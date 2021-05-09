Массовые нарушения: туристы игнорируют правила карантина на курортах

Предупреждения все больше игноируют вакцинированные туристы

Маски для лица остаются поляризующей темой на протяжении года после пандемии COVID. Хотя подавляющее большинство людей соблюдают протоколы безопасности, введенные из-за распространения вируса, некоторые туристы все еще откровенно игнорируют такие правила на курортах. Об этом говорится в публикации CNN TRAVEL.

Тот факт, что в США до сих пор правительства штатов и местные органы власти устанавливают свои порой совсем разные правила по ношению масок, часто вносит серьезную путаницу. Техас и Миссисипи входят в число 13 штатов США, которые и вовсе отменили запреты на использование масок, сообщают в CNN.

И хотя большинство европейских стран вводят строгие требования к ношению масок, правила относительно того, где и когда их нужно носить, разнятся. Особенно когда речь идет о ношении масок на открытом воздухе, отмечает издание.

Город Майя закрывали для туристов

Эксперт по профилактике инфекций из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса Лиза Марагакис подчеркивает, что "ношение маски для лица - один из наиболее эффективных способов предотвратить распространение вируса", но сопротивление такому правилу очень заметно.

Фото: Строгие правила по ношению масок действуют в подавляющем большинстве стран мира (Getty Images)

Еще в январе бортпроводники American Airlines признались CNN Travel, что попытки заставить носить маски стали самой сложной частью их работы. Путешественники без масок создают проблемы и в популярных туристических объектах.

Власти мексиканского полуострова Юкатан недавно закрыли к посещению место руин города Майя Чичен-Ица после того, как полиция пожаловалась на посетителей без масок. Туристы откровенно игнорировали правило, несмотря на то, что ношение масок в общественных местах является обязательным в большинстве регионов страны.

Однако, хотя отсутствие масок у туристов явно вызывало беспокойство, в Yucatan Tourism сообщили CNN Travel, что место было фактически закрыт из-за переполненности посетителями.

"Археологическая зона Чичен-Ица ​​была закрыта только в период Страстной недели (с 1 по 4 апреля, и открыта снова 5 апреля) из профилактических соображений ввиду COVID-19, чтобы избежать скопления людей и для заботы о посетителях и местных жителях, а не из-за отсутствия у туристов масок", — прокомментировали в ведомстве.

Почему так много туристов игнорируют правила?

По словам Майкла О'Регана, старшего преподавателя Борнмутского университета и бывшего доцента Института исследований туризма, это сложный вопрос.

"В этом есть определенный уровень эгоизма", — говорит О'Реган CNN Travel, указывая на то, что некоторые вакцинированные путешественники могут думать, что правила их не касаются.

Фото: Некоторые вакцинированные туристы ошибочно думают, что теперь им можно не носить маски (Getty Images)

"Некоторые думают, что им не нужно носить маски, потому что они вакцинированы и приехали из США или Европы. По их мнению, это не их ответственность. Люди не понимают, что если они и были вакцинированы, то все еще могут заразиться вирусом и могут передать его окружающим", — сетует он.

"Виноваты туристы. Но не только"

О'Реган отмечает, что даже некоторые официальные лица прославились сомнительными заявлениями о масках и сами открыто пренебрегали их ношением масок. Например, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не будет носить маску после выздоровления от COVID, а бывший президент США Дональд Трамп "открыто издевался над носившими маски в течение последнего года своего пребывания у власти", пишет CNN.

"Политике ношения масок не хватает "лидерства", — добавляет О'Реган, говоря о том, что публичные люди часто сами пренебрегают этим правилом вместо того, чтобы сами пропагандировать ношение масок.

С другой стороны, в некоторых странах назначают крупные штрафы тем, кто отказывается подчиняться правилам. Так было в Пуэрто-Рико, где полиция наложила штраф в размере 100 долларов на туристов, пойманных на улице без маски.

"С тех пор, как мы внедрили такую политику, то произвели несколько арестов и пресекали множество нарушений общественного порядка", — сказал начальник полиции Сан-Хуана Орландо Ривера Леброн.

Фото: Правила по ношению масок в большинстве стран действуют давно, но их нарушают практически везде, говорят эксперты (Getty Images)

А на популярном курорте Бали власти придумали довольно оригинальное наказание для путешественников, которые не носят масок. Тех, кто нарушает правило, штрафуют на 100000 рупий (9 долларов США). Но такой штраф распространяется на тех, кто говорит, что забыл надеть маску и тут же "исправляется".

Также там придумали наказывать туристов отжиманиями от пола и даже подметанием улиц. В интернете стали популярными видео, на которых туристы отжимаются в присутствии полиции. Оказалось, это совсем не фейк, а вполне реальные наказания.

Руководитель Агентства общественного порядка регентства Бадунг и Густи Агунг Керта Сурьянегара сказал ABC, что 80% тех, кто получил штраф, были именно туристы.

Тем не менее, О'Реган считает, что некоторые наказания могут оказаться слишком строгими или деспотичными в отношении нарушителей. Особенно в тех странах, которые значительно зависят от туризма.

Правила нарушают и те, кто прошел вакцинацию от COVID

О'Реган считает, что проблема массового нарушения правил будет только усугубляться по мере того, как все больше людей будут полностью вакцинированы, а туристические направления по всему миру снова откроются.

"В каждой стране есть определенное количество людей, которые нарушают правила. Возможно, они уже нарушали правила в своих странах. Поэтому за рубежом просто делают то же самое, что и дома. Теперь, когда все больше туристов получают вакцины, они чувствуют себя защищенными. Но они не всегда думают о других людях", — говорит он.

Фото: Некоторые правила и наказание за их нарушения все же могут быть слишком строгими, считают эксперты по туризму (Getty Images)

Эксперт сетует на то, что прошедшие вакцинацию туристы едут за рубеж, не проверяя местные правила и часто поддают опасности других. А когда дело доходит до внедрения протоколов безопасности, индустрия туризма тоже должна способствовать тому, чтобы туристы соблюдали правила, подчеркивает он.

"Есть места, которые открываться не должны. Ведь некоторые рестораны уже превращаются в ночные бары или ночные клубы. Власти стран должны принимать жесткие меры и обеспечить соблюдение существующих правил. Мы живем в либеральных демократиях. И всегда найдутся люди, которые нарушают правила", — добавляет О'Реган.

Напомним, ранее мы писали, что после долгого отрицания коронавируса в Танзании все же решили ввести строгие правила для туристов.

Также сообщалось, какие строгие правила действуют для туристов в Великобритании.