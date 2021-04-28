Травневі свята з комфортом: затишні готелі для ідеального вікенду поруч із Києвом

Провести травневі свята в цьому році багато хто прагне подалі від міста. Ті, хто не вирушили закордон, планують екскурсійні тури Україною, поїздки до родичів або на дачу.

Щоб провести вихідні, які збігаються цього року з Великоднем, на природі в атмосфері затишку, не обов'язково дотримуватися звичних маршрутів. Можна відпочити й в одному з заміських готелів, де вистачить варіантів дозвілля для всієї родини.

Ми підібрали кілька готелів поруч з Києвом з великою зеленою територією, в яких буде цікаво провести вікенд городянам, які мріють про відпочинок на природі.

З храмом на території



Комплекс "Українське село" у сосновому лісі в селі Бузова (Києво-Святошинський район) - це музей з проживанням. У Музеї народного побуту можна побачити експозиції з різних регіонів України, відвідати майстер-класи народних ремесел. А богослужіння з освяченням пасок є в діючому на території храмі.

Фото: Храм на території комплексу в селі Бузова (hram.in.ua)

Одна з "родзинок" комплексу - міні-зоопарк із коровами, вівцями, дикими кабанами, козулями, поні й різними птахами.

Також на території побудовані чотири теплиці з екзотичними рослинами: бананами, апельсинами, ананасами. У вихідний день екскурсія обійдеться в 50 гривень для дорослого і 40 гривень – для дитини.

Поїсти традиційні українські страви можна в ресторані-колибі. В меню: борщ, деруни, сало, вареники, банош з бринзою, кров'янка. В етно-комплекс можна приїхати просто для того, щоб посмажити шашлики. Гостям пропонують орендувати альтанки та мангальні будиночки за ціною від 800 гривень на 5-6 годин.

Звичайно, можна провести в "Українському селі" день і повернутися додому, а можна розслабитися і залишитися на ночівлю в готелі. Можна зняти класичний номер, або етнохату зі справжньою піччю, лавками, рушниками й навіть килимами, але з сучасними зручностями.

Поруч з готелем - велика зелена територія, дитячий майданчик, мангали та гойдалки.

Вартість: двомісний номер-стандарт - 1100 гривень на добу, етнохата – 2700 гривень.

На березі Київського моря

Поруч із дамбою Київського водосховища можна провести вихідні в прибережному готелі "Goodlife Park" у селищі Тарасовичі (Вишгородський район) в 43 км від Києва. Котеджі розташовані в оточенні лісу. Для гостей є приватний пляж. Для інших видів відпочинку - сауна, спа-центр, фітнес-центр.

Фото: Котеджі в оточенні лісу (booking.com)

У кожному номері готелю є внутрішній дворик із видом на сад. Номери обладнані кондиціонером і власною ванною кімнатою.

"Дуже затишне місце, з розкішною природою і приголомшливою тишею лісу. Вдалося втекти з міста, щоб трохи відпочити", - пишуть відгуки про відпочинок гості готелю.

Також відпочити можна в банному комплексі й орендувати мангал. Харчуватися в готелі можна за меню, працює також доставка їжі в номер.

Вартість: двомісний номер з одним ліжком - від 2500 гривень.

В оточенні саду і лісу

Готель з усіма вигодами в оточенні лісу знаходиться в межах Києва по Бориспільській трасі. Чотиризірковий готельно-ресторанний комплекс "Оново Дендра" буквально потопає в рослинах - від доглянутої галявини з кущами бузку і туями, до ялин, повитих плющем сосен і листяних дерев.

Фото: Територія готелю для відпочинку на свіжому повітрі (booking.com)

Готель має різні варіанти розміщення - як в класичних номерах, так і в окремих дерев'яних котеджах. У номерах є ванна і кондиціонер.

Також можна орендувати спа-будинок із джакузі, фінською сауною і басейном з чашею для гідромасажу.

На території є дитячий майданчик, більярдний стіл, територія для відпочинку в тиші, тераса.

У ресторані зручно харчуватися гостям з різними смаками - можна замовити як страви європейської кухні, так і вегетаріанські, веганські та молочні.

"Дуже приємний готель, красива доглянута територія, нові котеджі. Можна повечеряти в номері на терасі або в затишних альтанках з м'якими диванчиками", - розповідають про відпочинок гості.

Вартість: номер-стандарт на двох – від 2600 гривень, котедж – від 2000 гривень. У вартість включено сніданок.

Фото: Гості можуть зупинятися в окремих котеджах (booking.com)

Активний відпочинок серед сосен

Поруч з Києвом на 7 гектарах лісу і галявин розташований готельний комплекс 5*– "Grand Admiral Club" з оздоровчим центром. На території цього готелю в Ірпені окремо стоять дерев'яні котеджі й котеджне містечко "Альпійське село".

Для дорослих і дітей в комплексі пропонують великий вибір розваг: боулінг, більярд, пейнтбол, тир, колісний і мотузковий парки. Є також тенісні корти.

Для дітей працюють аніматори, влаштовують квести й змагання. У комплексі є велика ігрова зона, а також дитячий майданчик на свіжому повітрі.

Фото: Відпочинок на території комплексу в Ірпені (booking.com)

Дорослі також вибирають відпочинок, що включає розслаблення в спа. У цьому готелі пропонують кілька велнес-програм для гостей. До послуг гостей 3 плавальні басейни, сауни та фітнес-центр.

У готелі сервірують сніданок за системою "шведський стіл", а у великому ресторані на кілька залів можна замовити страви європейської кухні.

Вартість: двомісний номер-стандарт з двома окремими ліжками – 4000 гривень, з одним двоспальним і з доступом в спа – 7900 гривень. У вартість включено сніданок.

Спа-відпочинок на березі озера

У заміському парково-готельному клубі "Equides Club" у селі Лісники по Новообухівській трасі на території є дитячий майданчик, можна грати в гольф і кататися на конях, плавати в басейні.

Після активного відпочинку можна вирушити у велнес-центр з термальним комплексом, щоб розслабитися і відновити сили.

Фото: Заміський відпочинок біля лісу та озера (booking.com)

Наприклад, можна обрати сауну на свій смак: римську або більш щадну турецьку (хамам), а після прогрівання зануритися в холодну купіль. Також гостям пропонують поплавати в критому басейні й позайматися в тренажерному залі.

На території готелю працюють два ресторани, один з яких знаходиться на березі озера. У ньому гостям пропонують європейські страви, включаючи гриль-меню.

У відгуках відзначають велику зелену територію, тишу, близькість до міста. А зупинятися рекомендують в бунгало на березі озера.

Вартість: двомісний номер - 2970 гривень, бунгало – від 2700 гривень. У вартість включено сніданок.

До слова, у багатьох готелях завдяки великій території гостям нескладно тримати дистанцію і дотримуватися інших карантинних обмежень.

Нагадаємо, ми писали, де відпочити в термальних басейнах Закарпаття навесні.

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