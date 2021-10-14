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Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Новина українською →
Четверг 14 октября 2021 07:55
Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут Фото: Склоны на берегу Днепра, гора Окоп, село Витачов (uk.wikipedia.org)
Автор: Анастасия Стеценко

Локации по Обуховской трассе для путешествия на выходных

Долгие выходные на Покрову с 14 по 17 сентября - отличная возможность сменить обстановку и выбраться если не в длительное путешествие, то хотя бы в короткую поездку.

Если у вас есть свободный выходной и желание провести его на фоне потрясающих пейзажей, отправляйтесь в пригород Киева. В пределах 65 километров от города находятся несколько мест, которые "предлагают" такой вид Днепр, что у вас дух захватит.

Где искать лучшие виды на Днепр: список локаций

Витачов, Халепье, Триполье, Украинка — четыре места, которые находятся на юго-запад от Киева по Обуховской трассе. Сюда легко добраться на автомобиле или маршрутках.

Село Витачов существует с Х века, а его современная окраина находится на круче, которая открывает удивительный вид на Днепр. Разлив реки здесь так широк, что кажется, будто она тянется почти до самого горизонта.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Витачов, вид на Днепр (из личного архива)

В голове начинают звучать строки Николая Гоголя, которые учительница литературы задавала в школе учить на память:

"Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру".

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Мельница в Витачеве (из личного архива)

Кроме величественного вида на реку, здесь есть деревянная часовня, построенная в 90-х годах по эскизу Тараса Шевченко, и деревянная ветряная мельница. Они отлично дополняют атмосферу места, и чувствуется, что у него долгая история.

Чтобы попасть на ту самую кручу, "забейте" в Google-картах Windmill.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Местная часовня (из личного архива)

Следующая остановка — Халепье. Здесь можно подойти к широкому мощному Днепру вплотную и, сняв обувь, прогуляться по воде.

Если вам повезет попасть сюда в ветреную погоду, вы увидите настоящий шторм со свистом ветра, волнами и пенными барашками. Ориентируйтесь на Google-картах на точку "вид на Днепр": она обозначает небольшую полосу прибрежной земли с пляжем.

Если хочется прогулки подлиннее, или помечтать на лавочке с видом на воду, ориентируйтесь на точку "Obsevation Area", здесь - более высокий берег и длинная тропинка. Тут здОрово устроить легкий пикник у воды: захватите с собой покрывало и легкий перекус.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Халепье – прекрасное место с красивыми видами на Днепр (из личного архива)

К обеим точкам можно подъехать на машине.

Сразу за Халепьем следует Триполье. То самое, рядом с которым Викентий Хвойка обнаружил остатки энеолитической культуры, которую мы знаем как Трипольскую.

Но в этот раз нас не интересует археология: мы держим путь на Девич-гору (Дівич-Гора в Google-картах). Это самая высокая точка Обуховского района, и вид отсюда открывается просто удивительнейший.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Девич-гора в Триполье (из личного архива)

Место - очень древнее. Здесь нашли следы культуры датирующейся вторым веком до нашей эры. Только вдумайтесь в эту цифру!

Здесь вы можете походить по той же земле, по которой ходили наши далекие-далекие предки. С одной стороны горы — вид на Днепр, с другой — "жесткий" промышленный индастриал.

Подъехать на машине можно почти вплотную, но я бы рекомендовала оставить машину чуть ниже, чтобы не попасть в пробку на узком обрыве.

И, наконец, последняя точка нашего маршрута имени красивого Днепра — набережная города Украинка. Здесь можно пообедать в скромном ресторанчике с видом на воду и прогуляться вдоль набережной, наблюдая за парусниками.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрутФото: Набережная в Украинке, вид из ресторанчика (из личного архива)

Возвращаясь из Украинки в Киев на машине, не сворачивайте сразу на Обуховскую трассу, а постройте маршрут через дамбу.

Вас ждут виды симпатичных прибрежных домов, зарослей и реки.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Мы ездили в теплое время года, поэтому застали стоги сена по дороге (из личного архива)

Все места находятся очень близко друг к другу. Вы можете пронестись по ним молнией за пару часов или провести там целый день с пикниками, неспешными прогулками и любованием пейзажами.

Интересные бонусы к этому путешествию: живописные поля для быстрой фотосессии, а также местные жители, продающие фрукты и цветы.

Мы вернулись домой с тремя лотками голубики и горшком с гортензией.

Лучшие виды на Днепр. Четыре места для созерцания природы недалеко от столицы: готовый маршрут

Фото: Гортензия, купленная при дороге (из личного архива)

Витачов и компания сел рядом с ним – отличное место для перезагрузки и замедления темпа жизни. Удивительно и прекрасно, что такая красота находится совсем рядом с Киевом и доступна всем, кто готов потратить час на дорогу в поисках пейзажей мечты.

Напомним, мы писали, в какие самые красивые природные парки недалеко от Киева можно отправиться на прогулки в октябре.

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