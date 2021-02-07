Лижний експрес, спа та гори: тонкощі поїздки на курорт Славсько у Карпатах

Відпочинок на курорті Славсько у Карпатах цієї зими став доступнішим: з Києва туди запустили поїзд класу Інтерсіті+. До слова, з урахуванням високого попиту на цей напрямок "Укрзалізниця" продовжила курсування прямого поїзда до Славсько до кінця лютого з опцією подальшої пролонгації.

Щоправда, аби встигнути на "лижний експрес", доведеться рано прокинутися, адже з Києва він вирушає о 6 годині ранку. Хоча такий ранній виїзд дозволить корисно розподілити час на дорогу й на відпочинок.

Загальний часу у дорозі поїзда - 7 годин 20 хвилин. У зворотний шлях він вирушає о 16.20 й прибуває в Київ 23.57. Маршрут зазвичай обслуговує поїзд Hyundai Rotem, який складається з 9 вагонів.

Ціни на квитки до курорту Славське

Вартість квитків на ділянці від Києва до станції Славське наступна: у день моєї поїздки місце у 1 класі поїздка коштувала 1055 грн, у 2 класі - 485 грн.

Зауважу, що це тарифи можуть відрізнятися в залежності від дня тижня та з урахуванням програми лояльності, коли діють знижки.

Фото: Поїзд Інтерсіті на залізничному вокзалі (РБК-Україна)

До речі, на сайті УЗ є сторінка, де можна почитати корисну інформацію по знижки на тарифи поїздів класу Інтерсіті+.

Чи зручно тим, хто везе лижний інвентар

Отже, поїзд вирушив в рейс і тепер варто познайомитися з видами сервісу та рівнем комфорту. Оскільки це лижний експрес, то у мене відразу виникло питання щодо розміщення не тільки багажу, а й туристичного інвентарю.

Якщо хтось раптом візьме з собою лижі, або великі рюкзаки, тоді раджу купувати квитки у вагон номер один. Там є майданчик для розміщення візків, і можна розмістити багаж.

Відео: Лижний експрес до Славсько (youtube.com/Железные Магистрали)

Нагадаю, що валізи в салоні поїзда пасажири можуть розміщувати на спеціальних місцях для багажу. Вони розміщені біля входу, або посередині вагона. Невеликий багаж можна покласти на полицю над кріслами.

Для тих, кому потрібно зарядити гаджети або підключити ноутбук, на бічних панелях є розетки потужністю 220 вольтів. На спинках сидінь розміщені висувні столики. Кав'ярня знаходиться у третьому вагоні. До речі, місця тут розкуповують першими, щоб було не так далеко йти за кавою або їжею.

Курорт для гірськолижного відпочинку

Славсько позиціонує себе як курорт гірськолижного відпочинку. Любителі катання на лижах мають можливість випробувати траси як для початківців з невеликим ухилом, так і проїхатися з вітерцем, відчуваючи приплив адреналіну.

Для зручності туристів на місці працюють пункти прокату необхідного гірськолижного інвентарю, а отримати першу практику лижного катання допоможуть інструктори.

Фото: Курорт Славсько (wikimedia.org)

Акцент на гірськолижному відпочинку помітний і тим, хто прибуває на місцевий вокзал. Помітно, що в цьому сезоні вокзал станції Славське дещо змінив свій вигляд. Поряд з входом до будівлі з'явилися величезні лижі, які символізують одну з головних зимових розваг. Хоча у Славсько все ж є чимало інших цікавинок для гостей.

Відпустка на різний бюджет

Багатьох цікавить не тільки можливість розважитися, але і наявність комфортних умов проживання. Варто сказати, що за час розвитку курорту Славсько тут з'явилося чимало готелів та котеджів. Кожен може вибрати місце для проживання відповідно до своїх вимог та фінансових можливостей. Розглянемо декілька прикладів варіантів розміщення.

"Вежа ведмежа" та "Двір княжої корони", крім готельних номерів, пропонують харчування в ресторані, спа-комплекси, організацію розваг по туристичних локаціях у горах.

Фото: Один з готелів курорту Славсько (скріншот з сайту booking.com)

А в котеджі "4 сезони" можна також відвідати майстер-класи з гончарства. Гості виготовляють своїми руками різні глиняні вироби: кухлі, миски, карпатські сувеніри й можуть забрати їх з собою на згадку про відпочинок.

Для більш емоційних вражень можна побувати у стайні з кіньми. Тому, якщо є бажання, гості можуть вирушити в гори верхи на коні.

Походи в гори, катання на квадроциклах

Одне з найпопулярніших місць у Славсько, куди зазвичай приходить багато туристів - козяча ферма "Дві Катерини". Тут є можливість спробувати фермерські еко-продукти та відвідати контактний зоопарк.

Також під час відпочинку в Карпатах не забувайте про походи в гори. Тут є різні варіанти: піші прогулянки, довгі підйоми на висоту до 500 метрів над рівнем моря. Якщо пішки вже ходили достатньо, час "осідлати" квадроцикл. Ця прогулянка буде не менш захоплюючою. Поїздка по гірській трасі з крутими підйомами та спусками додасть ще більше вражень про відпочинок в Карпатах.

Щоб розслабитися після активного дня, можна зануритися в чан з термальною водою, погрітися в сауні. Такий сервіс у Славсько також дуже поширений. Його пропонують як спеціалізовані спа-комплекси, так і окремо в готелях.

Фото: Канатка у Славську (wikipedia.org)

В одній колонці складно передати повноту емоцій від знайомства з горами, тому при нагоді сюди варто приїхати самому, щоб відчути справжнє єднання з природою.

Погода в Карпатах у другій половині зими

Попри те, що грудень і початок січня здалися досить скупими на сніжну погоду, у другій половині календарної зими очікуються снігопади та морози. Це може стати аргументом на користь того, щоб поїхати у Славсько для гірськолижного відпочинку.

Також вже у січні збільшився сніговий покрив у Карпатах. Тому "лижний експрес" може вам стати в пригоді. Але гори - це не тільки зимовий відпочинок.

В літній період та у міжсезоння туристи вирушають у походи й подорожують велотрассами, відчуваючи круті гірські спуски. Тому після зими, мабуть, "Укрзалізниці" варто готувати вже не лижний, а "велоекспрес" до Карпат.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому у Славсько взимку їде не так багато туристів.

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