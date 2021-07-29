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Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомо

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Четвер 29 липня 2021 17:48
Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомо Фото: Пожежі в Туреччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Із загоряннями борються в Мармарисі, Бодрумі й Аланії

На популярному турецькому курорті Мармарис в провінції Мугла вогонь від лісових пожеж наблизився до житлових будинків. З найближчих готелів провели евакуацію туристів і співробітників. Про це повідомляє видання Hurriyet.com.tr.

Влада задіює в гасінні 5 вертольотів, літак і 30 пожежних машин, за кадрами на відео видно, що небо над містом затягнув чорний дим, а над будівлями піднімається полум'я.

Пожежа почалася в лісовому масиві Мармариса близько 13:15. Вогонь поширився за кілометри буквально протягом 5 хвилин - через сильний вітер під загрозою опинилися будинки та готелі в районах Сітелер, Армуталан і Тюрбан.

"Два готелі та чотири вілли були евакуйовані поліцією в якості запобіжного заходу. Деякі відпочивальники, які зупинилися в довколишніх готелях, взяли валізи й поїхали добровільно", - повідомили на телеканалі NTV.

Пожежа наблизилася до населених пунктів на відстань до 100 метрів, через що перекрили рух з Ічмелера, залишивши відкритою дорогу в бік Датчі.

Повідомляється, що біля Мармариса продовжують гасити ліс за 300 метрів від місця, де масштабна пожежа виникла місяць тому - 27 червня. Тоді вигоріло 35 гектарів, але вогонь зупинили до межі готелів.

РБК-Україна зібрало головну інформацію про пожежі, що торкнулися курортних регіонів країни.

Відео: Пожежа в Мармарисі (надано РБК-Україна)

Загорівся Бодрум, вогонь наближається до Аланії

Пожежі почалися біля курортних міст Дідім в провінції Айдин, а також у містах Бодрум, Адана, Кайсері і Мерсін, повідомляють місцеві ЗМІ.

За повідомленнями від очевидців, вогонь в околицях Анталії наближається до курортів Аланія і Сіде. Туристи повідомляють про те, що почалася пожежа поруч з готелем "Титанік" на курорті Бодрум в провінції Мугла.

"Масштабні пожежі вже захопили Бодрум. Туристи, що знаходяться в деяких готелях, бачили вибухи. Кажуть, вже помітили, як евакуюють людей. Туристи з одного готелю переміщаються в інший. Наші туристи на даний момент знаходяться в Мармарисі, там теж пожежа", - говорить в коментарі фахівець з підбору турів Марина Казакова.

Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомо

Фото: Туристи пишуть про пожежу (надано РБК-Україна)

Горить район Гювергінлік в Бодрумі, де є великі 5-зіркові готелі, повідомляє Hurriyet. Зараз в район з'їжджається багато пожежних машин.

"Полум'я досягло шезлонгів. Городяни на човнах теж в паніці. Відпочивальники дивляться на гасіння вогню, в регіон були відправлені літаки. Район готелів знаходиться в безпосередній близькості, але пожежа поширилася на велику територію. Розмір загоряння здається великим", - описує кореспондент ситуацію на курорті.

Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомоФото: Пожежа в Бодрумі (телеграм-канал ТурСовет)

Чи будуть евакуювати постраждалих українців

За повідомленнями очевидців, лісові пожежі, що виникли вчора в іншому курортному регіоні Анталія, вже наближаються до Аланії й Сіде. В Анталії в результаті вогню довелося евакуювати 4 житлових квартали та задіяти 20 одиниць авіації для гасіння. Загинули не менше 3 людей, евакуйовано 18 селищ біля Анталії.

Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомо

Фото: Пожежа в Сіде в Туреччині (надано РБК-Україна)

За останніми даними, українців серед постраждалих у лісових пожежах у Туреччині немає. До Міністерства закордонних справ ніхто не звертався. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі МЗС України. Офіційно немає жодних даних про постраждалих українських туристів.

"Поки ще не зверталися наші туристи (за допомогою - ред.). Постраждалих (серед громадян України - ред.), принаймні, офіційно, поки немає. Евакуація поки не планується, тому що поки потреби в ній немає",- повідомили в МЗС.

Незабаром після цього в окремому коментарі РБК-Україна у відомстві повідомили, що масові звернення поки не надходять, А ті, які є, пов'язані з відселенням з готелів, в яких через пожежі немає світла або води.

Курорти у вогні й евакуація туристів. У Туреччині тривають масштабні пожежі: що відомоФото: Туристи залишають готелі в Мармарисі (hurriyet.com.tr)

"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки мова не йде про евакуацію українців", - підкреслили виданню в прес-службі.

Відзначимо, ми писали, що масштабні пожежі в Туреччині дійшли до курортного Мармарису.

До слова, на цьому тижні вже був випадок, коли горіли ліси поблизу Мармарису, але постраждалих серед українських туристів не було.

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