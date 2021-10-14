Найкращі види на Дніпро. Чотири місця для споглядання природи неподалік від столиці: готовий маршрут

Локації по Обухівській трасі для подорожі на вихідних

Довгі вихідні на Покрову з 14 по 17 вересня - відмінна можливість змінити обстановку і вибратися якщо не в тривалу подорож, то хоча б в коротку поїздку.

Якщо у вас є вільний вихідний і бажання провести його на тлі приголомшливих пейзажів, вирушайте у передмістя Києва. В межах 65 кілометрів від міста знаходяться кілька місць, які "пропонують" такий вид Дніпро, що у вас дух захопить.

Де шукати найкращі краєвиди на Дніпро: список локацій

Витачів, Халеп'я, Трипілля, Українка — чотири місця, які знаходяться на південний захід від Києва по Обухівській трасі. Сюди легко дістатися автомобілем або маршрутками.



Село Витачів існує з Х століття, а його сучасна околиця знаходиться на кручі, яка відкриває дивовижний вид на Дніпро. Розлив річки тут так широкий, що здається, ніби вона тягнеться майже до самого горизонту.

Фото: Витачів, вид на Дніпро (з особистого архіву)

У голові починають звучати рядки Миколи Гоголя, які вчителька літератури задавала у школі вчити на пам'ять:

"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру".

Фото: Млин у Витачеві (з особистого архіву)

Крім величного виду на річку, тут є дерев'яна каплиця, побудована у 90-х роках за ескізом Тараса Шевченка, і дерев'яний вітряк. Вони відмінно доповнюють атмосферу місця, й відчувається, що у нього довга історія.



Щоб потрапити на ту саму кручу, "забийте" в Google-картах Windmill.

Фото: Місцева каплиця (з особистого архіву)

Наступна зупинка — Халеп'я. Тут можна підійти до широкого потужного Дніпра впритул і, знявши взуття, прогулятися по воді.

Якщо вам пощастить потрапити сюди у вітряну погоду, ви побачите справжній шторм зі свистом вітру, хвиль та пінними баранчиками. Орієнтуйтеся на Google-картах на точку "вид на Дніпро": вона позначає невелику смугу прибережної землі з пляжем.

Якщо хочеться довшої прогулянки, або помріяти на лавочці з видом на воду, орієнтуйтеся на точку "Obsevation Area", тут - вищий берег і довга стежка. Тут круто влаштувати легкий пікнік біля води: захопіть із собою покривало і легкий перекус.

Фото: Халеп'я – прекрасне місце з красивими видами на Дніпро (з особистого архіву)

До обох точок можна під'їхати на машині.



Відразу за Халеп'ям слідує Трипілля. Те саме, поряд з яким Вікентій Хвойка виявив залишки енеолітичної культури, яку ми знаємо як Трипільську. Але цього разу нас не цікавить археологія: ми тримаємо шлях на Дівич-гору (Дівич-Гора у Google-картах). Це найвища точка Обухівського району, і вид звідси відкривається просто дивовижний.

Фото: Дівич-гора у Трипіллі (з особистого архіву)

Місце - дуже давнє. Тут знайшли сліди культури, яка датується другим століттям до нашої ери. Тільки вдумайтеся в цю цифру!

Тут ви можете походити по тій же землі, по якій ходили наші далекі-далекі предки. З одного боку гори — вид на Дніпро, з іншого — "жорсткий" промисловий індастріал.

Під'їхати на машині можна майже впритул, але я б рекомендувала залишити машину трохи нижче, щоб не потрапити у корок на вузькому обриві.

І, нарешті, остання точка нашого маршруту імені красивого Дніпра — набережна міста Українка. Тут можна пообідати у скромному ресторанчику з видом на воду і прогулятися вздовж набережної, спостерігаючи за вітрильниками.

Фото: Набережна в місті Українка (з особистого архіву)

Повертаючись з Українки до Києва на машині, не звертайте відразу на Обухівську трасу, а побудуйте маршрут через дамбу.

На вас чекають види симпатичних прибережних будинків, заростей і річки.

Фото: Ми їздили в теплу пору року, тому застали стоги сіна біля дороги (з особистого архіву)

Всі місця знаходяться дуже близько одне до одного. Ви можете прокотитися ними блискавкою за пару годин або провести там цілий день з пікніками, неспішними прогулянками й милуванням краєвидами.



Цікаві бонуси до цієї подорожі: мальовничі поля для швидкої фотосесії, а також місцеві жителі, які продають фрукти та квіти.

Ми повернулися додому з трьома лотками лохини та горщиком з гортензією.

Фото: Гортензія, придбана при дорозі (з особистого архіву)

Витачів і компанія сіл поруч з ним – відмінне місце для перезавантаження й уповільнення темпу життя. Дивно і чудово, що така краса знаходиться зовсім поруч з Києвом і доступна всім, хто готовий витратити час на дорогу в пошуках пейзажів мрії.

Нагадаємо, ми писали, в які найкрасивіші природні парки недалеко від Києва можна вирушити на прогулянки в жовтні.

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