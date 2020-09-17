"Маленький Иерусалим": почему хасиды едут в Умань и чем это место интересно туристам

Ежегодно в сентябре-октябре небольшой провинциальный городок Умань в Черкасской области превращается в место массового паломничества хасидов со всего мира. В этом году из-за карантина введены существенные ограничения по посещению этих мест, но паломники все равно прибывают.

РБК-Украина решило рассказать об этой локации подробнее, ведь она представляет и туристический интерес. А в местной общине хасидов надеются, что это место чаще будут посещать не только паломники, но и обычные туристы.

Кроме того, в начале этого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах строительства в Умани мемориального комплекса "Маленький Иерусалим", что позволило бы привлекать в город еще больше гостей. Проект предусматривает строительство исторического музея, парка и реконструкцию местной синагоги.

Почему хасиды ежегодно осенью едут именно в Умань?

Дело в том, что основатель брацлавской течения хасидизма – рабби или цадик (праведник) Нахман завещал, чтобы его похоронили именно в этом городе.

Его последователи считают: если встретят Новый год - Рош-ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

В этом году праздники приходятся на 18-20 сентября.

Район "Маленький Иерусалим"

За последние 30 лет район вокруг улицы Пушкина на месте старинного еврейского кладбища перерос в квартал с народным названием "Маленький Иерусалим". За это время в Умани побывали миллионы паломников.

По преданию, здесь якобы побывали даже певица Мадонна и автор "Списка Шиндлера" Стивен Спилберг.

Фото: Озеро, вокруг которого собираются верующие (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Считается, что Пушкинская - это самая дорогая улица в Украине. Здесь дома стоят дороже, чем на Дерибасовской в Одессе. Вот за этот одноэтажный домик хозяин запросил полтора миллиона долларов", - рассказывает Хаим Хазин, член общины брацлавских хасидов, который проводит небольшую экскурсию по району.

Хаим - родом из Израиля, но переехал жить в Украину. Он растит 7 детей и развивает частное предприятие по производству сувениров.

Он также пытается наладить нелегкий диалог между своей общиной, местными властями и уманчанами.

Фото: За этот дом, по словам гида, местные просят 1,5 млн долларов (Таиса Олейник)

Сама же улица Пушкинская "на миллион" пока не выглядит. Это скорее микс из старых советских панелек и МАФов с надписями на иврите. Асфальт потрескался, сквозь него пробивается трава.

Но видно, что здесь развернуто масштабное строительство. Строятся дома и отели. Облагораживается озеро, где обычно на Рош-ха-Шана верующие очищаются. По словам Хазина, хасидская община хочет даже построить здесь аэропорт. А пока - выкупает квартиры и дома у местных.

"Вот этот дом, - показывает Хазин на девятиэтажку, - выкупил очень богатый человек из Америки. У него много лет не было детей. Говорят, что он приехал сюда, и вскоре после этого его жена родила. На радостях он решил пожертвовать деньги, чтобы как можно больше людей приезжало в Умань и молилось на могиле праведника".

По словам гида, здесь бывали Стивен Спилберг, певица Мадонна и другие знаменитости.

Фото: Улица Пушкинская в Умани (Таиса Олейник)

На Пушкинский иногда забываешь, что ты в Украине. Люди ходят в традиционной хасидской одежде. На домах баннеры и объявления написаны на иврите и на английском языке. В продуктовых магазинчиках продают кошерную еду. Возле лотка с сувенирами Хазин показывает кипу - традиционный еврейский головной убор. Эта кипа - белая, вязаная крючком.

"Кипи мы продаем по 10 долларов. Вяжут их украинские бабушки в деревнях, получают небольшую подработку к пенсии", - говорит Хазин.

Бытует мнение, что на могиле цадика могут бывать только евреи. Но это совсем не так, говорит мужчина. По его словам, на могилу цадика могут приходить и не иудеи.

"Нахман заповедал, чтобы к нему приходили все: и евреи, и не евреи. Мы стремимся, чтобы сюда попадали туристы. Единственный момент - женщинам не стоит приезжать на экскурсию непосредственно на Рош-ха-Шана. Поскольку паломники прибывают с религиозной целью, и в этот период им запрещено смотреть на лиц противоположного пола", - рассказывает он.

Что означает праздник Рош-ха-Шана

Рош-ха-Шана буквально означает "начало года". В первый вечер празднования все желают друг другу быть вписанными в Книгу жизни.

Традиционно в эти дни употребляют в пищу яблоки с медом, чтобы наступающий год был сладким.

Фото: Заповідалося, чтобы к могиле цадика приходили все: и евреи, и не евреи (РБК-Украина/Виталий Носач)

В эти дни, учит еврейская традиция, на небесах решается, кому жить, а кому - умереть. Однако, если следующие десять дней искренне каяться и молиться, отрицательное решение может быть изменено. Поэтому во время утреннего собрания в синагоге трубят в шофар (бараний рог), звуки которого должны пробудить раскаяние в сердцах собравшихся.

Десятидневный период – "дни трепета" - завершается праздником Йом-Кипур - днем всепрощения. Лишь после дня Йом-Кипур Божественное решение окончательно утверждается, и определяется судьба человека.

Могила рабби Нахмана

К могиле ведут две тропы: женщины и мужчины молятся отдельно. При входе местная жительница выдает платки и юбки. Женщинам нельзя заходить на территорию вокруг могилы с непокрытыми руками, ногами и с декольте. Замужние хасидские женщины покрывают также голову. Закручивают из платков тюрбаны причудливых форм.

"У могилы надо прочесть псалмы. На бумажке написать желание и бросить монетку в ящик возле могилы", – объясняет женщина при входе.

В женской части видно половину захоронения Нахмана.

Женщины с покрытыми головами молятся у могилы. Другие - разговаривают, одна играет на гитаре, ей подпевают дети. Согласно хасидскому учению, во время молитвы нужно радоваться.

Фото: Женская часть у могилы рабби Нахмана (Таиса Олейник)

Что такое хасидизм?

Хасидизм (переводится как "праведность") - это ответвление иудаизма, которое зародилось в 17 веке. Основатель одного из его течений, рабби Нахман из Брацлава, родился в 1772 году. Он проповедовал идею о том, что молитва не должна быть удручающей. Во время нее нужно танцевать, петь и веселиться. Кроме того, цадик Нахман рекомендовал отступить от зазубренных с детства глав Торы и молиться "сердцем" на родном идише.

Нахман хотел, чтобы его похоронили в Умани, на кладбище жертв еврейских погромов времен Колиевщины. Последняя проповедь цадика была приурочена к Новому году по иудейскому календарю, в которой он завещал последователям приезжать на его могилу. Через месяц он умер. С того времени Умань стала местом паломничества.

Фото: Хасиды в Умани на улице Пушкинской (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Советские времена еврейское кладбище, где был похоронен цадик, отдали под обычные огороды. Само захоронение не тронули, но паломников туда не пускали ни под каким предлогом. Ослабление запретов наступило во времена Перестройки: впервые с 20-х годов 20 века 200 брацлавских хасидов приехали на могилу Нахмана в 1988 году.

"Мы тогда прятались от властей в гаражах, убегали от облавы огородами", – рассказывает раввин Эли Хешин. Теперь он - Президент Фонда имени Рабби Нахмана в Умани.

Уже после 1991 года на это место стали регулярно приезжать хасиды со всего мира.

Как доехать в Умань?

Из Киева можно доехать на автобусе или машине по трассе Е-95 Киев-Одесса. Расстояние от Киева составляет 200 километров. Также есть дорога Черкассы-Умань и Винница-Умань. Путь от Черкасс - 190 километров, от Винницы - 160.

Где остановиться: В Умани есть достаточно отелей, можно снять апартаменты по цене от 300 грн.

Но стоит учесть, что во время паломничества в Рош-ха-Шана цены возрастают в несколько раз. Поэтому если вы - обычный турист, лучше приезжать сюда в непраздничные дни.

Что еще посмотреть в Умани туристу?

Если вы - турист, который хочет посмотреть места паломничества хасидов, поездку можно совместить с посещением других интересных локаций в этом городе. Перечисляем самые интересные.

Дендропарк "Софиевка"

Это знаменитый шедевр садово-паркового искусства, основан в 1796 году польским магнатом Станиславом Потоцким в честь его жены, красавицы-гречанки Софии, и подарен ей ко дню именин в мае 1802 года.

Время работы: с 15 апреля по 15 ноября. Ежедневно с 9-00 до 18-00. Но парк открыт и после 18-00. Вход в вечернее время свободный.

Стоимость входного билета: для взрослых - 70 грн, для детей – 40 грн. Можно заказать экскурсию для взрослых (до 10 человек) – 500 грн. Для детей (до 10 человек) – 300 грн.

Фото: Дендропарк "Софиевка" в Умани (ru.igotoworld.com)

Подземелья Василианского монастыря

Новый туристический маршрут по подземельям монастыря монахов-василиан открыли в 2016 году. Туристы могут увидеть 250-летние кельи, пройтись по коридорам монастыря, побывать в трапезной и послушать интересные истории о жизни монахов.

Стоимость входного билета с экскурсией: для детей, студентов и пенсионеров — 20 гривен, "взрослый" билет стоит 40 гривен.

Напомним, ранее мы писали, о самых интересных местах Черкасской области, которые можно посетить на выходных.

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