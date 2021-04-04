Колорит півдня: готовий маршрут по Туреччині для занурення у місцеву культуру

Подорож до Месопотамії - захоплююча пригода, яка дозволить відкрити для себе незвичайний бік Туреччини без пляжних курортів і давно звичних активностей.

Це надзвичайно багатий на історичну спадщину регіон, про який я вже розповідала у попередніх публікаціях. Зокрема, розповідала про місто Газіантеп, який вважають гастростолицею країни.

У новій колонці продовжую знайомити вас із місцями, які рекомендую відвідати в цьому колоритному регіоні на південному сході Туреччини.

Мардін та Діярбакир - міста Великого шовкового шляху

Місто Діярбакир вийшло відвідати практично транзитом, де у мене було всього кілька годин на прогулянку. Але я встигла пройти вздовж оборонної стіни міста, за якою знаходиться старе місто з мечеттю і ринком.

Раніше місто стояло на Великому шовковому шляху, тому набіги ворогів тут були постійними. Щоб захистити місто, його укріпили за допомогою оборонної стіни.

Фото: Торгові ряди та вуличні кафе в Діярбакирі (з особистого архіву)

В Діярбакирі темп життя - повільніший, ніж у місті Шанліурфа, яке я теж відвідала в Месопотамії. Але спільне для всіх міст - те, що перед головною мечеттю під час намазу завжди збираються правовірні мусульмани.

А ось місто Мардін розташоване на скелі, і щоб до нього дістатися, довелося проїхати гірський серпантин. На шляху до міста ми заїхали до католицького монастиря. В цьому регіоні роблять знамените ассірійське вино, і купити його можна прямо в монастирі.

Фото: Автентичний турецький посуд (з особистого архіву)

Фото: Католицький монастир на шляху до міста Мардін

Попри те, що Месопотамія – регіон переважно мусульман, тут мирно уживаються і католики, і вірмени зі своєю вірою.

Місто Мардін розташоване на високій скелі та оточене оборонною фортецею, всередині якої панує неймовірний колорит. Уздовж головної вулиці розташовані магазини з сухофруктами, ювелірні лавки та магазини одягу. Всупереч тому, що тоді був пізній вечір, всі магазини були відкриті, а продавці запрошували купити їхній товар.

Фото: Мардін оточений оборонною фортецею

Я зайшла до крамниці з кавою і горіхами. Поки я розглядала товари, мене люб'язно пригостили фісташковим кави.

Було відчуття, що покупець тут - понад усе. Я не встигла озирнутися, як мене пригостили лукумом, горіхами та місцевим делікатесом – синім мигдалем. Після дегустацій я пішла з повним пакетом смакоти.

Фото: Мардін розташований на скелі: до нього добираються по гірському серпантину

У цьому місті особливі ювелірні вироби – вони виконані за канонами древнього мардінського плетіння. Це тонка робота, і самі прикраси - унікальні. Рекомендую пороздивлятися їх ближче.

Фото: Особливе мардінське плетіння місцевих ювелірних виробів

Сам Мардін мені нагадує казку "1000 і 1 ніч": він весь побудований, наче місто сотень сходів і закутків. Тут можна розчинитися в натовпі, або, навпаки, сховатися від нього.

Я знайшла кафе на найвищій точці міста і з висоти пташиного польоту з чашкою турецького чаю спостерігала за містом, якому понад 4500 років. Тут я знайшла спокій!

Немрут-Даг та Халфеті – чудо світу

Халфеті – місто-привид на біблійній річці Євфрат. Для будівництва дамби Ататюрка було ухвалено рішення затопити місто. Всіх мешканців протягом місяця переселили, а саме місто залишилося під водою.

Є два варіанти відвідування міста – помилуватися панорамою над затопленим містом з панорамної точки або покататися на кораблику над містом.

Фото: Велика частина міста Халфеті була затоплена, щоб створити греблю на Євфраті. А нове місто побудували на місці села Караотлак (uk.wikipedia.org)

Фото: Краєвиди Халфеті (з особистого архіву)

Я вибрала обидва варіанти. І не пошкодувала, що прокотилася на кораблику. Коли подає сонячне світло, то видно дахи будинків. Від міста зараз залишився мінарет, що стирчить над водою:

Фото: Мінарет, який після затоплення міста Халфеті видно з води

З прогулянки ми поверталися після заходу сонця, і я встигла зробити гарне фото фортеці Румелі Хісар, яка добре збереглася.

Фото: Немрут-Даг - гора на південному сході Туреччини висотою у 2150 метрів над рівнем моря

Фото: Місцеві діти

Мій шлях далі слідував на гору Немрут-Даг. Оскільки основна траса була закрита, нам довелося їхати в об'їзд гірським серпантином. Я мандрівниця бувала, тому раділа красивим краєвидам.

Але якщо ви чутливі до такої дороги, то підготуйтеся заздалегідь.

Дорога по гірському серпантину складна, але у всьому є "плюс". Саме вона приводить на вершину, і практично не потрібно підніматися вгору по сходах. Так що важко на початку, але легко в кінці.

Фото: Тут знаходиться вірменська царська гробниця правителя Антіоха I Коммагенського, побудована в 62 році до нашої ери та прикрашена кам'яними статуями

В Месопотамії одним з видатних царів був Антіох. Всі царі у древності відрізнялися тим, що правили так, ніби вони боги. Але Антіох пішов далі: він наказав поховати його так, щоб сонце вставало й сідало біля його ніг.

Його побажання було виконано. На вершині гори Немрут-Даг зараз стоїть мавзолей цього царя. Споруду прикрашають містичні фігури. На жаль, після землетрусу деякі статуї впали. Але вони, як і раніше, стоять тут і охороняють царя. Як він і заповідав.

Фото: Найкращий час для відвідування гори Немрут-Даг - заходи і світанки

Найкращий час для відвідування – світанок або захід. В цей час відкривається панорама околиць на 360 градусів.

Я відвідувала гору на захід, і ще раз повернуся, щоб зустріти там світанок.

Замість тисячі слів про цьому місці подивіться фото цього містичного місця

Харран: місто, випалене сонцем

Це одне із найдавніших міст світу. Його назва буквально перекладається як "місце, випалене сонцем". І не дивно: влітку температура повітря у цій місцевості піднімається до +50 градусів. Тому в Харрані споруджували будинки з унікальним конусоподібним дахом. Саме під таким дахом влітку в приміщенні не так спекотно.

До слова, в цьому регіоні є скорпіони. І щоб вони не проникали всередину будинку, біля житлових приміщень кладуть овечу вовну. Оскільки вівці їдять скорпіонів, то останні, відчуваючи їх запах, не підходять близько.

Фото: Будинки в Харрані через високі температури повітря споруджували з дахом особливої конусної форми (з особистого архіву)

Будинок прикрашений синіми колесами. Місцеві вірять, що синій колір теж відлякує скорпіонів.

Зараз в цих будинках ніхто не живе: вони збереглися як цінний історичний об'єкт.

Місцеві жителі пропонують примірку традиційних суконь регіону і фотосесію на тлі мальовничих будинків. Мені така ідея подобається: відразу ніби проникаєш у побут тутешніх народів.

Фото: Примірка традиційних суконь регіону і фотосесія на тлі мальовничих будинків - можливість зануритися в місцевий колорит (з особистого архіву)

Поки я приміряла сукню, на вулиці зчинився справжній скандал. Виявляється, місцеві ассірійські жінки – відьми. Вони досі вірять в "назар" (пристріт) і прокляття. У кожній родині жінки плетуть віночки з нуту. І коли трапляється "назар", то вінок спалюють з молитвою. Місцеві вважають, що так відводиться "назар".

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Під час прогулянки дівчина з нашої групи нібито відчула на собі "назар". Через десять хвилин до нас прийшла головна знахарка поселення. В руці у неї був нутовий вінок, який вона спалювала, читаючи молитви над багаттям.

Фото: Місцеві ассірійські жінки – відьми досі вірять у пристріт (з особистого архіву)

Для туристів це дотепна пригода, оскільки для наших широт подібні речі не звичні. Але на цей рахунок я можу сказати тільки одне: якщо вам вдасться побувати тут, зазирніть в очі ассірійських жінок. Ви відразу відчуєте, наскільки вони енергетично сильніші за нас.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через нові правила в'їзду ціни на тури в Туреччину у квітні різко знизилися.

Також ми повідомляли, що треба знати про подорож з дитиною за кордон і які документи треба зібрати для такої поїздки.