Максимум за свои деньги. С чем сталкиваются туристы, отдыхая в формате "все включено"

Как избежать разочарования, выбирая all inclusive, и кому подходит такой отпуск

Самый популярный формат отдыха на зарубежных курортах среди украинских туристов – "все включено". Это отпуск, где для полноценного и разнообразного питания не придется даже пальцем пошевелить.

Отдыхающим не нужно покидать отель, ведь завтрак, обед, ужин, закуски и напитки уже включены в стоимость тура, что дает возможность по-настоящему расслабиться и забыть про стресс, пишет британское издание Metro.

Все же туристам стоит убедиться, что они получат то, за что заплачено, выбирая отдых в отеле с all inclusive вместо формата питания по меню в любой локации курорта.

Что нужно знать туристам о формате "все включено" и как избежать разочарования на отдыхе – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Основные проблемы: лимитированный алкоголь и переизбыток еды

Недавно британские туристы были встревожены новыми законами на Балеарских островах против злоупотребления алкоголем в общественных местах, что может вылиться в лимиты для отдыхающих также.

Фото: Бар возле бассейна в Шарм-єль-Шейхе (booking.com)

Тем, кто пытается забронировать поездку "все включено" у британского лоукостера EasyJet - в Ареналь и Магалуф на Майорке и в Вест-Энд Сан-Антонио на Ибице - теперь показывают предупреждение:

"Алкогольные напитки теперь ограничены тремя на человека за обедом и ужином как часть all inclusive".

Эти правила связаны с изменениями в стране путешествия, но они показывают, почему так важно изучить все нюансы перед поездкой.

Насколько хорошей окажется система "все включено", будет зависеть от конкретного курорта, вкусов туриста и бюджета.

"Иногда путешествие - это дегустация уличной еды, приготовление еды на арендованной вилле, ужины в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, или пробы блюд новой кухни. В других случаях путешествие — это отдых в отеле и предоставление персоналу возможности делать все за вас по системе "все включено", например, уборку, питание и развлечения", - отметил глава сайта сбережений для путешествий The Points Guy UK Ники Кельвин.

Дневники питания по системе "все включено" в последнее время стали одними из основных тем TikTok для путешествий, а видеоролики о тарелках, заваленных едой, набирают миллионы просмотров.

Фото: Туристы часто набирают слишком много еды в ресторанах отелей (booking.com)

Еда расходуется впустую - выбрасывают ли туристы ее в мусорное ведро или переедают, даже когда слишком сыты, чтобы наслаждаться вкусом. Кроме того, это не единственная вещь, за которую туристы платят, когда бронируют один из таких отпусков.

"Если вы считаете, что ценность курортов по системе "все включено" заключается не только в удобстве, но и в качестве питания, вы будете менее волноваться о том, чтобы получить максимум на свои деньги. Тогда вы будете больше наслаждаться отдыхом при меньшем количестве еды и питья", - добавляет Кельвин.

"Красный флаг" курорта – специальные цены для участников клуба

Существуют еще проблемы в отелях, про которые стоит знать туристам при выборе размещения на курорте. Основной "красный флаг", по словам эксперта - цены "только для членов" или различные уровни статуса гостя.

"Это говорит о том, что, хотя отель рекламируется как "все включено", вы можете быть "освобождены" от спиртных напитков премиум-класса и некоторых ресторанов, если вы не выбрали самый высокий уровень отеля", - говорит руководитель сайта.

Фото: Туристам советуют узнавать время работы ресторанов (booking.com)

Также туристам стоит проверить, на какое питание они имеют право в зависимости от продолжительности своего пребывания.

"Например, утром, когда вы выезжаете, убедитесь, что вы все еще можете воспользоваться завтраком и обедом в отеле, если вы летите более поздним рейсом", - приводит пример Ники Кельвин.

В некоторых отелях могут быть установлены дополнительные ограничения на пребывание гостей в течение короткого времени, например, на посещения ресторанов с обслуживанием по меню или определенных мероприятий. Для некоторых туристов это значит, что за пребывание там не стоит переплачивать.

Отзывы и бронирование напрямую – как определиться с отелем

Чтобы туристам получить во время отдыха по системе "все включено" все, о чем они мечтали, важно читать отзывы, а также экономить при бронировании, чтобы гарантировать, что вы получите лучшее соотношение цены и качества.

Фото: Доминикана - одна из стран, где в отелях часто предлагют формат "все включено" (unsplash.com/michelangelo-azzariti)

"После того, как вы провели исследование направлений и отелей, стоит поискать поездку с туроператорами наряду с более очевидным методом бронирования напрямую. Например, British Airways Holidays позволяет заплатить только депозит вперед, предлагает защиту ATOL (схема управления гражданской авиации по защите прав пассажиров на отдыхе) и вы можете найти значительную экономию по сравнению с бронированием рейсов и отелей по отдельности", - подсказал один из вариантов пакетного отдыха специалист.

Каким бы ни был бюджет, туристам стоит составить список ожиданий от отпуска, прежде чем забронировать тур.

Если нужны аутентичные гастрономические впечатления, система "все включено", скорее всего, не будет выгодной независимо от стоимости.

Однако для тех, кто уезжает, чтобы отключиться от обязанностей, посидеть на солнышке и попить "бесплатный" коктейль – all inclusive будет на вес золота.

Фото: Завтрак в отеле Турции (unsplash.com/engin-akyurt)

Что нужно узнать перед бронированием отдыха по системе "все включено"

Есть ли ограничения по времени, когда можно есть или пить бесплатно?

Некоторые курорты прекращают обслуживание в определенное время (обычно около 22:00), это стоит учесть при заказе формата отдыха.

Какие мероприятия и экскурсии доступны, какие из них включены или со скидкой?

Все дополнительные услуги на отдыхе могут оплачиваться отдельно - от прогулок на лодке до спа-процедур и проката снаряжения для сноркелинга.

Каковы отзывы об отеле?

Можно прочитать все путеводители и рекламные материалы в мире и все равно оказаться в локации, которая не подходит. Стоит внимательно читать отзывы клиентов на таких сайтах как TripAdvisor, чтобы получить четкое представление об их реальном опыте.

Подходит ли еда для меня и моих попутчиков?

В зависимости от локации варианты меню могут быть ограничены. Если вы привередливы в еде, у вас могут возникнуть проблемы с локальными блюдами или блюдами шведского стола, это стоит учесть при выборе курорта.

Какие правила в отношении алкоголя?

Большинство курортов с системой "все включено" включают в свои пакеты местные спиртные напитки, вина и пиво, а премиальные и брендовые варианты оплачиваются отдельно. Это стоит проверить заранее, чтобы избежать разочарования. Если вы путешествуете с кем-то, кто не пьет, можно получить более дешевое предложение.

Включены ли в стоимость трансферы, багаж, Wi-Fi и сейфы?

"Все включено" не обязательно означает, что все услуги включены в стоимость проживания.

Подходит ли мне такой отдых?

Любители разнообразия могут скучать во время отдыха по системе "все включено". Питаться вне отеля дороже, но интереснее. А для любителей понежиться в шезлонге с прохладительным напитком из бара у бассейна, система "все включено" может обеспечить расслабляющий отдых, который вы искали.

Напомним, мы писали про вещи, которые туристам разрешено забирать из отельных номеров.

Также мы рассказывали о том, что туристам раскрыли детали о первых днях отпуска в отеле.