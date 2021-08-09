Максимум вражень за 100 євро на день: українська сім'я вирушила у незвичайне турне Європою

У поїздку "іншою" Європою вирушила сім'я українців з Енергодара. За 38 днів вони збираються об'їхати 7000 кілометрів у п'яти країнах. Наталія і Дмитро Будянські разом з дочкою побувають в максимально великій кількості цікавих локацій, витративши при цьому мінімум грошей.

Ідея такої поїздки - показати, як отримати максимум вражень і емоцій при невеликому бюджеті. Про плани та особливості подорожі сім'я розповіла РБК-Україна.

"Покажемо, як це - жити в наметах і в кемпінгах. Як подорожують європейці. Заберемося на дикі безлюдні пляжі, постраждалі після землетрусу у 2015-16 роках. Покажемо, де купувати квитки на пором, як проходити тести ПЛР у портах", - розповідає виданню Наталія.

Сім'я Будянських подорожує автомобілем вже 10 рік. Цього разу вони збираються говорити не тільки про самостійну подорож з сім'єю, але також про нововведення для туристів в умовах пандемії, про обмеження і чи дійсні COVID-сертифікати, які видають в українських поліклініках. Про це вони розповідатимуть на YouTube-каналі.

Бюджетно Європою: подорож українців у цифрах

5 серпня родина Будянських вирушила у подорож, яка триватиме 38 днів - до середини вересня.

Фото: Сім'я мандрівників з Енергодара (facebook.com/budnatalee)

Зараз подорож проходить через 5 країн: Румунія, Болгарія, Греція (материк і 4 острови), Албанія, Північна Македонія і дорога додому - також через Болгарію і Румунію.

"Все це ми проїдемо і відвідаємо на своєму старенькому Сітроені, який за ці 9 років побачив 38 країн, доїхав до найзахіднішої точки Європи (Кабо да Рока), був у найпівденнішій частині - на мисі Тарифа (Іспанія). У 2019 році доїхав до півночі Норвегії на мис Нордкап, де далі тільки льоди Арктики. Хоча і ламався на Лофотенських островах у Норвегії за північним колом", - розповідають мандрівники про свій транспортний засіб.

Будянські розраховують вкластися в бюджет 3000 євро на весь період поїздки - це менш як 100 євро на день.

"Наша подорож буде трохи економна, але дуже цікава і незвичайна", - анонсує Наталя.

Фото: Маршрут подорожі Будянських (facebook.com/budnatalee)

Без гіда й all inclusive: що задумали мандрівники

Сім'я Будянських вирішила показувати "абетку" для самостійних поїздок туристів. Щоб після перегляду відео людина могла без сумнівів поїхати в Європу на своїй машині.

"Коли живеш у маленькому місті - все звично, стабільно. Ось мій завод, мій офіс, поверх, двері. Світ, в якому живеш, невеликий. Все, що робиш з ранку до вечора щодня - твій світ", - пояснює філософію подорожей Наталя.

А потім людина ризикує сісти в машину і вирушити в невідомий "закордон", про який тільки чув і дивився чужі картинки, додає вона.

"Ламаєш свої стереотипи, відчуваєш, як проявляються страхи, загострюються почуття, прокидається єдність сім'ї, коли по той бік - весь світ. Де немає підстраховщика у вигляді гіда, немає системи all inclusive. Ти все робиш сам", - описує сім'я особливості самостійних поїздок країнами.

Фото: Перші кадри з Румунії (facebook.com/budnatalee)

Мандрівники обіцяють: крім фантастичних краєвидів і оксамитових бухт, в їхній поїздці будуть величні вікові споруди, монастирі, каньйони, нетуристичні місця сусідніх країн, про які ніхто не знає.

"Відпочинок в країні вічної сієсти, білого сухого, фети та оливок розміром з волоський горіх. Про це ми розповімо в нашому спеціальному блозі для РБК-Україна", - кажуть Будянські.

Зазначимо, раніше дві українки вирушили пішки до Одеси через всю країну.

Також українські тревел-блогери показали найцікавіші місця Арабатської Стрілки у своєму новому відео.