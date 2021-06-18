Найоригінальніша мандрівка: дві українки вирушили пішки до Одеси через всю країну

Маршрут у 800 кілометрів займе чотири тижні

Україна цікава своїми туристичними маршрутами і різноманітними пам'ятками, але найяскравіші враження обіцяють самостійні дослідження краю.

Пройти пішки 600 кілометрів від Рівного до Одеси без будь-якого транспорту зважилися дві дівчини: письменниця Ксенія Циганчук і дизайнер Наталія Шнурик. 6 червня вони вирушили на південь, сформувавши маршрут по 40 кілометрів на день.

Про свій досвід у дорозі РБК-Україна розповіла рівненчанка Ксенія Циганчук.

Мета походу - "перезавантажитися" і написати книгу

Ідея йти пішки через пів країни виникла у Ксенії ще в серпні 2020 року.

"Спочатку один чоловік пробіг від Рівного до Луцька, І я подумала, що це класно ходити між містами. Потім я задумалася, що популярно подорожувати велосипедом, а не пішки. А ще мені подруга пропонувала поїхати в Одесу на море. Тоді не склалося, але пізніше вирішила вирушити туди пішки", - розповіла про свій задум письменниця.

Фото: Захід сонця в дорозі (facebook.com/Ксенія Циганчук)

Напарницю в похід вона знайшла в соцмережах - дизайнерку Наталію з Вишгорода.

"Оскільки я люблю ходити пішки, це своєрідний ретрит для мене, крутий відпочинок і перезавантаження. Я люблю подорожувати - і це найоригінальніша моя подорож. Плюс, я письменниця, і це крутий досвід поспілкуватися з різними людьми, нестандартні ситуації – потім це все можна описати в книзі", - пояснила мету подорожі Ксенія.

Маршрут дівчата прорахували за днями і часом, який повинні були затратити на перехід між населеними пунктами.

"Ми ночуємо в запланованих місцях: у готелях, у родичів і знайомих. Була думка приходити і проситися на нічліг, але це страшнувато. І є великий ризик залишитися просто на вулиці", - розповіла вона.

Проживати мандрівницям вдавалося за спонсорські гроші, а сухе харчування та екіпірування вони закуповували самостійно.

Фото: Дівчата йдуть пішки до Одеси (facebook.com/Ксенія Циганчук)

"Йшли полями і ярами"

Дівчата вже побували у таких населених пунктах: Острог, Ізяслав, Старокостянтинів, Хмільник, Літин і Вінниця.

В цілому вони пройшли вже 350 кілометрів за показаннями трекерів, а з урахуванням екскурсій містами їхній шлях подовжується до 800 кілометрів і чотирьох тижнів.

"Буває, що гугл дає одну інформацію, а в результаті 5-8 кілометрів потрібно накинути через нерівну дорогу. У перші два дні ми пройшли 50 кілометрів, потім відпочивали день, потім – 62 кілометри. До вечора так втомлювалися, що відразу засипали до ранку", - ділиться подробицями Ксенія.

Бували у дівчат і курйозні моменти, коли їх пропонували підвезти. Після відмови водій просив сфотографувати на пам'ять.

"Ще один момент був, коли гугл показував дорогу, а насправді було тільки поле з пшеницею. Ми йшли навіть без стежки, а за полем виявилося урвище, довелося його обходити. Це був такий шок, що йшли на адреналіні дуже швидко. Це були пригоди, які ми точно будемо завжди згадувати", - розповіла вона.

З Хмільника до Літина дівчатам довелося більше 7 годин йти під дощем. Подорожувальниці йшли в дощовиках і чохлах для взуття, які незабаром порвалися. Того дня мандрівниці промокли до нитки.

Фото: Палац у Хмільнику (facebook.com/Наталія Шнурик)

"Фудтуризм" і незвичайна архітектура

Свої враження від нових місць дівчата описують у Facebook. Наприклад, Наталія Шнурик написала, що до походу нічого не знала про курортне містечко Хмільник.

"Це виявилося дуже затишне містечко. З архітектурних цікавинок тут можна подивитися один з найоригінальніших замків в Україні - палац графа Ксідо. Архітектор поєднав кілька стилів, і, якщо дивитися на будівлю з різних сторін, важко повірити, що це все - один і той самий палац. Я таке бачила вперше",- висловила захоплення дизайнер.

Дівчина також залишилася "в гастрономічному захваті" від страв у ресторанах і низьких цін. Вона назвала Хмільник відмінною локацією для вікенду з друзями та гастро-туру, адже від Києва на курорт всього 250 км.

"Обожнюю фудтуризм - на фото базилікові сирники з помідорами, посмаженою до хрускоту цибулею і ніжним сиром", - підписала одне з останніх фото з Вінниці Ксенія.

Фото: Фортеця в Старокостянтинові (facebook.com/Наталія Шнурик)

На півдорозі залишилася без напарниці

Зараз Ксенія зробила зупинку у Вінниці у друзів, давши собі час на пошуки супутниці. В середині шляху Наталія вирішила зійти з маршруту, до цього вона казала, що недобре себе почуває.

"Наталя 16 червня поїхала додому. З самого початку вона натерла ноги, довелося звертатися до лікаря. Потім стало боліти коліно, сказала, що не може йти далі. Тому я з Літина до Вінниці йшла сама і зараз у пошуках напарниці", - розповіла виданню Ксенія.

Письменниця збирається продовжити шлях у понеділок, навіть якщо доведеться далі йти одній.

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