RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Травневі без росіян. Туристам із РФ не дозволили летіти до Туреччини чартерами

Фото: Відпочинок на курорті (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авіакомпанії в найближчі дати не будуть здійснювати вильотів

Туристам з Росії, які планували провести травневі свята на сонячних курортах Туреччини і Єгипту, повідомили про скасування рейсів із Москви.

Заплановані чартерні рейси авіакомпаній цих країн - Turkish Airlines і EgyptAir - перенесли на більш пізні дати.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє подробиці з посиланням на interfax.ru і профільне видання tourdom.

На курорти Туреччини скасували чартери з РФ

На травневі свята частину додаткових рейсів Turkish Airlines на курорти Туреччини з російських аеропортів скасували. Причиною виявивилася відмова в їх узгодженні авіаційною владою Росії, повідомило інформагентству джерело в авіаційних колах.

Фото: Відпочинок на Егейському узбережжі в Туреччині (unsplash.com/vitolda-klein)

Скасування не стосується регулярних рейсів - вони підтверджені і виконуються.

Відзначається, що додаткові польотні програми Turkish Airlines, які були заплановані в Росію, узгоджені російськими авіавладами частково – тільки на внутрішніх маршрутах в Туреччині. Збільшення рейсів до Москви знаходиться в стадії обговорення.

Однак російським туристам і туркомпаніям слід бути готовими до змін в польотних програмах на рейсах Turkish Airlines - перенесення термінів і дат.

За інформацією турагентств, всі рейси Turkish Airlines в Даламан із Москви скасовані до 15 травня. Польоти в провінцію на Егейському узбережжі Туреччини повинні були початися з 29 квітня.

Першого рейсу в Шарм-ель-Шейх не буде

Попірнати в Червоному морі на популярному єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх росіяни теж поки не зможуть. Це стосується туристів, які збиралися летіти з пакетними турами від туроператора Fun & Sun (колишня TUI Росія).

Програма польотів на крилах EgyptAir повинна була початися 28 квітня. Продаж турів був відкритий тиждень тому, але 27 квітня туристичні агенти отримали повідомлення, що перший рейс з Москви в Шарм-ель-Шейх не відбудеться.

Фото: Узбережжя в Шарм-ель-Шейху (unsplash.com/youssef-ahmed)

Туристам запропонували перенести дату туру з 29 квітня по 9 травня і скоротити тривалість відпочинку до 10 ночей. У розсилці турагентам також запропонували компенсувати дні втраченого відпочинку - 45 доларів на добу.

Перший рейс в Хургаду, запланований на 28 квітня, також скасували, а сайт туроператора в пошуку видавав "перельоти не знайдені".

Рейси EgyptAir з 15 квітня анонсували в Ростуризмі. Їх скасування за день до вильоту пояснюють проблемою з боку Єгипту.

"Є ризики, пов'язані зі страхуванням літаків, а також поставками запчастин на випадок поломки лайнера на території Росії. Єгипетська авіакомпанія зараз знаходиться в складній ситуації, так як змушена зважувати всі можливі наслідки розширення польотів до Росії. Вони не хочуть втратити європейський ринок", - пояснив один зі співрозмовників профільному виданню.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з турфірмами в Україні після початку війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄгипетТурцияАвіасполучення