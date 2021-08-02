Масштабні пожежі в курортних країнах тривають: де небезпечно відпочивати туристам

На курортах південних країн продовжують вирувати пожежі: через зростаючу спеку і сильний вітер місцева влада намагається впоратися з вогнем вже тиждень. Туристів і жителів евакуюють в Туреччині, Греції, Італії.

На яких курортах вогняний фронт загрожує безпеці людей і які правила ввели для туристів - в матеріалі РБК-Україна.

Туреччина: ліси горять, евакуація триває

За офіційною інформацією, з середи, 28 липня, в Туреччині спалахнули 126 пожеж в 32 містах. 119 з них знаходяться під контролем, повідомляє агентство Anadolu. Кількість загиблих зросла до 8 (7 в Анталії і 1 - в Мармарисі). Понад 700 осіб потрапили до лікарень, більшість з них уже виписали.

Для гасіння в цілому залучили 16 літаків, 45 вертольотів, 9 дронів, 120 пожежних машин і 4800 рятувальників.

Відео: Пожежа в Бодрумі (https://twitter.com/Selin Girit)

Тим часом лісові пожежі знову вийшли з-під контролю в районі Манавгат в Анталії і Мугла в районах Бодрум, Мілас і Мармаріс, повідомляє видання turizmguncel.com. Мери міст зробили заяви щодо важкої ситуації в регіонах.

Що відомо з офіційних джерел:

- Лісова пожежа, що почалася вчора опівдні в Бодрумі в районі Ічмелер, продовжує посилюватися. Було оголошено про евакуацію з затоки Чокертме.

- 3 готелі були евакуйовані. Городян забирають на катерах та екскурсійних катерах

- Околиці затоки Нижній Мазі повністю спалені, поселення в цьому районі були евакуйовані.

За словами мера Анталії Мухіттіна Бьочека, пожежі, що почалися в середу, тривають в 5 районах і 13 кварталах. У гасінні задіяно 1767 рятувальників та 645 пожежних автомобілів.

"У неділю пожежа спалахнула в трьох місцях в Кемері, в Аланії. До гасіння підключилися літаки й вертольоти. Згоріло 2800 будинків. Дотла вигоріли понад 30 тисяч гектарів лісових і сільськогосподарських площ, люди втратили худобу і овець", — розповів мер.

Фото: Евакуація туристів у Бодрумі (twitter.com/RestitutorOrien)

В Мармарісі вчора під вечір в районі Секін Еврен почали евакуацію будинків, коли вогонь в лісах наблизився ближче 1 км. Про евакуацію будинків оголошували в мегафони з довколишніх мечетей.

У соцмережах вчора з'явилося повідомлення про вибух у готелі та декілька жертв. Пізніше влада повідомила, що під час вибуху в готелі Alya в Турунчі 1 серпня ніхто не загинув. Готель, в якому знаходилися сотні гостей, був евакуйований за 2 дні до цього.

Мер Мармаріса Мехмет Октай заявив, що з пожежами неможливо впоратися і вогонь поширився на житлові райони.

"У Турунчі загоряння не вдалося взяти під контроль. У Ічмелері він прогресує з місця на місце. Ми намагаємося тримати це під контролем, але це дуже складно. У районі Армуталан Мезаргедіги швидко поширюється пожежа, згоріло близько 10 будинків", — сказав він.

За його даними, вигоріло понад 10 тисяч гектарів територій. Через географічне положення Мармаріса необхідно більше втручання з повітря, але авіація не справляється.

Відео: пожежа в Мармарисі (twitter.com/nevsin mengu)

Мер Міласа Мухаммет Токат заявив, що пожежа триває на гірських хребтах поруч з Чьокертме. Вогонь поширюється з вітром. На підмогу вертольотам чекають літаки для гасіння.

"Якщо пожежа піде вниз по гребенях, пляж Чьокертме буде серйозно пошкоджений. З цієї причини проводиться евакуація", - повідомив чиновник.

Тим часом влада Туреччини заборонила туристам - своїм та іноземним - заходити в ліс до 31 серпня. Не можна не тільки влаштовувати пікніки або прогулянки, але навіть зупинятися на узбіччях. За розпалювання вогню передбачена кримінальна відповідальність.

Греція: 116 пожеж за два дні

На вихідних у вогні опинилися території Греції. Заступник міністра цивільного захисту та антикризового управління Нікос Хардаліас розповів, що найбільша пожежа охопила острів Родос.

"Через гасіння з повітря сталося коротке замикання кабелів PPC і відключення електроенергії", - передали його слова у виданні kathimerini.gr.

Фото: Гасіння пожеж в Греції (gettyimages.com)

Пожежники борються зі здійманням на фронті, що спалахнув опівдні в неділю в районі Пантанасса на Родосі між громадами Сороні і Толос, яке через сильні вітри прийняло неконтрольовані розміри.

Влада наказала евакуювати Долину метеликів, табір і поселення Псінтос. Крім того, жителів сіл Маріца і Калітієс попросили бути в режимі очікування на евакуацію через наближення туди вогню.

До ранку понеділка, 2 серпня, більшу частину електромереж на Родосі відремонтували, осередки пожеж зменшилися.

Зараз на гасінні пожежі на острові беруть участь 103 рятувальників, 20 пожежних машин, 3 літаки й 6 вертольотів. Допомогу надає армія, добровольці, місцеві громади. На місце пожеж сьогодні по морю прибудуть ще півсотні рятувальників і 14 пожежних машин.

Албанія: вогонь біля Вльори та Берата

Через високі температури продовжують горіти лісові масиви в Албанії, повідомляє exit.al. За даними видання, в останні дні тривають значні пожежі у Вльорі, Фієрі, Лушні та Курбіні. Під загрозою - сотні гектарів лісів і пасовищ.

Близько 120 гектарів вигоріли на горі Дукат, знищені вогнем також десятки гектарів оливкових садів і виноградників.

Фото: Гасіння вогню в Албанії (exit.al)

На території Карабрун вирує велика пожежа, яка вимагала втручання армії. Через важкопрохідну місцевість втрачено близько 80 гектарів лісу, і є побоювання, що вітер продовжить поширювати полум'я.

Повідомлялося також про пожежу в селі Вьоса-ін-Фієрі. В даний час вона локалізована, але існує ризик поширення на оливкові гаї. Повідомлялося також про пожежі на горі Томорр недалеко від Берату на півдні країни. Всього в липні було зареєстровано більше 10 великих пожеж, в двох випадках поліція заарештувала двох паліїв.

Італія: загоряння в кожній провінції

Італія, яка відкрилася для українських туристів з 31 липня, також страждає від лісових пожеж, які тривають вже тиждень.

Тільки на Сицилії до гасіння пожеж залучили 800 рятувальників, повідомляє Deutsche Welle. В операціях задіяна авіація. Також у вогні Калабрія й Адріатичний регіон Апулії.

Фото: Пожежі в Італії (jettyimages.com)

У місті Катанія повністю вигоріли райони в південній частині, поруч активізувався вулкан Етна. Масштабна пожежа сталася в місті Пескара - вигоріла значна частина заповідника, полум'я підійшло поблизу будинків, сотні людей евакуйовані.

"Вчора у нас був драматичний день, коли було отримано понад 50 запитів на гасіння пожеж, які торкнулися всієї Південної Італії. У кожній провінції є відкриті фронти", - передають ansa.it слова глава служби цивільного захисту країни Фабріціо Курчо.

Нагадаємо, напередодні у Туреччині затримали чоловіка, який може бути причетний до підпалів лісів на півдні країни.

Також ми зібрали головну інформацію про те, що відбувається під час пожеж в курортних регіонах Туреччини.