситуація змінилася, і тепер, напередодні поїздки на Азовське море, всіх відпочиваючих хвилює питання, чи є там зараз медузи?

Ще до початку курортного сезону багато експертів робили обнадійливі прогнози на розвиток ситуації з медузами влітку 2021 року. І практично весь червень в прибережній акваторії Азова плаваючих парасольок не спостерігалося. Але липень з серпнем не тільки принесли з собою сильну спеку, а й показали, що медузи, на жаль, нікуди не поділися.

Як стверджують екологи та фахівці Інституту рибного господарства та екології моря, збільшення кількості медуз в Азові прямо пов'язане із зростанням їх популяції у водах Чорного моря, звідки, через Керченську протоку, вони і потрапляють в Азов. До того ж за останні 5 років рівень солоності Азовського моря стрімко наближається до чорноморських показників. Причиною цьому служить зміна водного балансу в Азовському басейні, викликане малим припливом прісних вод з впадаючих в море річок. Крім того, благополучній зимівлі і подальшому розвитку цих морських істот сприяють досить теплі зими останніх років.

В таких умовах медузи відмінно себе почувають і активно розмножуються. Особливо це стосується самого теплолюбного виду – корнерота. На відміну від аурелії, другого типу медуз, що мешкають в Азові, саме корнерот заполоняє собою прибережні зони, вважаючи за краще добре прогріту морську воду прохолодним водним масам.

При цьому наноситься шкоди і самій екосистемі моря. В першу чергу страждають риба, зокрема промислові види, які складаються в одному харчовому ланцюжку з медузами і харчуються тим же планктоном, а також пелагічні риби, ікру яких медузи можуть знищувати.

Наслідки такого сусідства для відпочиваючих хоч і менш плачевні, але досить неприємні. Потрапляючи на шкіру людини, отруйні фрагменти медуз викликають досить сильне печіння, роздратування і почервоніння. Особливо болісно такий контакт переноситься в разі потрапляння отрути на слизові оболонки, аж до госпіталізації при попаданні в очі.

Небезпеки для життя людини азовські медузи часто не уявляють, за винятком випадків алергічної реакції. Також дійсно небезпечною для людини може бути зустріч з медузою під час плавання на глибині, оскільки больові відчуття здатні спровокувати судому, а та, своєю чергою, може привести до утоплення.

Але, в ситуації, яка зараз спостерігається на багатьох курортах, не те що плавати, навіть просто заходити у воду немає ні бажання, ні, фактично, можливості. Та й на самому піску біля входу в море скупчуються тіла викинутих хвилями медуз, які годинами лежать під палючим сонцем, виділяючи неприємний запах.

Їх чисельність часом досягає такого рівня, що робити прибирання без відсутності адекватних способів утилізації просто неможливо. І таких способів зараз, на жаль, немає. Варто згадати хоча б недавні слова мера Бердянська Валерія Баранова, який запропонував відпочиваючим закидати медуз назад в море, оскільки комунальні служби зробити з ними нічого не можуть.

Пляжі на Азовському морі (kirillovka.ks.ua)

А тим часом практично всі популярні рекреації Азова зараз піддаються масовій атаці жалких морських агресорів. З невблаганною швидкістю напівпрозорими капелюшками наповнюються прибережні зони в районі то однієї, то іншої рекреації, і варто тільки з'явиться повідомленням, що на якомусь курорті медуз немає, як в лічені дні вони з'являються і там.

Так, вже другий тиждень медузами кишить море в районі Бердянська, а на Бердянській косі, де їх досить довго не було, медузи з'явилися порівняно недавно. Приблизно така ж ситуація спостерігається і в Кирилівці: ще минулого тижня ЗМІ публікували кадри з чистим морем, сьогодні воно перетворилося на справжній отруйний кисіль. Не краще йде справа на Арабатській стрілці, де більшість відпочиваючих проводить час на пляжі, і тільки одиниці заходять в море.

Більш оптимістична картина зараз спостерігається в Приморську, Урзуфі, Новопетрівці. Там медузи хоч і є, але їх не так багато, і повноцінному відпочинку вони практично не заважають.

Водночас відпочиваючі, які приїхали на узбережжя в надії провести найгарячіші дні купаючись в морі, з подивом дивляться на те, що відбувається, не розуміючи, що робити далі. Ті, хто оплатив відпочинок заздалегідь і не може повернути кошти за бронь, намагаються шукати альтернативу на місці й замінити море хоча б басейном. Інші ж просто розвертаються і їдуть в надії знайти місце під сонцем без медуз.

При цьому варто відзначити, що найчастіше навала медуз має періодичний характер. Вони то з'являються, то знову зникають в залежності від різних природних факторів, і спрогнозувати цей процес практично неможливо. Зате є ефективні способи, які дозволяють точно дізнатися, чи є медузи на курорті, чи варто туди їхати, і, в залежність від отриманої інформації, вибрати відповідне місце відпочинку.

Веб-камери в реальному часі

Так, достовірну інформацію щодо наявності медуз можна отримати за допомогою перегляду веб-камер, встановлених на багатьох Азовських курортах. Деякі камери транслюють панорамний вид на море купним планом, що дозволяє досить детально розглянути воду в морі. Інші ж ведуть мовлення з видом на море і пляж, і наявність медуз легко визначити по тому, купаються люди, або вони просто відпочивають на березі.

Такі веб-камери встановлені в Кирилівці, Бердянську, на курортах Арабатської стрілки, в Приморську, Степанівці Першій, Урзуфі та Новопетрівці. Вони показують узбережжя в режимі реального часу і працюють безперервно, а тому надають найактуальніші дані.

Подивитися веб-камери на Азовських курортах можна за посиланнями:

Крім того, найсвіжіші відео з незалежними оглядами моря, пляжів та інших локацій на популярних курортах доступні до перегляду на ютуб-каналі інформаційного проекту Кирилівка.Укр".