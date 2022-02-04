Максимум за свої гроші. З чим стикаються туристи, відпочиваючи у форматі "все включено"

Як уникнути розчарування, вибираючи all inclusive, і кому підходить така відпустка

Найпопулярніший формат відпочинку на зарубіжних курортах серед українських туристів - "все включено". Це відпустка, де для повноцінного і різноманітного харчування не доведеться навіть пальцем поворухнути.

Відпочивальникам не потрібно залишати готель, адже сніданок, обід, вечеря, закуски і напої вже включені у вартість туру, що дає можливість по-справжньому розслабитися і забути про стрес, пише британське видання Metro.

Все ж туристам варто переконатися, що вони отримають те, за що заплачено, вибираючи відпочинок в готелі з all inclusive замість формату харчування за меню в будь-якій локації курорту.

Що потрібно знати туристам про формат" все включено " і як уникнути розчарування на відпочинку – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Основні проблеми: лімітований алкоголь і надлишок їжі

Нещодавно британські туристи були стурбовані новими законами на Балеарських островах проти зловживання алкоголем в громадських місцях, що може вилитися в ліміти для відпочивальників також.

Фото: Бар біля басейну в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Тим, хто намагається забронювати поїздку "все включено" у британського лоукостера EasyJet - в Ареналь і Магалуф на Майорці і в Вест-Енд Сан-Антоніо на Ібіці - тепер показують попередження:

"Алкогольні напої тепер обмежені трьома на людину за обідом і вечерею як частина all inclusive".

Ці правила пов'язані зі змінами в країні подорожі, але вони показують, чому так важливо вивчити всі нюанси перед поїздкою.

Наскільки гарною виявиться система" все включено", буде залежати від конкретного курорту, смаків туриста і бюджету.

"Іноді подорож - це дегустація вуличної їжі, приготування їжі на орендованій віллі, вечері в ресторанах, відзначених зірками Мішлен, або проби страв нової кухні. В інших випадках подорож - це відпочинок в готелі і надання персоналу можливості робити все за вас за системою "все включено", наприклад, прибирання, харчування та розваги", - зазначив глава сайту заощаджень для подорожей The Points Guy UK Нікі Кельвін.

Щоденники харчування за системою "все включено" останнім часом стали одними з основних тем TikTok для подорожей, а відеоролики про тарілки, завалених їжею, набирають мільйони переглядів.

Фото: Туристи часто набирають занадто багато їжі в ресторанах готелів (booking.com)

Їжа витрачається даремно - чи викидають туристи її у відро для сміття, чи переїдають, навіть коли занадто ситі, щоб насолоджуватися смаком. Крім того, це не єдина річ, за яку туристи платять, коли бронюють одну з таких відпусток.

"Якщо ви вважаєте, що цінність курортів за системою "все включено" полягає не тільки в зручності, але і в якості харчування, ви будете менш хвилюватися про те, щоб отримати максимум на свої гроші. Тоді ви будете більше насолоджуватися відпочинком при меншій кількості їжі та пиття", - додає Кельвін.

"Червоний прапор" курорту - спеціальні ціни для учасників клубу

Існують ще проблеми в готелях, про які варто знати туристам при виборі розміщення на курорті. Основний "червоний прапор", за словами експерта - ціни "тільки для членів" або різні рівні статусу гостя.

"Це говорить про те, що, хоча готель рекламується як "все включено", ви можете бути "звільнені" від спиртних напоїв преміум-класу і деяких ресторанів, якщо ви не вибрали найвищий рівень готелю", - говорить керівник сайту.

Фото: Туристам радять дізнаватися час роботи ресторанів (booking.com)

Також туристам варто перевірити, на яке харчування вони мають право в залежності від тривалості свого перебування.

"Наприклад, вранці, коли ви виїжджаєте, переконайтеся, що ви все ще можете скористатися сніданком і обідом в готелі, якщо ви летите більш пізнім рейсом", - наводить приклад Нікі Кельвін.

У деяких готелях можуть бути встановлені додаткові обмеження на перебування гостей протягом короткого часу, наприклад, на відвідування ресторанів із обслуговуванням за меню або певних заходів. Для деяких туристів це означає, що за перебування там не варто переплачувати.

Відгуки та бронювання напряму - як визначитися з готелем

Щоб туристам отримати під час відпочинку за системою "все включено" все, про що вони мріяли, важливо читати відгуки, а також економити при бронюванні, щоб гарантувати, що ви отримаєте краще співвідношення ціни і якості.

Фото: Домінікана - одна з країн, де в готелях часто пропонують формат "все включено" (unsplash.com/michelangelo-azzariti)

"Після того, як ви провели дослідження напрямків і готелів, варто пошукати поїздку з туроператорами поряд з більш очевидним методом бронювання напряму. Наприклад, British Airways Holidays дозволяє заплатити тільки депозит вперед, пропонує захист ATOL (схема управління цивільної авіації щодо захисту прав пасажирів на відпочинку) і ви можете знайти значну економію в порівнянні з бронюванням рейсів і готелів окремо", - підказав один з варіантів пакетного відпочинку фахівець.

Яким би не був бюджет, туристам варто скласти список очікувань від відпустки, перш ніж забронювати тур.

Якщо потрібні автентичні гастрономічні враження, система "все включено", швидше за все, не буде вигідною незалежно від вартості.

Однак для тих, хто їде, щоб відключитися від обов'язків, посидіти на сонечку і попити "безкоштовний" коктейль – all inclusive буде на вагу золота.

Фото: Сніданок в готелі Туреччини (unsplash.com/engin-akyurt)

Що потрібно дізнатися перед бронюванням відпочинку за системою "все включено"

Чи є обмеження за часом, коли можна їсти або пити безкоштовно?

Деякі курорти припиняють обслуговування в певний час (зазвичай близько 22:00), це варто врахувати при замовленні формату відпочинку.

Які заходи та екскурсії доступні, які з них включені або зі знижкою?

Всі додаткові послуги на відпочинку можуть оплачуватися окремо - від прогулянок на човні до спа-процедур і прокату спорядження для сноркелінга.

Які відгуки про готель?

Можна прочитати всі путівники та рекламні матеріали в світі і все одно опинитися в локації, яка не підходить. Варто уважно читати відгуки клієнтів на таких сайтах як TripAdvisor, щоб отримати чітке уявлення про їхній реальний досвід.

Чи підходить їжа для мене і моїх попутників?

Залежно від локації варіанти меню можуть бути обмежені. Якщо ви вибагливі в їжі, у вас можуть виникнути проблеми з локальними стравами або стравами шведського столу, це варто врахувати при виборі курорту.

Які правила щодо алкоголю?

Більшість курортів із системою "все включено" включають в свої пакети місцеві спиртні напої, вина і пиво, а преміальні і брендові варіанти оплачуються окремо. Це варто перевірити заздалегідь, щоб уникнути розчарування. Якщо ви подорожуєте з тими, хто не п'є, ви можете отримати дешевшу пропозицію.

Чи включені у вартість трансфери, багаж, Wi-Fi і сейфи?

"Все включено" не обов'язково означає, що всі послуги включені у вартість проживання.

Чи підходить мені такий відпочинок?

Любителі різноманітності можуть нудьгувати під час відпочинку за системою "все включено". Харчуватися поза готелем дорожче, але цікавіше. А для любителів поніжитися в шезлонгу з прохолодним напоєм з бару біля басейну, система "все включено" може забезпечити розслабляючий відпочинок, який ви шукали.

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