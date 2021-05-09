Масові порушення: туристи ігнорують правила карантину на курортах

Попередження все більше ігнорують вакциновані туристи

Маски для обличчя залишаються поляризуючою темою протягом року після пандемії. Хоча переважна більшість людей дотримуються протоколів безпеки, запроваджених через поширення вірусу, деякі туристи все ще відверто ігнорують такі правила на курортах. Про це йдеться у публікації CNN TRAVEL.

Той факт, що в США досі уряди штатів і місцеві органи влади встановлюють свої часом зовсім різні правила по носінню масок, часто вносить суттєву плутанину. Техас і Міссісіпі входять до числа 13 штатів США, які й зовсім скасували заборони на використання масок, повідомляють в CNN.

І хоча більшість європейських країн вводять суворі вимоги до носіння масок, правила щодо того, де і коли їх потрібно носити, відрізняються. Особливо коли мова йде про носіння масок на відкритому повітрі, зазначає видання.

Місто Майя закривали для туристів

Експерт з профілактики інфекцій з Медичної школи Університету Джона Хопкінса Ліза Марагакис підкреслює, що "носіння маски для обличчя - один з найбільш ефективних способів запобігти поширенню вірусу", але опір такому правилу дуже помітний.

Фото: Суворі правила щодо носіння масок діють в переважній більшості країн світу (Getty Images)

Ще у січні бортпровідники American Airlines зізналися CNN Travel, що спроби змусити носити маски стали найскладнішою частиною їх роботи. Мандрівники без масок створюють проблеми й у популярних туристичних об'єктах.

Влада мексиканського півострова Юкатан нещодавно закрила до відвідування місце руїн міста Майя Чичен-Іца після того, як поліція поскаржилася на відвідувачів без масок. Туристи відверто ігнорували правило, попри те, що носіння масок в громадських місцях є обов'язковим в більшості регіонів країни.

Однак, хоча відсутність масок у туристів явно викликала занепокоєння, у Yucatan Tourism повідомили CNN Travel, що місце було фактично закрите через переповненість відвідувачами.

"Археологічна зона Чичен-Іца була закрита тільки в період Страсного тижня (з 1 по 4 квітня, і відкрита знову 5 квітня) з профілактичних міркувань зважаючи на COVID-19, щоб уникнути скупчення людей і для турботи про відвідувачів і місцевих жителів, а не через відсутність у туристів масок", - прокоментували у відомстві.

Чому так багато туристів ігнорують правила?

За словами Майкла О'регана, старшого викладача Борнмутського університету та колишнього доцента Інституту досліджень туризму, це складне питання.

"У цьому є певний рівень егоїзму", - говорить О'реган CNN Travel, вказуючи на те, що деякі вакциновані мандрівники можуть думати, що правила їх не стосуються.

Фото: Деякі вакциновані туристи помилково думають, що тепер їм можна не носити маски (Getty Images)

"Деякі думають, що їм не потрібно носити маски, тому що вони вакциновані й приїхали з США або Європи. На їхню думку, це не їхня відповідальність. Люди не розуміють, що якщо вони й були вакциновані, вони все ще можуть заразитися вірусом і можуть передати його оточуючим", - нарікає він.

"Винні туристи. Але не тільки"

О'реган зазначає, що навіть деякі офіційні особи прославилися суперечливими заявами про маски та самі відкрито нехтували їх носінням. Наприклад, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що не носитиме маску після одужання від COVID, а колишній президент США Дональд Трамп "відкрито знущався над тими, хто носив маски протягом останнього року свого перебування при владі", пише CNN.

"Політиці носіння масок не вистачає "лідерства", - додає О'реган, говорячи про те, що публічні люди часто самі нехтують цим правилом замість того, щоб самі пропагувати носіння масок.

З іншого боку, в деяких країнах призначають великі штрафи тим, хто відмовляється підкорятися правилам. Так було в Пуерто-Ріко, де поліція наклала штраф у розмірі 100 доларів на туристів, спійманих на вулиці без маски.

"З того часу, як ми впровадили таку політику, то провели кілька арештів і припиняли безліч порушень громадського порядку", - сказав начальник поліції Сан-Хуана Орландо Рівера Леброн.

Фото: Правила по носінню масок в більшості країн діють давно, але їх порушують практично скрізь, кажуть експерти (Getty Images)

А на популярному курорті Балі влада придумали досить оригінальне покарання для мандрівників, які не носять масок. Тих, хто порушує правило, штрафують на 100000 рупій (9 доларів США). Але такий штраф поширюється на тих, хто каже, що забув надіти маску і тут же "виправляється".

Також там придумали карати туристів віджиманнями від підлоги та навіть підмітанням вулиць. В інтернеті стали популярними відео, на яких туристи віджимаються у присутності поліції. Виявилося, це зовсім не фейк, а цілком реальні покарання.

Керівник Агентства громадського порядку регентства Бадунг і Густі Агунг Керта Сурьянегара сказав ABC, що 80% тих, хто отримав штраф, були саме туристи.

Тим не менше, О'реган вважає, що деякі покарання можуть виявитися занадто суворими або деспотичними щодо порушників. Особливо в тих країнах, які значно залежать від туризму.

Правила порушують і ті, хто пройшов вакцинацію від COVID

О'реган вважає, що проблема масового порушення правил буде тільки посилюватися в міру того, як все більше людей будуть повністю вакциновані, а туристичні напрямки по всьому світу знову відкриються.

"У кожній країні є певна кількість людей, які порушують правила. Можливо, вони вже порушували правила у своїх країнах. Тому за кордоном просто роблять те ж саме, що і вдома. Тепер, коли все більше туристів отримують вакцини, вони відчувають себе захищеними. Але вони не завжди думають про інших людей", - говорить він.

Фото: Деякі правила і покарання за їх порушення все ж можуть бути занадто суворими, вважають експерти з туризму (Getty Images)

Експерт нарікає на те, що ті туристи, які пройшли вакцинацію і їдуть за кордон, не перевіряючи місцеві правила, часто піддають небезпеці інших. А коли справа доходить до впровадження протоколів безпеки, індустрія туризму теж має сприяти тому, щоб туристи дотримувалися правил, підкреслює він.

"Є місця, які відкриватися не повинні. Адже деякі ресторани вже перетворюються на нічні бари або нічні клуби. Влади країн мають вжити жорстких заходів і забезпечити дотримання існуючих правил. Ми живемо в ліберальних демократіях. І завжди знайдуться люди, які порушують правила", — додає О'реган.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після довгого заперечення коронавірусу у Танзанії все ж вирішили ввести суворі правила для туристів.

Також повідомлялося, які суворі правила діють для туристів у Великобританії.