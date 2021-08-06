Море без медуз: как выбрать комфортный курорт на Азове для яркого отдыха летом

В последние годы медузы стали общей проблемой для всех Азовских курортов. Их массовое появление в прибрежной акватории создает существенные преграды для купания в море, а иногда и вовсе делает его невозможным. Не желая попусту тратить деньги и драгоценное время отдыха, украинцы вынуждены метаться от одной рекреации к другой в поисках моря без медуз.

В редакции медиа-проекта "Кирилловка.Укр" рассказали, как выбрать подходящий курорт, чтобы из-за медуз отдых не превратился в сплошное разочарование.

"Плавающие зонтики"

Отсутствие медуз в Азовском море в прежние годы являлось одной из причин его популярности. В отличие от Черного моря, на котором медузы и камка всегда воспринимались, как его неотъемлемая часть отдыха, Азов манил чистой и теплой морской водой. Но сегодня ситуация изменилась, и теперь, в преддверии поездки на Азовское море, всех отдыхающих волнует вопрос, есть ли там сейчас медузы?

Еще до начала курортного сезона многие эксперты делали обнадеживающие прогнозы на развитие ситуации с медузами летом 2021 года. И практически весь июнь в прибрежной акватории Азова плавающих зонтиков не наблюдалось. Но июль с августом не только принесли с собой сильную жару, но и показали, что медузы, к сожалению, никуда не делись.

Как утверждают экологи и специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря, увеличение количества медуз в Азове напрямую связано с ростом их популяции в водах Черного моря, откуда, через Керченский пролив, они и попадают в Азов. К тому же за последние 5 лет уровень солености Азовского моря стремительно приближается к черноморским показателям. Причиной этому служит изменение водного баланса в Азовском бассейне, вызванное малым притоком пресных вод из впадающих в море рек. Кроме того, благополучной зимовке и дальнейшему развитию этих морских существ способствуют достаточно теплые зимы последних лет.

В таких условиях медузы отлично себя чувствуют и активно размножаются. Особенно это касается самого теплолюбивого вида – корнерота. В отличии от аурелии, второго типа обитающих в Азове медуз, именно корнерот заполоняет собой прибрежные зоны, предпочитая хорошо прогретую морскую воду прохладным водным массам.

При этом наносится урон и самой экосистеме моря. В первую очередь страдают рыба, в частности промышленные виды, которые состоят в одной пищевой цепочке с медузами и питаются тем же планктоном, а также пелагические рыбы, икру которых медузы могут уничтожать.

Последствия такого соседства для отдыхающих хоть и менее плачевные, но достаточно неприятные. Попадая на кожу человека, ядовитые фрагменты медуз вызывают довольно сильное жжение, раздражение и покраснение. Особенно болезненно такой контакт переносится в случае попадания яда на слизистые оболочки, вплоть до госпитализации при попадании в глаза.

Опасности для жизни человека азовские медузы зачастую не представляют, за исключением случаев аллергической реакции. Также действительно опасной для человека может быть встреча с медузой во время плавания на глубине, поскольку болевые ощущения способны спровоцировать судорогу, а та, в свою очередь, может привести к утоплению.

Но, в ситуации, которая сейчас наблюдается на многих курортах, не то что плавать, даже просто заходить в воду нет ни желания, ни, фактически, возможности. Да и на самом песке у входа в море скапливаются тела выброшенных волнами медуз, которые часами лежат под палящим солнцем, источая неприятный запах.

Их численность порой достигает такого уровня, что делать уборку без отсутствия адекватных способов утилизации просто невозможно. И таких способов в настоящее время, к сожалению, нет. Стоит вспомнить хотя бы недавние слова мэра Бердянска Валерия Баранова, который предложил отдыхающим закидывать медуз обратно в море, поскольку коммунальные службы сделать с ними ничего не могут.

Пляжи на Азовском море (kirillovka.ks.ua)

А тем временем практически все популярные рекреации Азова в настоящее время подвергаются массовой атаке жалящих морских агрессоров. С неумолимой скоростью полупрозрачными шляпками наполняются прибрежные зоны в районе то одной, то другой рекреации, и стоит только появится сообщению, что на каком-то курорте медуз нет, как в считанные дни они появляются и там.

Так, уже вторую неделю медузами кишит море в районе Бердянска, а на Бердянской косе, где их довольно долго не было, медузы появились сравнительно недавно. Примерно такая же ситуация наблюдается и в Кирилловке: еще на прошлой неделе СМИ публиковали кадры с чистым морем, сегодня оно превратилось в настоящий ядовитый кисель. Не лучше обстоит дело на Арабатской Стрелке, где большинство отдыхающих проводит время на пляже, и только единицы заходят в море.

Более оптимистичная картина сейчас наблюдается в Приморске, Урзуфе, Новопетровке. Там медузы хоть и есть, но их не так много, и полноценному отдыху они практически не мешают.

В то же время отдыхающие, приехавшие на побережье в надежде провести самые горячие деньки купаясь в море, с недоумением смотрят на происходящее, не понимая, что делать дальше. Те, кто оплатил отдых заранее и не может вернуть средства за бронь, пытаются искать альтернативу на месте и заменить море хотя бы бассейном. Другие же просто разворачиваются и уезжают в надежде найти место под солнцем без медуз.

При этом стоит отметить, что зачастую нашествие медуз носит периодический характер. Они то появляются, то вновь исчезают в зависимости от разных природных факторов, и спрогнозировать этот процесс практически невозможно. Зато есть эффективные способы, которые позволяют точно узнать, есть ли медузы на курорте, стоит ли туда ехать, и, в зависимость от полученной информации, выбрать подходящее место отдыха.

Веб-камеры в реальном времени

Так, достоверную информацию по наличию медуз можно получить с помощью просмотра веб-камер, установленных на многих азовских курортах. Некоторые камеры транслируют панорамный вид на море купным планом, что позволяет довольно подробно рассмотреть воду в море. Другие же ведут вещание с видом на море и пляж, и наличие медуз легко определить по тому, купаются люди, или они просто отдыхают на берегу.

Такие веб-камеры установлены в Кирилловке, Бердянске, на курортах Арабатской Стрелки, в Приморске, Степановке Первой, Урзуфе и Новопетровке. Они показывают побережье в режиме реального времени и работают непрерывно, а потому предоставляют самые актуальные данные.

Посмотреть веб-камеры на азовских курортах можно по ссылкам:

Кроме того, самые свежие видео с независимыми обзорами моря, пляжей и других локаций на популярных курортах доступны к просмотру на ютуб-канале информационного проекта "Кирилловка.Укр".