Майские без россиян. Туристам из РФ не разрешили лететь в Турцию чартерами

Авиакомпании в ближайшие даты не будут совершать вылетов

Туристам из России, которые планировали провести майские праздники на солнечных курортах Турции и Египта, сообщили об отмене рейсов из Москвы.

Запланированные чартерные рейсы авиакомпаний этих стран - Turkish Airlines и EgyptAir - перенесли на более поздние даты.

TRAVEL РБК-Украина сообщает подробности со ссылкой на interfax.ru и профильное издание tourdom.

На курорты Турции отменили чартеры из РФ

На майские праздники часть дополнительных рейсов Turkish Airlines на курорты Турции из российских аэропортов отменили. Причиной оказался отказ в их согласовании авиационными властями России, сообщил информагентству источник в авиационных кругах.

Фото: Отдых на Эгейском побережье в Турции (unsplash.com/vitolda-klein)

Отмена не касается регулярных рейсов – они подтверждены и выполняются.

Отмечается, что дополнительные полетные программы Turkish Airlines, которые были запланированы в Россию, согласованы российскими авиавластями частично – только на внутренних маршрутах в Турции. Увеличение рейсов в Москву находится в стадии обсуждения.

Однако российским туристам и туркомпаниям следует быть готовыми к изменениям в полетных программах на рейсах Turkish Airlines - переносу сроков и дат.

По информации турагентств, все рейсы Turkish Airlines в Даламан из Москвы отменены до 15 мая. Полеты в провинцию на Эгейском побережье Турции должны были начаться с 29 апреля.

Первого рейса в Шарм-эль-Шейх не будет

Понырять в Красном море на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх россияне тоже пока не смогут. Это касается туристов, которые собирались лететь с пакетными турами от туроператора Fun & Sun (бывшая TUI Россия).

Программа полетов на крыльях EgyptAir должна была начаться 28 апреля. Продажа туров была открыта неделю назад, но 27 апреля туристические агенты получили уведомления, что первый рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх не состоится.

Фото: Побережье в Шарм-эль-Шейхе (unsplash.com/youssef-ahmed)

Туристам предложили перенести дату тура с 29 апреля по 9 мая и сократить продолжительность отдыха до 10 ночей. В рассылке турагентам также предложили компенсировать дни потерянного отдыха – 45 долларов в сутки.

Первый рейс в Хургаду, запланированный на 28 апреля, также отменили, а сайт туроператора в поиске выдавал "перелеты не найдены".

Рейсы EgyptAir с 15 апреля анонсировали в Ростуризме. Их отмену за день до вылета объясняют проблемой со стороны Египта.

"Есть риски, связанные со страхованием самолетов, а также поставками запчастей на случай поломки лайнера на территории России. Египетская авиакомпания сейчас находится в сложной ситуации, так как вынуждена взвешивать все возможные последствия расширения полетов в Россию. Они не хотят потерять европейский рынок", - объяснил один из собеседников профильному изданию.

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