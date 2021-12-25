Lufthansa скасовує низку рейсів на свята: названа причина

Авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування декількох міжконтинентальних рейсів на Різдво через хворих пілотів, пише видання Handelsblatt.

Багато пілотів захворіло, і у зв’язку з цим вони не зможуть вийти на роботу, повідомляється на сайті з посиланням на коментар представника компанії.

Так, від 23 до 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон.

Водночас представник компанії не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.

Нагадаємо, ми раніше писали, що авіакомпанія Wizz Air оголосила про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів.