"Маленький Єрусалим": чому хасиди їдуть до Умані та чим це місце цікаве туристам

Щорічно у вересні-жовтні невеличке провінційне містечко Умань на Черкащині перетворюється на місце масового паломництва хасидів з усього світу. Цього року через карантин запроваджені суттєві обмеження щодо відвідування цих місць, але паломники все одно прибувають.

РБК-Україна вирішило розповісти про цю локацію детальніше, адже вона має й туристичний інтерес. А у місцевій громаді хасидів сподіваються, що це місце частіше будуть відвідувати не лише паломники, а й звичайні туристи.

Крім того, на початку цього року президент України Володимир Зеленський заявляв про плани будівництва в Умані меморіального комплексу "Маленький Єрусалим", що дозволило б залучати у місто ще більше гостей. Проект передбачає будівництво історичного музею, парку та реконструкцію місцевої синагоги.

Чому хасиди щороку восени їдуть саме в Умань?

Річ у тому, що засновник брацлавської течії хасидизму – рабі або цадік (праведник) Нахман заповідав, щоб його поховали саме у цьому місті.

Його послідовники вважають: якщо зустрінуть Новий рік - Рош-ха-Шана біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

Цього року свята припадають на 18-20 вересня.

Район "Маленький Єрусалим"

За останні 30 років район навколо вулиці Пушкіна на місці старовинного єврейського цвинтаря переріс у квартал з народною назвою "Маленький Єрусалим". За цей час в Умані побували мільйони паломників.

За переказами, тут нібито побували навіть співачка Мадонна та автор "Списку Шиндлера" режисер Стівен Спілберг.

Фото: Озеро, навколо якого збираються віруючі (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Вважається, що Пушкінська - це найдорожча вулиця в Україні. Тут будинки коштують дорожче, ніж на Дерибасівській в Одесі. Ось за цей одноповерховий будиночок господар запросив півтора мільйона доларів", - розповідає Хаім Хазін, член громади брацлавських хасидів, який проводить невеличку екскурсію районом.

Хаім - родом з Ізраїлю, але переїхав жити в Україну. Має 7 дітей та розвиває приватне підприємство по виробництву сувенірів.

Він також намагається налагодити нелегкий діалог між свою общиною, місцевою владою та уманчанами.

Фото: За цей будинок, за словами гіда, місцеві просять 1,5 млн доларів (Таїса Олійник)

Сама ж вулиця Пушкінська "на мільйон" поки не виглядає. Це скоріше мікс зі старих радянських панельок та МАФів з написами на івриті. Асфальт потріскався, через нього пробивається трава.

Але видно, що тут розгорнуте масштабне будівництво. Будуються будинки та готелі. Облагороджується озеро, де зазвичай на Рош-ха-Шана очищуються віруючі. За словами Хазіна, хасидська община хоче навіть побудувати тут аеропорт. А поки - викуповує квартири та будинки у місцевих.

"Ось цей будинок, - показує Хазін на дев’ятиповерхівку, - викупив дуже багатий чоловік з Америки. У нього багато років не було дітей. Кажуть, що він приїхав сюди, і невдовзі після цього його дружина народила. На радощах він вирішив пожертвувати гроші, щоб якомога більше людей приїздило в Умань та молилось на могилі праведника".

За словами гіда, тут бували Стівен Спілберг, співачка Мадонна та інші знаменитості.

Фото: Вулиця Пушкінська в Умані (Таїса Олійник)

На Пушкінський іноді забуваєш, що ти в Україні. Люди ходять у традиційній хасидській одежі. На будинках банери та оголошення написані на івриті та англійською мовою. У продуктових магазинчиках продають кошерну їду. Біля лотка з сувенірами Хазін показує кіпу - традиційний єврейський головний убір. Ця кіпа - біла, в’язана гачком.

"Кіпи ми продаємо по 10 доларів. В’яжуть їх українські бабусі в селах, отримують невеликий підробіток до пенсії", - каже Хазін.

Побутує думка, що на могилі цадіка могуть бувати тільки євреї. Але це не так, каже чоловік. За його словами, на могилу цадіка можуть приходити й не іудеї.

"Нахман заповідав, щоб до нього приходили всі: і євреї, і не євреї. Ми прагнемо, щоб сюди потрапляли туристи. Єдиний момент - жінкам не варто приїздити на екскурсію безпосередньо на Рош-ха-Шана. Оскільки паломники прибувають з релігійною метою, і в цей період їм заборонено дивитися на осіб протилежної статі", - розповідає він.

Що означає свято Рош-ха-Шана

Рош-ха-Шана буквально означає "початок року". У перший вечір святкування всі бажають один одному бути вписаним в Книгу життя.

Традиційно в ці дні вживають у їжу яблука з медом, щоб наступний рік був солодкий.

Фото: Заповідалося, щоб до могили цадіка приходили всі: і євреї, і не євреї (РБК-Україна/Віталій Носач)

У ці дні, вчить єврейська традиція, на небесах вирішується, кому жити, а кому - померти. Проте, якщо наступні десять днів щиро каятися і молитись, негативне рішення може бути змінено. Тому під час ранкових зборів у синагозі сурмлять в шофар (баранячий ріг), звуки якого повинні пробудити розкаяння в серцях присутніх.

Десятиденний період – "дні трепету" - завершується святом Йом-Кіпур - днем всепрощення. Лише після дня Йом-Кіпур Божественне рішення остаточно затверджується, і визначається доля людини.

Могила рабі Нахмана

До могили ведуть дві стежки: жінки та чоловіки моляться окремо. При вході місцева жителька видає хустини та спідниці. Жінкам не можна заходити на територію навколо могили з непокритими руками, ногами та із декольте. Заміжні хасидські жінки покривають також голову. Закручують з хустин тюрбани химерних форм.

"Біля могили треба прочитати псалми. На папірці написати бажання та кинути монетку у ящик біля могили", – пояснює жінка при вході.

У жіночій частині видно половину поховання Нахмана.

Жінки з покритими головами моляться біля могили. Інші - розмовляють, одна грає на гітарі, їй підспівують діти. Згідно з хасидським вченням, під час молитви потрібно радіти.

Фото: Жіноча частина біля могили рабі Нахмана (Таїса Олійник)

Що таке хасидизм?

Хасидизм (перекладається як "праведність") - це відгалуження іудаїзму, яке зародилося у 17 столітті. Засновник одної з його течій, рабі Нахман із Брацлава, народився у 1772 році. Він проповідував ідею про те, що молитва не повинна бути гнітючою. Під час неї потрібно танцювати, співати та веселитись. Крім того, цадик Нахман рекомендував відступити від зазубрених з дитинства глав Тори й молитися "серцем" на рідному ідиші.

Нахман бажав, щоб його поховали в Умані, на цвинтарі жертв єврейських погромів часів Коліївщини. Остання проповідь цадика була приурочена до Нового року за іудейським календарем, в якій він заповів послідовникам приїжджати на його могилу. Через місяць він помер. З того часу Умань стала місцем паломництва.

Фото: Хасиди в Умані на вулиці Пушкінській (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Радянські часи єврейське кладовище, де був похований цадик, віддали під звичайні городи. Саме поховання не чіпали, але паломників туди не пускали ні під яким приводом. Послаблення заборон настало в часи Перебудови: вперше з 20-х років 20 століття 200 брацлавських хасидів приїхали на могилу Нахмана у 1988 році.

"Ми тоді ховались від влади у гаражах, тікали від облави городами", – розповідає рабин Елі Хешин. Тепер він - Президент Фонду імені Рабі Нахмана в Умані.

Вже після 1991 року на це місце стали регулярно приїздити хасиди з усього світу.

Як добратися до Умані?

З Києва можна доїхати автобусом або на машиною по трасі Е-95 Київ-Одеса. Відстань від Києва складає 200 кілометрів. Також є дорога Черкаси-Умань і Вінниця-Умань. Шлях від Черкас - 190 кілометрів, від Вінниці - 160.

Де зупинитися: В Умані є достатньо готелів, також можна зняти апартаменти за ціною від 300 грн.

Але варто взяти до уваги, що під час паломництва в Рош-ха-Шана ціни зростають у кілька разів. Тому якщо ви - звичайний турист, краще приїздити сюди у несвяткові дні.

Що ще подивитися в Умані туристу?

Якщо ви - турист, який хоче подивитися місця паломництва хасидів, поїздку до Умані можна поєднати із відвідуванням інших цікавих локацій в цьому місті. Перераховуємо найцікавіші.

Дендропарк "Софіївка"

Це знаменитий шедевр садово-паркового мистецтва, заснований у 1796 році польським магнатом Станіславом Потоцьким на честь його дружини, красуні-грекині Софії, і подарований їй до дня іменин у травні 1802 року.

Години роботи: з 15 квітня по 15 листопада. Щодня з 9-00 до 18-00. Але парк відкритий і після 18-00. Вхід у вечірній час вільний.

Вартість вхідного квитка: для дорослих - 70 грн, для дітей – 40 грн. Можна замовити екскурсію для дорослих (до 10 осіб) – 500 грн. Для дітей (до 10 осіб) – 300 грн.

Фото: Дендропарк "Софіївка" в Умані (ua.igotoworld.com)

Підземелля Василіанського монастиря

Новий туристичний маршрут підземеллями монастиря монахів-василіян відкрили у 2016 році. Туристи можуть побачити 250-річні келії, пройтися коридорами монастиря, побувати у трапезній і послухати цікаві історії про життя монахів.

Вартість вхідного квитка з екскурсією: для дітей, студентів і пенсіонерів — 20 гривень, "дорослий" квиток коштує 40 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, про найцікавіші місця Черкаської області, які можна відвідати на вихідних.

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