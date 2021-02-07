Лыжный экспресс, спа и горы: тонкости поездки на курорт Славское в Карпатах

Отдых на курорте Славское в Карпатах этой зимой стал доступнее: из Киева туда запустили поезд класса Интерсити+. К слову, с учетом высокого спроса на это направление "Укрзализныця" продолжила курсирование прямого поезда в Славское до конца февраля с опцией дальнейшей пролонгации.

Но, чтобы успеть на "лыжный экспресс", придется рано проснуться, ведь из Киева он отправляется в 6 часов утра. Хотя такой ранний выезд позволит полезно распределить время на дорогу и на отдых.

Общее время в пути поезда - 7 часов 20 минут. В обратный путь он отправляется в 16.20 и прибывает Киев в 23.57. Маршрут обычно обслуживает поезд Hyundai Rotem, состоящий из 9 вагонов.

Цены на билеты до курорта Славское

Стоимость билетов на участке от Киева до станции Славское следующая: в день моей поездки место в 1 классе стоило 1055 грн, во 2 классе - 485 грн.

Замечу, что это тарифы могут отличаться в зависимости от дня недели и с учетом программы лояльности, когда действуют скидки.

Фото: Поезд Интерсити на железнодорожном вокзале (РБК-Украина)

Кстати, на сайте УЗ есть страница, где можно почитать полезную информацию по скидкам на тарифы поездов класса Интерсити+.

Удобно ли тем, кто везет лыжный инвентарь

Итак, поезд отправился в рейс и теперь стоит познакомиться с видами сервиса и уровнем комфорта. Поскольку это лыжный экспресс, тогда у меня сразу возник вопрос по размещению не только багажа, а туристического инвентаря.

Если кто-то вдруг возьмет с собой лыжи, или большие рюкзаки, тогда советую покупать билеты в вагон номер один. Там есть площадка для размещения тележек, и можно разместить багаж.

Видео: Лыжный экспресс в Славское (youtube.com/Железные Магистрали)

Напомню, что чемоданы в салоне поезда пассажиры могут размещать на специальных местах для багажа. Они размещены у входа, или посередине вагона. Небольшой багаж можно положить на полку над креслами.

Для тех, кому нужно зарядить гаджеты или подключить ноутбук, на боковых панелях есть розетки мощностью 220 вольт. На спинках сидений размещены выдвижные столики. Кафетерий находится в третьем вагоне. Кстати, места здесь раскупают первыми, чтобы было не так далеко идти за кофе или едой.

Курорт для горнолыжного отдыха

Славское позиционирует себя как курорт горнолыжного отдыха. Любители катания на лыжах имеют возможность испытать трассы как для начинающих с небольшими уклоном, так и проехаться с ветерком, испытывая прилив адреналина.

Для удобства туристов на месте работают пункты проката необходимого горнолыжного инвентаря, а получить первую практику лыжного катания помогут инструкторы.

Фото: Курорт Славское (wikimedia.org)

Акцент на горнолыжном отдыхе заметен и тем, кто прибывает на местный вокзал. Заметно, что в этом сезоне вокзал станции Славское несколько изменил свой облик. Рядом с входом в здание появились огромные лыжи, символизирующие одну из главных зимних развлечений. Хотя в Славском все же есть немало других достопримечательностей для гостей.

Отпуск на разный бюджет

Многих интересует не только возможность развлечься, но и наличие комфортных условий проживания. Стоит сказать, что за время развития курорта Славское здесь появилось немало гостиниц и коттеджей. Каждый может выбрать место для проживания по своим требованиям и финансовым возможностям. Рассмотрим несколько примеров вариантов размещения.

"Вежа ведмежа" и "Двор княжеской короны", кроме гостиничных номеров, предлагают питание в ресторане, спа-комплексы, организация развлечений по туристическим локациях в горах.

Фото: Один из отелей курорта Славское (скриншот с сайта booking.com)

А в коттедже "4 сезона" можно также посетить мастер-классы по гончарству. Гости изготавливают своими руками различные глиняные изделия: кружки, миски, карпатские сувениры и могут забрать их с собой на память об отдыхе.

Для более эмоциональных впечатлений можно побывать в конюшне с лошадьми. Поэтому при желании гости могут отправиться в горы верхом на лошади.

Походы в горы и катание на квадроциклах

Одно из популярных мест в Славском, куда обычно приходит много туристов - козья ферма "Две Екатерины". Здесь есть возможность попробовать фермерские эко-продукты и посетить контактный зоопарк.

Также во время отдыха в Карпатах не забывайте о походах в горы. Здесь есть различные варианты: пешие прогулки, длинные подъемы на высоту до 500 метров над уровнем моря. Если пешком уже вдоволь находились, время "оседлать" квадроцикл. Эта прогулка будет не менее захватывающей. Поездка по горной трассе с крутыми подъемами и спусками придаст еще больше впечатлений об отдыхе в Карпатах.

Чтобы расслабиться после активного дня, можно окунуться в чан с термальной водой, погреться в сауне. Такой сервис в Славском также очень распространен. Его предлагают как специализированные спа-комплексы, так и отдельно в гостиницах.

Фото: Канатка в Славском (wikipedia.org)

В одной колонке сложно передать полноту эмоций от знакомства с горами, поэтому при случае сюда стоит приехать самим, чтобы почувствовать настоящее единение с природой.

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Погода в Карпатах во второй половине зимы

Несмотря на то, что декабрь и начало января показались довольно скупыми на снежную погоду, во второй половине календарной зимы ожидаются и снегопады и морозы. Это может стать аргументом в пользу того, чтобы поехать в Славское для горнолыжного отдыха.

Также уже в январе увеличился снежный покров в Карпатах. Поэтому "лыжный экспресс" может вам пригодиться. Но горы - это не только зимний отдых.

В летний период и в межсезонье туристы отправляются в походы и путешествуют по велотрассам, испытывая крутые горные спуски. Поэтому после зимы, пожалуй, "Укрзализныце" стоит готовить уже не лыжный, а "велоэкспресс" в Карпаты.

Напомним, ранее мы писали, почему в Славское зимой едет не так много туристов.

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