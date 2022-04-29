Травневі без росіян. Туристам із РФ не дозволили летіти до Туреччини чартерами

Авіакомпанії в найближчі дати не будуть здійснювати вильотів

Туристам з Росії, які планували провести травневі свята на сонячних курортах Туреччини і Єгипту, повідомили про скасування рейсів із Москви.

Заплановані чартерні рейси авіакомпаній цих країн - Turkish Airlines і EgyptAir - перенесли на більш пізні дати.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє подробиці з посиланням на interfax.ru і профільне видання tourdom.

На курорти Туреччини скасували чартери з РФ

На травневі свята частину додаткових рейсів Turkish Airlines на курорти Туреччини з російських аеропортів скасували. Причиною виявивилася відмова в їх узгодженні авіаційною владою Росії, повідомило інформагентству джерело в авіаційних колах.

Фото: Відпочинок на Егейському узбережжі в Туреччині (unsplash.com/vitolda-klein)

Скасування не стосується регулярних рейсів - вони підтверджені і виконуються.

Відзначається, що додаткові польотні програми Turkish Airlines, які були заплановані в Росію, узгоджені російськими авіавладами частково – тільки на внутрішніх маршрутах в Туреччині. Збільшення рейсів до Москви знаходиться в стадії обговорення.

Однак російським туристам і туркомпаніям слід бути готовими до змін в польотних програмах на рейсах Turkish Airlines - перенесення термінів і дат.

За інформацією турагентств, всі рейси Turkish Airlines в Даламан із Москви скасовані до 15 травня. Польоти в провінцію на Егейському узбережжі Туреччини повинні були початися з 29 квітня.

Першого рейсу в Шарм-ель-Шейх не буде

Попірнати в Червоному морі на популярному єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх росіяни теж поки не зможуть. Це стосується туристів, які збиралися летіти з пакетними турами від туроператора Fun & Sun (колишня TUI Росія).

Програма польотів на крилах EgyptAir повинна була початися 28 квітня. Продаж турів був відкритий тиждень тому, але 27 квітня туристичні агенти отримали повідомлення, що перший рейс з Москви в Шарм-ель-Шейх не відбудеться.

Фото: Узбережжя в Шарм-ель-Шейху (unsplash.com/youssef-ahmed)

Туристам запропонували перенести дату туру з 29 квітня по 9 травня і скоротити тривалість відпочинку до 10 ночей. У розсилці турагентам також запропонували компенсувати дні втраченого відпочинку - 45 доларів на добу.

Перший рейс в Хургаду, запланований на 28 квітня, також скасували, а сайт туроператора в пошуку видавав "перельоти не знайдені".

Рейси EgyptAir з 15 квітня анонсували в Ростуризмі. Їх скасування за день до вильоту пояснюють проблемою з боку Єгипту.

"Є ризики, пов'язані зі страхуванням літаків, а також поставками запчастин на випадок поломки лайнера на території Росії. Єгипетська авіакомпанія зараз знаходиться в складній ситуації, так як змушена зважувати всі можливі наслідки розширення польотів до Росії. Вони не хочуть втратити європейський ринок", - пояснив один зі співрозмовників профільному виданню.

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