Майские праздники с комфортом: отели для идеального уикенда рядом с Киевом

Провести майские праздники в этом году многие стремятся подальше от города. Те, кто не отправились за границу, планируют экскурсионные туры по Украине, поездки к родственникам или на дачу.

Чтобы провести выходные, которые совпадают в этом году с Пасхой, на природе в атмосфере уюта, необязательно соблюдать привычные маршруты. Можно отдохнуть и в одном из загородных отелей, где хватит вариантов досуга для всей семьи.

Мы подобрали несколько гостиниц рядом с Киевом с большой зеленой территорией, в которых будет интересно провести уикенд горожанам, мечтающим об отдыхе на природе.

С храмом на территории



Комплекс "Украинское село" в сосновом лесу в селе Бузовая (Киево-Святошинский район) – это музей с проживанием. В Музее народного быта можно увидеть экспозиции с разных регионов Украины, посетить мастер-классы народных ремесел. А богослужение с освящением куличей доступно в действующем на территории храме.

Фото: Храм на территории комплекса в селе Бузовая (hram.in.ua)

Одна из "изюминок" комплекса – мини-зоопарк с коровами, овцами, дикими кабанами, косулями, пони и разными птицами.

Также на территории построены четыре теплицы с экзотическими растениями: бананами, апельсиами, ананасами. В выходной день экскурсия обойдется в 50 гривен для взрослого и 40 гривен – для ребенка.

Поесть традиционные украинские блюда можно в ресторане-колыбе. В меню: борщ, деруны, сало, вареники, банош с брынзой, кровянка. В этно-комплекс можно приехать просто для того, чтобы пожарить шашлыки. Гостям предлагают арендовать беседки и мангальные домики по цене от 800 гривен на 5-6 часов.

Конечно, можно провести в "Украинском селе" день и вернуться домой, а можно расслабиться и остаться на ночевку в отеле. Можно снять классический номер, или этнодом с настоящей печкой, лавками, полотенцами и даже коврами, но с современными удобствами.

Рядом с отелем - большая зеленая территория, детская площадка, мангалы и качели.

Стоимость: двухместный номер-стандарт – 1100 гривен в сутки, этно-хата – 2700 гривен.

На берегу Киевского моря

Рядом с дамбой Киевского водохранилища можно провести выходные в прибрежном отеле "Goodlife Park" в поселке Тарасовичи (Вышгородский район) в 43 км от Киева. Коттеджи расположены в окружении леса. Для гостей есть частный пляж. Для других видов отдыха – сауна, спа-центр, фитнес-центр.

Фото: Коттеджи в окружении леса (booking.com)

В каждом номере отеля есть внутренний дворик с видом на сад. Номера оборудованы кондиционером и собственной ванной комнатой.

"Очень уютное место, с роскошной природой и оглушающей тишиной леса. Удалось сбежать из города, чтобы немного отдохнуть", — пишут отзывы об отдыхе гости отеля.

Также отдохнуть можно в банном комплексе и арендовать мангал. Питаться в отеле можно по меню, работает также доставка еды в номер.

Стоимость: двухместный номер с одной кроватью – от 2500 гривен.

В окружении сада и леса

Отель со всеми удобствами в окружении леса находится в черте Киева по Бориспольской трассе. Четырехзвездочный отельно-ресторанный комплекс "Оново Дендра" буквально утопает в растениях – от ухоженной лужайки с кустами сирени и туями, до елей, увитых плющом сосен и лиственных деревьев.

Фото: Территория отеля для отдыха на свежем воздухе (booking.com)

Отель имеет разные варианты размещение – как в классических номерах, так и в отдельных деревянных коттеджах. В номерах есть ванная и кондиционер.

Также можно арендовать спа-дом с джакузи, финской сауной и бассейн с чашей для гидромассажа.

На территории есть детская площадка, бильярдный стол, территория для отдыха в тишине, терасса.

В ресторане удобно питаться гостям с разными вкусами – можно заказать как блюда европейской кухни, так и вегетарианские, веганские и молочные.

"Очень приятный отель, красивая ухоженная территория, новые коттеджи. Можно поужинать в номере на террасе либо в уютных беседках с мягкими диванчиками", — рассказывают об отдыхе гости.

Стоимость: номер-стандарт на двоих – от 2600 гривен, коттедж – от 2000 гривен. В стоимость включен завтрак.

Фото: Гости могут останавливаться в отдельных коттеджах (booking.com)

Активный отдых среди сосен

Рядом с Киевом на 7 гектарах леса и полян расположен гостиничный комплекс 5*– "Grand Admiral Club" с оздоровительным центром. На территории этого отеля в Ирпене есть отдельно стоящие деревянные коттеджи и коттеджный городок "Альпийская деревня".

Для взрослых и детей в комплексе предлагают большой выбор развлечений: боулинг, бильярд, пейнтбол, тир, колесный и веревочный парки. Есть также теннисные корты.

Для детей работают аниматоры, устраивают квесты и соревнования. В комплексе есть большая игровая зона, а также детская площадка на свежем воздухе.

Фото: Отдых на территории комплекса в Ирпене (booking.com)

Взрослые также выбирают отдых, включающий расслабление в спа. В этом отеле предлагают несколько велнесс-программ для гостей. К услугам гостей 3 плавательных бассейна, сауны и фитнес-центр.

В отеле сервируют завтрак по системе "шведский стол", а в большом ресторане на несколько залов можно заказать блюда европейской кухни.

Стоимость: двухместный номер-стандарт с двумя отдельными кроватями – 4000 гривен, с одной двуспальной и с доступом в спа – 7900 гривен. В стоимость включен завтрак.

Спа-отдых на берегу озера

В загородном парково-отельном клубе "Equides Club" в селе Лесники по Новообуховской трассе на территории есть детская площадка, можно играть в гольф и кататься на лошадях, плавать в бассейне.

После активного отдыха можно отправиться в велнесс-центр с термальным комплексом, чтобы расслабиться и восстановить силы.

Фото: Загородный отдых возле леса и озера (booking.com)

Например, можно выбрать сауну на свой вкус: римскую или более щадящую турецкую (хамам), а после прогревания окунуться в холодную купель. Также гостям предлагают поплавать в крытом бассейне и позаниматься в тренажерном зале.

На территории отеля работают два ресторана, один из которых находится на берегу озера. В нем гостям предлагают европейские блюда, включая гриль-меню.

В отзывах отмечают большую зеленую территорию, тишину, близость к городу. А останавливаться рекомендуют в бунгало на берегу озера.

Стоимость: двухместный номер – 2970 гривен, бунгало – от 2700 гривен. В стоимость включен завтрак.

К слову, во многих отелях благодаря большой территории гостям несложно держать дистанцию и придерживаться других карантинных ограничений.

Напомним, мы писали, где отдохнуть в термальных бассейнах Закарпатья весной.

Также мы рассказывали, что цены в отелях Карпат на майские значительно выросли.