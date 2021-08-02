Масштабные пожары в курортных странах продолжаются: где опасно отдыхать туристам

На курортах южных стран продолжают бушевать пожары: из-за возрастающей жары и сильного ветра местные власти пытаются справиться с огнем уже неделю. Туристов и жителей эвакуируют в Турции, Греции, Италии.

На каких курортах огненный фронт угрожает безопасности людей и какие правила ввели для туристов - в материале РБК-Украина.

Турция: леса горят, эвакуация продолжается

По официальной информации, со среды, 28 июля, в Турции вспыхнули 126 пожаров в 32 городах. 119 их них находятся под контролем, сообщает агентство Anadolu.Число погибших возросло до 8 (7 в Анталии и 1 - в Мармарисе). Более 700 человек попали в больницы, большинство из них уже выписали.

Для тушения в общей сложности привлекли 16 самолетов, 45 вертолетов, 9 дронов, 120 пожарных машин и 4800 спасателей.

Видео: Пожар в Бодруме (https://twitter.com/Selin Girit)

Между тем, лесные пожары снова вышли из-под контроля в районе Манавгат в Анталии и Мугла в районах Бодрум, Милас и Мармарис, сообщает издание turizmguncel.com.. Мэры городов сделали заявления относительно тяжелой ситуации в регионах.

Что известно из официальных источников:

- Лесной пожар, начавшийся вчера в полдень в Бодруме в районе Ичмелер, продолжает усиливаться. Было объявлено об эвакуации из залива Чокертме.

- 3 гостиницы были эвакуированы. Горожан забирают на катерах и экскурсионных катерах.

- Окрестности залива Нижний Мази полностью сожжены, поселения в этом районе были эвакуированы.

По словам мера Анталии Мухиттина Бечека, пожары, начавшиеся в среду, продолжаются в 5 районах и 13 кварталах. В тушении задействовано 1767 спасателей и 645 пожарных автомобилей.

"В воскресенье пожар вспыхнул в трех местах в Кемере, в Алании. К тушению подключились самолеты и вертолеты. Сгорело 2800 домов. Дотла выгорели более 30 тысяч гектаров лесных и сельскохозяйственных площадей, люди потеряли скот и овец", — рассказал мер.

Фото: Эвакуация туристов в Бодруме (twitter.com/RestitutorOrien)

В Мармарисе вчера под вечер в районе Секин Эврен начали эвакуацию домов, когда огонь в лесах приблизился ближе 1 км. Об эвакуации домов объявляли в мегафоны из близлежащих мечетей.

В соцсетях вчера появилось сообщение о взрыве в отеле и нескольких жертвах. Позже власти сообщили, что во время взрыва в отеле Alya в Турунче 1 августа никто не погиб. Отель, в котором находились сотни гостей, был эвакуирован за 2 дня до этого.

Мэр Мармариса Мехмет Октай заявил, что с пожарами невозможно справиться и огонь распространился на жилые районы ветра.

"В Турунче возгорание не удалось взять под контроль. В Ичмелере он прогрессирует с места на место. Мы пытаемся держать это под контролем, но это очень сложно. В районе Армуталан Мезаргедиги быстро распространяется пожар, сгорело около 10 домов", — сказал он.

По его данным, выгорело более 10 тысяч гектаров территорий. Из-за географического положения Мармариса необходимо больше вмешательства с воздуха, но авиация не справляется.

Видео: Пожар в Мармарисе (twitter.com/nevsin mengu)

Мэр Миласа Мухаммет Токат заявил, что пожар продолжается на горных хребтах рядом с Чокертме. Огонь распространяется с ветром. На подмогу вертолетам ждут самолеты для тушения.

"Если пожар пойдет вниз по гребням, пляж Чекертме будет серьезно поврежден. По этой причине проводится эвакуация", — сообщил чиновник.

Тем временем власти Турции запретили туристам – своим и иностранным – заходить в лес до 31 августа. Нельзя не только устраивать пикники или прогулки, но даже останавливаться на обочинах. За разжигание огня предусмотрена уголовная ответственность.

Греция: 116 пожаров за два дня

На выходных в огне оказались территории Греции. Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас рассказал, что самый большой пожар охватил остров Родос.

"Из-за тушения с воздуха произошло короткое замыкание кабелей PPC и отключению электроэнергии", — передали его слова в издании kathimerini.gr.

Фото: Тушение пожаров в Греции (gettyimages.com)

Пожарные борются с огнем на фронте, вспыхнувшим в полдень в воскресенье в районе Пантанасса на Родосе между общинами Сорони и Толос, которое из-за сильных ветров приняло неконтролируемые размеры.

Власти приказали эвакуировать Долину бабочек, лагерь и поселение Псинтос. Кроме того, жителей сел Марица и Калитиес попросили быть в режиме ожидания на эвакуацию из-за приближения туда огня.

К утру понедельника, 2 августа, большую часть электросетей на Родосе отремонтировали, очаги пожаров уменьшились.

Сейчас на тушении пожара на острове принимают участие 103 спасателей, 20 пожарных машин, 3 самолета и 6 вертолетов. Помощь оказывает армия, добровольцы, местные общины. На место пожаров сегодня по морю прибудут еще полсотни спасателей и 14 пожарных машин.

Албания: огонь возле Влеры и Берата

Из-за высоких температур продолжают гореть лесные массивы в Албании, сообщает exit.al. По данным издания, в последние дни продолжаются значительные пожары во Влере, Фиери, Лушне и Курбине. Под угрозой - сотни гектаров лесов и пастбищ.

Около 120 гектаров выгорели на горе Дукат, уничтожены огнем также десятки гектаров оливковых садов и виноградников.

Фото: Тушение огня в Албании (exit.al)

На охраняемой территории Карабрун бушует крупный пожар, потребовавший вмешательства армии. Из-за труднопроходимой местности потеряно около 80 гектаров леса, и есть опасения, что ветер продолжит распространять пламя.

Сообщалось также о пожаре в деревне Вьоса-ин-Фиери. В настоящее время он локализирован, но существует риск распространения на оливковые рощи. Сообщалось также о пожарах на горе Томорр недалеко от Берата на юге страны. Всего в июле было зарегистрировано больше 10 крупных пожаров, в двух случаях полиция арестовала двух поджигателей.

Италия: возгорания в каждой провинции

Италия, которая открылась для украинских туристов с 31 июля, также страдает от лесных пожаров, которые длятся уже неделю.

Только на Сицилии к тушению пожаров привлекли 800 спасателей, сообщает Deutsche Welle. В операциях задействована авиация. Также в огне Калабрия и Адриатический регион Апулии.

Фото: Пожары в Италии (jettyimages.com)

В городе Катания полностью выгорели районы в южной части, рядом активизировался вулкан Этна. Масштабный пожар произошел в городе Пескара – выгорела значительная часть заповедника, пламя подошло вблизи домов, сотни людей эвакуированы.

"Вчера у нас был драматический день, когда было получено более 50 запросов на тушение пожаров, которые затронули всю Южную Италию. В каждой провинции есть открытые фронты", — передают ansa.it слова глава службы гражданской защиты страны Фабрицио Курчо.

Напомним, накануне в Турции задержали мужчину, который может быть причастен к поджогам лесов на юге страны.

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